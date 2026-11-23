Nové formuláře reagují na legislativní změny i úpravy jednotlivých daňových pravidel. Některé tiskopisy se mění pouze v údajích a vysvětlivkách, jiné dostaly nové položky nebo prošly výraznějším přepracováním.
Finanční správa ČR rozlišuje mezi povinnými tiskopisy, jejichž podobu stanovuje vyhláška, a nepovinnými formuláři, které vydává pro potřeby plátců daně.
Povinné tiskopisy pro rok 2026
Pro zdaňovací období 2026 se mění dva povinné tiskopisy. Jde o pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a jeho přílohu s počtem zaměstnanců.
U pokynů k vyúčtování finanční správa aktualizovala zejména údaje týkající se ročního zúčtování záloh, daňového zvýhodnění a termínů pro podání vyúčtování za rok 2026.
U přílohy, která obsahuje počet zaměstnanců, se změna týká data, ke kterému se jejich počet uvádí. Jde o stav ke dni 1. prosince 2026.
Nové vzory těchto povinných tiskopisů je nutné použít, starší verze už pro uvedené zdaňovací období nestačí.
- Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – vzor č. 31
- Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2026 – vzor č. 26
Změny se týkají také dalších mzdových formulářů
Úpravy se nevyhnuly ani nepovinným tiskopisům, které finanční správa připravuje pro zaměstnavatele a plátce daně. Důvodem jsou mimo jiné novely zákona o daních z příjmů účinné od 1. ledna 2027.
Změny se týkají následujících formulářů:
- Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: Nový vzor obsahuje pro rok 2027 také slevu na studenta. Upraveny a doplněny byly rovněž vysvětlivky. Starší vzory lze dál použít, pokud se neuplatňuje sleva na studenta. Nový vzor č. 28.
- Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění: Formulář pro zdaňovací období 2026 nově umožňuje uplatnit také odpočet úroků z úvěru bytového družstva připadajících na podíl poplatníka. Starší vzor lze použít, pokud se tento odpočet neuplatňuje. Nový vzor č. 5.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti: Pro rok 2027 formulář zohledňuje mimo jiné slevu na studenta a změny ve zdanění příjmů z dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu. Starší vzory už pro zdaňovací období 2027 použít nelze. Nový vzor č. 34.
- Potvrzení o příjmech podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů: Tento formulář prošel pro rok 2027 kompletním přepracováním. Reaguje na změny ve zdanění příjmů z dohod a zaměstnání malého rozsahu i na úpravu výpočtu záloh na daň. Starší vzory pro rok 2027 použít nelze. Nový vzor č. 13.
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Nové formuláře budou na webu finanční správy
Listinné podoby některých upravených tiskopisů budou k dispozici také na finančních úřadech a jejich územních pracovištích, a to na začátku roku 2027.
Všechny aktuální formuláře pro oblast daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně budou finanční správou zveřejněny také v databázi daňových tiskopisů. Při vyhledávání je potřeba zvolit rok 2027. Zveřejnění se předpokládá nejpozději na začátku roku 2027.