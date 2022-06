Nová pravidla čerpání dovolené: Propadnou na konci roku zbývající dny?

Nová omezení pro neočkované

Neočkovaným se omezí život. Od pondělí 22. listopadu už nebude pro využití služeb, návštěvy restaurací, divadel a dalších věcí stačit mít negativní test a bude nutné se prokázat očkováním či proděláním covidu v posledních 180 dnech. Dosavadní podmínka OTN (očkování, negativní test či prodělání nemoci v posledních 180 dnech) se tak změní na ON.

Opětovné testování ve firmách

Od pondělí 22. listopadu 2021 se také začne povinně testovat ve firmách. Testování na pracovišti se vyhnou ti, co jsou očkovaní nebo prodělali covid. Výjimka však neplatí pro pracovníky starší 60 let, ti se budou muset testovat i po očkování. Testovat se bude moci také samotesty. Povinnost testování ve firmách by měla platit do konce února. Výše státní podpory by měla zůstat stejná jako doposud.

Znovu se zavádí tzv. izolačka

Bude znovu zavedena tzv. izolačka. Lidé by měli dostat k nemocenskému navíc 370 korun za den. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022.

Vrací se i krizové ošetřovné

Vrátí se krizové ošetřovné. Vypláceno bude zpětně od 1. listopadu. Ošetřovné bude navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné.

Nové poplatky z pobytu

Pro letošní rok odpustila některá města v rámci podpory ubytovacích zařízení poplatek z pobytu. V roce 2022 ho však opět zavádí. Poplatek bude v roce 2022 nově platit například v Plzni, Jičíně či Přerově. Server Podnikatel.cz připravil přehled místních poplatků z pobytu ve všech okresních městech.