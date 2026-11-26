Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se od ledna 2027 rozšíří o nové údaje z oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti. Změny se dotknou především vykazování záloh na daň, uplatňovaných slev, daňových bonusů a příjmů ze samostatných základů daně.
Zaměstnavatelé budou muset věnovat pozornost také novým pravidlům pro předávání data podpisu Prohlášení k dani a ročnímu vykazování některých údajů.
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Nové daňové atributy v JMHZ
Jak uvádí Finanční správa ČR, od roku 2027 přibude do JMHZ šest daňových atributů:
- 10579 – Záloha na daň za více kalendářních měsíců podle § 38h odst. 8 ZDP.
- 10575 – Datum podpisu Prohlášení poplatníka.
- 10565 – Sleva na studenta.
- 10566 – Doktorský studijní program.
- 10577 – Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů.
- 10555 – Příjem pro zdanění z PPV podle § 6 odst. 4 ZDP.
Atribut 10579 bude informovat o tom, zda zaměstnavatel při výpočtu zálohy na daň využil postup podle § 38h odst. 8 zákona o daních z příjmů. Půjde pouze o příznak ANO/NE, nikoliv o údaj o výši zálohy. Rozhodující bude skutečné použití tohoto postupu, například při jednorázovém zúčtování mzdy za více kalendářních měsíců.
U atributu 10575 se bude uvádět skutečné datum podpisu Prohlášení k dani. Tento údaj se předává po celou dobu platnosti Prohlášení. Pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení až po skončení vykazovaného měsíce, uvede se i přesto skutečné datum podpisu. Například při podpisu dne 3. února bude toto datum vykázáno již v hlášení za leden. Samotná změna údajů v již podepsaném Prohlášení nové datum nezakládá.
Další dva atributy souvisejí se slevou na studenta
Atribut 10565 bude obsahovat měsíční částku uplatňované slevy, která je pro rok 2027 stanovena na 335 Kč. Atribut 10566 upřesní, zda zaměstnanec studuje v prezenční formě doktorského studijního programu. Sleva se uplatní při splnění zákonných podmínek a pouze tehdy, pokud zaměstnanec učinil Prohlášení k dani a nárok na slevu v něm uplatnil.
Atribut 10577 bude sloužit k vykázání úhrnu měsíčních daňových bonusů vyplacených za předchozí zdaňovací období nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Vykazovat se bude pouze jednou ročně, a to v lednovém hlášení. Jeho hodnota bude odpovídat součtu měsíčních bonusů vykázaných v atributu 10306 za předchozí zdaňovací období.
Poslední z nových údajů, atribut 10555, se týká příjmů ze závislé činnosti podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, které představují samostatný základ pro výpočet zálohy na daň. Vykazuje se na úrovni pracovněprávního vztahu a jde o povinný údaj. Pokud zaměstnanec v daném měsíci takový příjem neměl, uvede se nula. Při souběhu těchto příjmů u zaměstnance bez podepsaného Prohlášení k dani se jejich úhrn vykáže u primárního pracovněprávního vztahu v atributu 10307.
Roční údaje v atributech 10311 a 10312 až od roku 2028
Změny se dotknou také dosavadního vykazování atributů 10311 a 10312. Tyto údaje představují roční úhrny částek vztahujících se k příjmům ze samostatných základů pro výpočet zálohy na daň podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.
V měsíčním hlášení za leden 2027 se ještě nevyplní. Poprvé budou vykázány až v hlášení za leden 2028, kdy již bude možné uvést roční úhrny za zdaňovací období roku 2027. Zahrnou se pouze částky vztahující se k příjmům vyplaceným nebo obdrženým do 31. ledna následujícího roku.
V průběhu roku 2027 se však budou v jednotlivých měsíčních hlášeních vykazovat samostatné základy pro výpočet zálohy na daň podle nové právní úpravy a skutečně sražené zálohy.