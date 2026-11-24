Představa, že na člověka někde čekají zapomenuté peníze, může znít lákavě. Zvlášť pokud mu někdo tvrdí, že má na starém spořicím účtu uložené statisíce korun, o kterých dosud neměl tušení. Právě na podobnou naději ale spoléhají podvodníci, kteří se snaží dostat k úsporám. Cílí především na seniory.
Taktika je jednoduchá. Podvodníci zavolají potenciální oběti, představí se jako pracovníci finanční společnosti nebo jiní údajní zprostředkovatelé a oznámí jí, že má nárok na vyplacení peněz. Následně nabídnou pomoc s jejich převodem. Jakmile si získají důvěru, začnou člověka navádět k jednotlivým krokům, které ve skutečnosti vedou k odcizení jeho vlastních peněz.
Slibují statisíce, ale cílem jsou úspory
Podvodníci přitom nemusí hned požadovat peníze. Často se snaží vyvolat dojem, že oběti naopak pomáhají získat něco, co jí právem patří. Právě proto může být jejich jednání zpočátku obtížně rozpoznatelné.
Typickým znakem je postupná manipulace. Volající může tvrdit, že je nutné ověřit totožnost, potvrdit bankovní údaje nebo nainstalovat speciální aplikaci. Někdy oběť přesvědčuje, že bez její spolupráce peníze propadnou, případně jí hrozí finanční sankce.
Ve skutečnosti se tak podvodníci snaží získat přístup k internetovému bankovnictví, platební kartě nebo přímo k počítači či telefonu. Pokud jim to člověk umožní, mohou začít převádět jeho vlastní peníze na cizí účty. Oběť přitom může stále věřit, že celý proces souvisí s vyplacením slíbené částky.
Jak poznat, že může jít o podvod?
Jak upozorňuje Policie ČR, základním varovným signálem je nečekaný telefonát, ve kterém někdo oznamuje nárok na peníze, o jejichž existenci člověk vůbec nevěděl. Obezřetnost je namístě také tehdy, když volající vytváří časový tlak, vyhrožuje pokutami nebo požaduje okamžitou spolupráci.
Situace, na které je třeba dát si pozor:
- Někdo nabízí vyplacení údajně zapomenutých peněz, ale požaduje přístup k bankovnímu účtu.
- Volající je přesvědčuje, aby si do počítače nebo telefonu nainstalovali neznámý program.
- Neznámá osoba žádá o přihlašovací údaje, hesla, PIN nebo informace o platební kartě.
- Investiční nabídka slibuje vysoký a zaručený výnos bez rizika.
- Údajný poradce naléhá na rychlé rozhodnutí a odrazuje od konzultace s rodinou či bankou.
Důležité je také vědět, že telefonní číslo volajícího nemusí odpovídat skutečné identitě osoby, která se na druhém konci představuje. Podvodníci dokážou telefonní čísla napodobit a vydávat se za zaměstnance bank, úřadů nebo známých společností.
Policie řeší další případy okradených seniorů
Jak snadno mohou podobné triky připravit starší lidi o značné částky, ukazují i konkrétní případy z poslední doby, o kterých informovala policie.
Jedním z nich je podvod na Lounsku, jehož obětí se stala třiasedmdesátiletá žena. Tu kontaktovala žena z pražského telefonního čísla, která mluvila česky, ovšem se silným východním přízvukem. Tvrdila jí, že má na spořicím účtu, který si měla založit před několika lety, uložených 200 tisíc korun.
Seniorka o žádném takovém účtu nevěděla a zpočátku o peníze ani nejevila zájem. Volající ji však začala přesvědčovat, že si musí částku vybrat, jinak jí hrozí pokuty. Žena nakonec uvěřila jejím tvrzením a začala postupovat podle instrukcí.
Podvodníci jí dokonce na obrazovce počítače ukázali tabulku, která měla dokazovat, že se její úspory navýšily o slibovaných 200 tisíc korun. Ve skutečnosti ale z jejího bankovního účtu postupně odcházely vlastní peníze. Výsledkem byla ztráta téměř 300 tisíc korun. Případem se nyní zabývají kriminalisté z Lounska ve spolupráci se žateckými policisty.