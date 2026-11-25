Novinky se týkají nejen samotného vyplňování formulářů, ale také údajů, které se do evidence zapisují. Významnou změnou je například rozšíření evidence o informace týkající se platforem zprostředkovávajících práci.
Česká správa sociálního zabezpečení proto zveřejnila dva nové metodické dokumenty. Jeden se věnuje přihlášce do evidence zaměstnavatelů, druhý vysvětluje postup při odhlašování. Oba obsahují podrobný návod, jak při jednotlivých úkonech postupovat.
Kdy se musí zaměstnavatel přihlásit
Pokyny připomínají také termíny, které musí zaměstnavatelé dodržovat. Nový zaměstnavatel se musí do evidence přihlásit nejpozději dva pracovní dny před plánovaným nástupem prvního zaměstnance. Přihlášku však nelze podat dříve než 15 dnů před tímto termínem.
Povinnost se vztahuje také na mzdové účtárny. Zaměstnavatel musí přihlásit každou z nich, a to ve stejné lhůtě jako sebe. Pokud mzdovou účtárnu zřídí až později, má na její registraci osm dnů od jejího vzniku. Mzdovou účtárnou se rozumí útvar, ve kterém zaměstnavatel vede evidenci mezd nebo platů zaměstnanců. Při její registraci je nutné uvést také okruh pracovníků, jejichž mzdovou agendu daný útvar zajišťuje.
Přihlášky a odhlášky pouze elektronicky
Přihlášení, odhlášení i další související podání se vyřizují elektronicky prostřednictvím datové schránky ČSSZ nebo ePortálu ČSSZ. U jednotlivých typů podání se přitom používají příslušné elektronické formuláře.
Nové pokyny mají zaměstnavatelům usnadnit orientaci v povinnostech a předejít chybám při vyplňování. Vyplatí se proto seznámit se s nimi ještě před začátkem roku 2027, zejména pokud zaměstnavatel provozuje více mzdových účtáren nebo se na něj vztahují také povinnosti spojené s platformovou prací.
Dokumenty zveřejněné ČSSZ:
Přihláška do evidence zaměstnavatelů: Pokyny k vyplňování platné od 1. ledna 2027
Odhláška z evidence zaměstnavatelů: Pokyny k vyplňování platné od 1. ledna 2027