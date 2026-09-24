Nová pravidla pro AI: Kdy musíte umělou inteligenci přiznat a komu hrozí pokuta?

Evropská unie začala přísněji regulovat umělou inteligenci. Znamená použití AI právní riziko? A kdy přesně musí tvůrci na sociálních sítích přiznat, že jejich obsah vytvořil nebo upravil algoritmus? Hostem serveru Podnikatel.cz byla Lucie Malá z České asociace umělé inteligence. V rozhovoru vysvětluje, na co si dát pozor při nasazování chatbotů, jak správně označovat obsah vytvoření pomocí AI a proč se menší firmy nemusí děsit astronomických milionových pokut.
Na začátku srpna 2026 vstoupila v platnost pravidla transparentnosti v rámci EU AI Actu. Co to dnes reálně znamená pro běžnou českou firmu, která s AI teprve začíná experimentovat?
Záleží na tom, jak přesně firma umělou inteligenci používá a zda na ni vůbec pravidla transparentnosti dopadají. Jde o čtyři různé sety pravidel: označování interaktivní AI, technické označování AI obsahu, informování o používání AI pro rozpoznávání emocí nebo biometrickou kategorizaci a označování deepfaků a některých AI textů ve veřejném zájmu. Pro běžnou českou firmu proto nová pravidla znamenají především potřebu zmapovat si, jaké AI nástroje a k čemu používá, a ověřit, zda na ni článek 50 AI Actu dopadá nebo ne.
Legislativa striktně rozlišuje poskytovatele a tzv. zavádějící subjekty (deployery). Do jaké kategorie spadá typický e-shop nebo marketingová OSVČ a z čeho pro ně plynou ty nejpřísnější závazky?
V těchto případech půjde typicky o zavádějící subjekty, tedy firmy nebo jednotlivce, kteří používají AI systém někoho jiného pro vlastní profesní činnost. Z pravidel transparentnosti na ně tedy dopadá informování o používání AI pro rozpoznávání emocí nebo biometrickou kategorizaci a označování deepfaků a některých AI textů ve veřejném zájmu. V praxi se dnes nejčastěji řeší právě viditelné označování deepfaků.
Jak přesně nyní musí e-shopy informovat zákazníky, že komunikují s AI chatbotem nebo hlasovým asistentem. Stačí mít tuto informaci schovanou v obchodních podmínkách?
Povinnost informovat uživatele, že komunikují s AI systémem, míří primárně na poskytovatele daného AI systému, nikoli na e-shop nebo jinou firmu, která hotový nástroj pouze používá. E-shop se do role poskytovatele dostane například tehdy, pokud si chatbota nechá vyvinout na míru a uvede ho do provozu pod svou značkou.
Poskytovatel musí zajistit, aby uživatel dostal informaci o tom, že komunikuje s umělou inteligencí, a to nejpozději při první interakci. U chatbota může jít například o úvodní zprávu „V tomto chatu mluvíte s umělou inteligencí“ nebo popisek „AI“ v okně chatu, u voicebota o větu na začátku hovoru ve smyslu „Dobrý den, jsem virtuální asistent využívající umělou inteligenci“. Informace musí být jasná a srozumitelná. Nestačí například říct pouze „virtuální asistent“ bez zmínění umělé inteligence. Stejně tak nestačí mít tuto informaci pouze v obchodních podmínkách.
Do jaké míry zasahuje regulace do běžných e-commerce nástrojů, které pomocí algoritmů analyzují chování uživatelů a personalizují jim nákupní košík, nabídky či newslettery?
Tady už se většinou nebavíme o nových pravidlech transparentnosti podle AI Actu. Pokud e-shop analyzuje chování konkrétních zákazníků a na jeho základě jim personalizuje nabídky nebo newslettery, nastupuje především GDPR, pravidla pro cookies, obchodní sdělení a spotřebitelské právo. Jde tedy o „stará známá“ pravidla, která AI Act v této oblasti zásadně nemění.
Pokud e-shop využívá pokročilé AI nástroje třetích stran, například pro dynamickou cenotvorbu nebo automatické generování popisků produktů, kdo nese finální právní odpovědnost za případný nesoulad s nařízením?
Za to, jak e-shop AI nástroj použije, nese odpovědnost především samotný e-shop. Pokud pomocí AI nastavuje ceny nebo generuje produktové popisky, musí si pohlídat, že výsledná cena, nabídka nebo zveřejněný text odpovídají právním předpisům. To, že výstup vytvořil nástroj třetí strany, e-shop této odpovědnosti nezbavuje. Poskytovatel AI nástroje má vlastní povinnosti podle AI Actu, ale nepřebírá odpovědnost za konkrétní způsob, jakým jeho zákazník (např. e-shop) AI používá.
Přesuňme se k influencerům a tvůrcům obsahu, kteří podnikají jako OSVČ. V jakých situacích musí na sociálních sítích povinně označovat syntetický obsah nebo deepfakes, a kdy pro ně platí výjimky?
Rozhodující je rozdíl mezi běžným AI obsahem a deepfakem. Viditelné označení, že tvůrce použil umělou inteligenci, regulace vyžaduje pouze v případě, že daný obsah naplní definici deepfaku.
Deepfake je obsah vytvořený nebo manipulovaný umělou inteligencí, který se podobá existujícím osobám, objektům, místům nebo událostem a mohl by se člověku nepravdivě jevit jako autentický. Není rozhodující, zda byl záměr někoho oklamat nebo ne, pravidla míří čistě na to, abychom se dokázali orientovat v tom, co je realita a co ne.
Označení musí být jasné, rozlišitelné a dostupné nejpozději při prvním kontaktu s obsahem. Lze použít EU AI ikony nebo jakékoli jiné označení, ze kterého je zřejmé, že obsah vytvořila nebo upravila AI. U uměleckých, satirických, kreativních a fikčních děl se deepfake označuje také, ale platí mírnější režim, aby označení nenarušilo zážitek z díla. Deepfake v uměleckém videu tak bude stačit označit například v závěrečných titulcích.
Rozpoznání toho, zda daný obsah naplňuje definici deepfaku, může být v některých případech poměrně komplexní. Proto jsme v České asociaci umělé inteligence, ve spolupráci s advokátní kanceláří Legitas, vytvořili praktického průvodce „Musím to označit?”, který obsahuje řadu konkrétních ukázek a který doporučuji pro základní orientaci.
Kromě deepfaků se označení týká ještě textů, které v rámci profesní činnosti informují veřejnost o věci veřejného zájmu (typicky zdraví, bezpečnost, politika). Tam ale povinnost odpadá, pokud text věcně zkontroluje kompetentní člověk a někdo konkrétní za jeho zveřejnění nese odpovědnost.
V marketingu se stále častěji využívají plně digitální AI influenceři a virtuální avataři. Jaká specifická omezení na tyto technologie nová evropská legislativa klade?
U realistických AI influencerů a virtuálních avatarů půjde často o deepfake, a proto musí být jasně označeno, že jde o obsah vytvořený nebo upravený umělou inteligencí. Naopak zjevně nereálná postava deepfakem být nemusí.
Minimálně stejně důležitá jsou ale „stará“ pravidla na ochranu spotřebitele. Pokud avatar doporučuje produkt, musí být jasné, že jde o reklamu, a tvrzení o produktu nesmí být klamavá. Problém může nastat tam, kde se obsah tváří jako autentická zkušenost spotřebitele, protože zveřejňování falešných spotřebitelských recenzí či doporučení je klamavou obchodní praktikou.
Kde přesně leží právní hranice mezi tím, když influencer zkouší AI nástroj soukromě pro zábavu, a momentem, kdy obsah zveřejní v rámci podnikání a spadnou na něj povinnosti z AI Actu?
Hranici tvoří pojem profesní činnosti. AI Act se nevztahuje na použití AI v rámci čistě osobní, neprofesní činnosti. U influencerů může být tahle hranice v praxi rozostřená. Rozhodující není, zda za konkrétní příspěvek dostali zaplaceno, ale zda AI používají v rámci své podnikatelské nebo jiné profesní činnosti. Pokud je profil jejich pracovním nástrojem, budují na něm dosah a pravidelně ho monetizují, může být součástí podnikání i obsah, který není sám o sobě placenou spoluprací.
Jaké české úřady si reálně rozdělí dohled nad e-shopy či tvůrci a jak by mohly vypadat první kontroly v praxi?
Pro e-shop nebo tvůrce bude z pohledu AI Actu hlavním dozorovým orgánem především Český telekomunikační úřad. Jako první kontroly neočekávám plošné audity. Realistický scénář je spíše reakce na podnět, tedy nespokojený zákazník, konkurent nebo spotřebitelská organizace upozorní úřad na konkrétní věc.
Vedle toho zůstávají zachované kompetence stávajících úřadů. Nekalé obchodní praktiky bude i nadále řešit zejména Česká obchodní inspekce a otázky zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.
Za porušení pravidel hrozí drastické sankce v řádech milionů eur či procent z ročního obratu. Měly by se těchto částek reálně děsit i malé marketingové agentury, lokální e-shopy nebo samostatní tvůrci?
Ne. Vysoké horní hranice pokut jsou nastavené tak, aby mohly zabolet i globální (technologické) hráče. Pokuty však nemají být likvidační pro menší, lokální firmy.
Jaké tři konkrétní kroky by měl každý e-shopař nebo OSVČ udělat hned zítra, aby měl jistotu, že z pohledu AI Actu nepodstupuje zbytečné byznysové riziko?
Shrnula bych to do tří kroků: zmapovat si, kde a jak AI v podnikání používám, zjistit, jaká pravidla na tato konkrétní použití dopadají, a následně si nastavit procesy tak, aby se pravidla dodržovala.