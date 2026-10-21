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Nová zdravotní prevence pro zaměstnance od roku 2027

Dagmar Kučerová
Dnes
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Usmívající se žena a lékařka při zdravotní prohlídce
Autor: Shutterstock
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Od roku 2027 se mění daňový režim vybraných zdravotních plnění pro zaměstnance. Ministerstvo financí vysvětlilo, za jakých podmínek půjde o zdravotní prevenci.
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Například dobrovolné očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění bude spadat do nového režimu zdravotní prevence. Rozhodující však bude splnění zákonných podmínek. Zdravotní prevence rozhodně není totéž, co zdravotní benefit.

Co se dozvíte v článku
  1. Zdravotní prevence od roku 2027
  2. Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
  3. Plnění za určitých podmínek hrazená z veřejného zdravotního pojištění
  4. Příspěvky zdravotních pojišťoven z fondu prevence
  5. Připravuje se bližší upřesnění k čerpání prevence?

Zdravotní prevence od roku 2027

V předchozím článku jsme se věnovali zdravotním benefitům v porovnání s nově zaváděnou zdravotní prevenci, kterou budou moci zaměstnavatelé od roku 2027 poskytovat svým zaměstnancům. Bude zahrnovat nadstandardní preventivní prohlídky, rozšířené onkologické screeningy, vyšetření kardiovaskulárních rizik, screening diabetu nebo některá očkování. Zaměstnavatelé ji mohou poskytovat nad rámec limitu průměrné mzdy (limit platí pouze pro zdravotní benefity). Přijaté plnění nebude na straně zaměstnance podle § 6 odst. 7 nového písm. e) předmětem daně, na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný výdaj/náklad. Okruh plnění bude upraven v Příloze č. 4 k zákonu o daních z příjmů.

Oslovení odborníci již v předchozím článku objasnili, kdy se může jednat o zdravotní prevenci a kdy o zdravotní benefit. Rovněž nás zajímalo, zda musí zaměstnavatel současně s poskytováním zdravotní prevence tvořit zdravotní programy podle § 55a zákona o specifických zdravotních službách.

Zdravotní benefity versus zdravotní prevence Přečtěte si také:

Zdravotní benefity versus zdravotní prevence

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Nyní se zaměříme na konkrétní plnění, a to očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Například očkování proti chřipkovým onemocněním. Půjde v případě tohoto očkování o zdravotní benefit nebo o nově upravenou prevenci?

Podle Filipa Běhala u Ministerstva financí ČR spadá okování proti chřipce do režimu § 6 odst. 7 písm. f) zákona o daních z příjmů, pokud jde o dobrovolné očkování provedené na žádost fyzické osoby – samoplátce. Příloha č. 4 výslovně zahrnuje mezi relevantní zdravotní služby očkování provedené na žádost fyzické osoby – samoplátce. Výjimkou jsou pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a cestovní očkování. Dobrovolné očkování proti chřipce provedené na žádost fyzické osoby – samoplátce tedy není benefit podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, ale nově půjde o plnění vyňaté z předmětu daně podle § 6 odst. 7 písm. f) zákona o daních z příjmů, ujistil zaměstnavatele Filip Běhal.

Plnění za určitých podmínek hrazená z veřejného zdravotního pojištění

Může si zaměstnavatel uplatnit plnou část zaplacenou za zaměstnance bez ohledu na skutečnost, že někteří zaměstnanci mají např. po 65 letech je již toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění? 

Je třeba rozlišovat očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a očkování provedené na žádost fyzické osoby – samoplátce. Pokud je konkrétní očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nejde o očkování provedené na žádost samoplátce, a nejsou tedy naplněny podmínky § 6 odst. 7 písm. f) zákona o daních z příjmů, sdělil za ministerstvo financí Filip Běhal, dodal, že naopak u očkování provedeného na žádost fyzické osoby – samoplátce lze při splnění ostatních podmínek tohoto ustanovení příslušné plnění zaměstnavatele posoudit podle § 6 odst. 7 písm. f) zákona o daních z příjmů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby zaměstnavatel měl k dispozici informace umožňující rozlišit, zda konkrétní očkování bylo provedeno pro samoplátce, nebo bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Z odpovědi jasně vyplynulo, že zaměstnavatel bude muset sledovat, která plnění a za jakých podmínek jsou hrazena ze zdravotního pojištění a poskytovat prevenci pouze těm zaměstnancům, kteří by na dané zdravotní úkony dosáhly pouze jako samoplátci.

Příspěvky zdravotních pojišťoven z fondu prevence

Situaci však může být ještě složitější. Zdravotní pojišťovny totiž v rámci vlastních preventivních programů pro pojištěnce na některé plnění (zde očkování) samoplátcům přispívají. Někdy v plné výši, jindy pouze částečně, a to po předložení dokladu o zaplacení.

Nebude mít tato skutečnost vliv na možnost uplatnění plnění zaměstnavatelem do nákladů? Nemusí zaměstnavatel sledovat, zda by toto plnění pojišťovna po předložení dokladů na žádost pojištěnce alespoň částečně neproplatila? Navíc každá pojišťovna bude mít jiné programy prevence. 

Také k této situaci se Filip Běhal za ministerstvo financí vyjádřil. Zákon o daních z příjmů výslovně omezení pro případ čerpání příspěvku zaměstnancem z fondu prevence příslušné zdravotní pojišťovny pro účely posouzení uznatelnosti daňových výdajů na straně zaměstnavatele nestanoví, ale samozřejmě nemůže být proplacen výdaj, který nevznikl. Lze očekávat, že vnitřní předpisy zaměstnavatele stanoví způsob prokazování, z něhož bude patrné, že výdaj byl skutečně uhrazen a že nebyl kryt příspěvkem z fondu prevence zdravotní pojišťovny, případně že byl uhrazen nad rámec takového příspěvku, uzavřel Filip Běhal.

V případě benefitů nemůže sám zaměstnanec předložit zaměstnavateli doklad k proplacení. Šlo by totiž o peněžité plnění, které je předmětem daně. Ovšem zde nejde o benefit, ale o zdravotní prevenci uplatňovanou za jiných podmínek. Na druhou stranu zřejmě nelze vyloučit situaci, kdy zaměstnanec předloží zaměstnavateli doklad k uplatnění zdravotní prevence a současně online požádá zdravotní pojišťovnu o příspěvek z fondu pro pojištěnce. 

V případě očkování může zaměstnavatel příslušné očkování zajistit například u jeho smluvního lékaře a zaměstnanci, kteří projeví zájem budou očkování zde. Fakturováno bude přímo zaměstnavateli, tudíž nelze ani uvažovat o možnosti čerpání příspěvku z preventivních programů nabízených zdravotními pojišťovnami. Očkování zaměstnanců, kteří mají nárok na úhradu očkování z veřejného zdravotního pojištění, součástí lékařem fakturované částky logicky být ani nemůže. U ostatních plnění například mamografie, kolonoskopie atd. to může být problematické. 

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Připravuje se bližší upřesnění k čerpání prevence?

Jde novou situaci a zaměstnavatelé by zřejmě uvítali komentář k uplatnění zdravotní prevence. Nebudou podmínky blíže upřesněny, například informací Ministerstva financí ČR či Pokynem GFŘ?

Metodické upřesnění Generální finanční ředitelství v tuto chvíli nepřipravuje. Určení povahy poskytnutého plnění vychází podle nové Přílohy č. 4 zákona o daních z příjmů z klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, informativně upřesněné podle mezinárodní klasifikace ICHI. Závazné zatřiďování podle této klasifikace nespadá do odbornosti finanční správy. Daňové posouzení se vždy odvíjí od skutečného obsahu konkrétního plnění. Případné označení zdravotního programu či benefitu, v jehož rámci je plnění poskytováno, nebude pro tento účel relevantní, upřesnil Adam Hegyi za Generální finanční ředitelství.

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Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

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