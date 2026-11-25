Oblíbená síť drogerií má novou prodejnu. Nachází se v pražských Bohnicích a jmenuje se dm Praha Odra.
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V dostupné lokalitě a s otevřením od rána do večera
Prodejna se nachází v sídlištní zástavbě, u autobusové zastávky a poblíž školy. Díky tomu je možné její návštěvu spojit s cestou domů nebo běžnými pochůzkami po okolí. Jiří Peroutka, vedoucí resortu Marketing & Nákup společnosti dm, k tomu dodal, že chtějí být zákazníkům blízko tam, kde žijí a kde se každý den pohybují. Nová prodejna v Bohnicích jim podle něj nabídne prostor pro pohodlný nákup i objevování novinek.
Zákazníci v prodejně najdou pečující i dekorativní kosmetiku, produkty pro děti, potřeby pro domácnost a potraviny. Nebudou chybět ani známé značky a produkty dm značek.
První zákazníky prodejna přivítala v pondělí 23. listopadu. Její otevírací doba je od pondělí do pátku od 7:30 do 19:00 a o víkendech pak od 8 do 19 hodin.
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Samoobslužné pokladny i tisk vlastních etiket
Nová prodejna dm Praha Odra bude vybavena samoobslužnými pokladnami umožňujícími další možnost placení. Zákazníkům bude k dispozici také služba tisku personalizovaných etiket na vybrané produkty z vlastních snímků. Tu mohou využít například při přípravě osobních pozorností pro své blízké.
Uvítací akce pro věrné zákazníky
Zákazníci a zároveň členové programu dm active beauty, kteří od 23. do 26. listopadu nakoupí v této prodejně, získají 20násobné body. Až 20 procent z ceny nákupu se jim tak vrátí ve formě bodů. Ty mohou uplatnit jako slevu při dalším nákupu. Navíc zákazníci obdrží také praktickou nákupní tašku zdarma, která bude k dispozici do vyčerpání zásob.