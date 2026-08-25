Nové hlášení ještě ani pořádně nefunguje a už jsou nové plány, jak má zase ulevovat

Změny se mají týkat například Portálu podnikatele, evidence kontrol, energetiky nebo pracovněprávní agendy. A právě tady se znovu objevuje i Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které má nově pomáhat s dalšími povinnostmi.
Podnikatelský balíček přináší konkrétní a rychle realizovatelné kroky, které povedou k jednodušší komunikaci se státem, menšímu množství administrativy a efektivnějšímu fungování veřejné správy, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Hlášení, které mělo přinést úlevu, má ulevovat ještě víc
JMHZ vzniklo právě s příslibem zjednodušení. Místo celé řady samostatných hlášení mají zaměstnavatelé posílat údaje státu prostřednictvím jednoho systému.
Ještě než se ale nový systém stihl naplno usadit v praxi, přichází další plán, jak jeho prostřednictvím administrativu zaměstnavatelům zjednodušit. JMHZ má být využíváno také pro evidenci rizikových prací.
Princip je jednoduchý, pokud už zaměstnavatel údaje jednou zadává do jednotného systému, neměl by je kvůli stejné povinnosti posílat ještě jinam.
Jenže právě kolem JMHZ se v poslední době neřeší pouze to, co všechno by mohlo zjednodušit. Zaměstnavatelé a odborná veřejnost zároveň upozorňují na problémy spojené s jeho zaváděním a fungováním. Přesto už se plánuje, jak má nový systém ulevovat od dalších povinností.
Jedno místo místo několika úřadů
Podnikatelský balíček ale míří na administrativu firem i v dalších oblastech. Jedním z opatření je legislativní ukotvení Portálu podnikatele, který má soustředit veřejné služby pro firmy na jednom místě.
Počítá se také s napojením informačních systémů finančních úřadů a zdravotních pojišťoven. Podnikatelům má pomoci také Jednotný portál evidence kontrol (JePEK). Ten má umožnit evidenci a koordinaci kontrol na jednom místě, sdílení jejich termínů a výsledků mezi úřady a jejich zpřístupnění podnikatelům. Pilotní provoz je plánován na první polovinu roku 2027.
Další úlevou má být jednotná platební brána v Portálu živnostenského podnikání, která umožní centralizovanou úhradu správních poplatků při elektronických podáních.
Dvě opatření se týkají energetiky
Držitelé energetických licencí už nebudou muset ministerstvu zasílat havarijní plán, s výjimkou havarijního plánu plynárenské soustavy. Povinnost havarijní plán vypracovat a aktualizovat ale zůstane.
Zároveň se má zvýšit limit pro nutnost autorizace výstavby výrobny elektřiny z 1 MW na 100 MW instalovaného elektrického výkonu. Opatření má zjednodušit a urychlit přípravu nových výrobních zdrojů.
Balíček počítá také se spoluprací státních organizací s mobilními operátory. Cílem je přispět k pokrytí alespoň 1 000 takzvaných bílých míst 5G signálem, například podél železničních a silničních koridorů, v tunelech, na nových dálnicích nebo ve vysokorychlostních tratích.
První balíček, další už se chystá
Schválených 11 opatření má být podle vlády jen začátkem. Ministerstvo průmyslu a obchodu už připravuje další Podnikatelský balíček se systémovými opatřeními. Jeho návrh chce zpracovat do konce roku a ve stejném termínu má předložit také návrh takzvaného Antibyrokratického zákona.
Další opatření se mají týkat například zemědělství, potravinářství, dopravy, vodního a lesního hospodářství nebo daní. Vláda si přitom stanovila cíl snížit administrativní zátěž podnikatelů o 20 procent do roku 2029.