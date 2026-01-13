Nová povinnost zaměstnavatelů týkající se povinných příspěvků na penzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň připravilo přehled nejčastějších otázek a odpovědí, který přináší praktické vysvětlení nové úpravy.
Koho se změna týká
Nový zákon, účinný od 1. ledna 2026, se vztahuje na zaměstnance, jejichž práce spadá do třetí kategorie rizikovosti u vybraných faktorů pracovních podmínek. Právě tito lidé jsou dlouhodobě vystaveni zvýšené zátěži, která může negativně ovlivňovat jejich zdraví a schopnost pracovat až do standardního důchodového věku.
Nová povinnost pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé mají nově povinnost přispívat těmto zaměstnancům na penzijní spoření. Příspěvek bude směřovat buď na penzijní připojištění se státním příspěvkem, nebo na doplňkové penzijní spoření. Konkrétní forma spoření závisí na tom, jaký produkt má zaměstnanec sjednaný.
Jistota do budoucna
Cílem zákona je umožnit lidem pracujícím v rizikových podmínkách postupně si vytvářet finanční rezervu navíc. Ta jim má pomoci překlenout období před odchodem do starobního důchodu nebo zajistit větší finanční jistotu v okamžiku, kdy už nebudou schopni či ochotni vykonávat fyzicky či psychicky náročnou práci.
Praktické otázky a odpovědi od MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k nové právní úpravě připravilo souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, který srozumitelně vysvětluje, jak má systém fungovat v praxi. Přehled se věnuje například tomu, jak se posuzuje rizikovost práce, jakým způsobem mají zaměstnavatelé příspěvky odvádět nebo jaké možnosti mají zaměstnanci při výběru penzijního produktu.