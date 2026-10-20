Nové platové tabulky mají přinést tisíce navíc. Kolik dostane uklízečka nebo úředník?

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR představilo odborům a zaměstnavatelům návrh nových platových tabulek, které by měly začít platit od 1. ledna 2027. Změny se mají týkat přibližně 858 tisíc zaměstnanců veřejného sektoru. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky mají odstranit dlouhodobé nedostatky systému, v němž některé základní tarify nedosahují ani minimální mzdy.
Návrh počítá s tím, že se zvýší nejnižší platové tarify a jejich výše se bude do budoucna každoročně odvíjet od růstu minimální mzdy. Ta má v roce 2027 dosáhnout 24 900 korun měsíčně. Podle ministerstva se zároveň nikomu nemá v důsledku přechodu na nové tabulky snížit celkový plat.
Nejnižší tarif má dosáhnout minimální mzdy
Jedním z hlavních cílů změny je zajistit, aby základní platový tarif nebyl nižší než minimální mzda. Dosud totiž v některých případech zaměstnavatelé museli odměnu dorovnávat, protože samotný tarif této hranice nedosahoval.
Nově se mají platové tarify každoročně stanovovat v návaznosti na růst minimální mzdy. Systém by tak měl být předvídatelnější a nemělo by docházet k tomu, že nejnižší tarif zaostane za zákonným minimem.
Ministerstvo chce zároveň lépe zohlednit náročnost a odpovědnost jednotlivých pracovních pozic. Rozdíl mezi sousedními platovými třídami má činit nejméně čtyři procenta. Výjimku budou tvořit pedagogičtí pracovníci v regionálním školství a akademičtí pracovníci státních vysokých škol, jejichž tabulky mají odlišnou strukturu.
Součástí návrhu je také zrušení dosavadního systému nejnižších úrovní zaručeného platu. Jeho ochrannou funkci mají nově ve větší míře plnit samotné platové tarify.
O kolik si zaměstnanci polepší?
Jak upozorňuje resort, zvýšení základního tarifu nemusí automaticky znamenat, že se o stejnou částku zvýší i celkový plat. Ten totiž může zahrnovat také osobní příplatek, s nímž zaměstnavatel za zákonem stanovených podmínek může nakládat.
Návrh proto umožňuje při přechodu na nové tabulky jednorázově upravit osobní příplatky. Jejich snížení však nesmí být vyšší než zvýšení základního tarifu. Celkový plat zaměstnance se tak v důsledku této úpravy nemá snížit.
Dva modelové příklady z praxe:
Pracovník přepážky úřadu práce s jedenáctiletou započitatelnou praxí nyní podle příkladu pobírá celkový plat 32 930 korun měsíčně. Nový základní tarif by měl činit 37 050 korun. I při maximálním možném snížení osobního příplatku by si tak měl polepšit nejméně o 4120 korun měsíčně.
Uklízečka se stejnou délkou započitatelné praxe nyní podle modelového příkladu dostává celkem 22 400 korun měsíčně včetně dorovnání do zaručeného platu. Nový tarif by měl dosáhnout 25 910 korun. Její výsledný plat by se tak měl zvýšit nejméně o 3510 korun měsíčně.
Jde však pouze o ilustrativní výpočty vycházející z pracovního návrhu. Skutečné částky budou záviset na konečné podobě platových tabulek a konkrétních podmínkách zaměstnance.
Osobní příplatek má odměňovat práci, ne dorovnávat nízký tarif
Podle ministerstva mají nové tabulky změnit také roli osobních příplatků. Ty by už neměly sloužit především jako náhrada za příliš nízký základní tarif, ale měly by více odrážet kvalitu práce, výsledky a mimořádné pracovní nasazení.
Platové tabulky se roky jen záplatovaly. Teď je konečně opravujeme od základu, uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Zdůraznil také, že cílem je spravedlivější a přehlednější systém, který zaměstnancům poskytne větší jistotu.
Platový tarif totiž představuje pevně stanovenou nárokovou složku platu, zatímco osobní příplatek může zaměstnavatel za určitých podmínek změnit. Posílení tarifů má proto zaměstnancům zajistit stabilnější základní odměnu.
Platové stupně se zjednoduší. Změna se dotkne i lidí s dlouhou praxí
Nové tabulky mají přinést také přehlednější systém započítávání praxe. U většiny zaměstnanců se má dosavadních dvanáct platových stupňů zredukovat na osm. Do vyššího stupně se bude zpravidla postupovat po pěti letech započitatelné praxe.
Samostatné stupně mají nově zohlednit také zaměstnance s více než 30 a více než 35 lety praxe. Cílem je, aby systém lépe odrážel dlouhodobé pracovní zkušenosti.
Pedagogických pracovníků se toto zjednodušení v uvedené podobě týkat nemá. U nich má zůstat zachováno dosavadních sedm platových stupňů.
Navrhované rozdělení praxe u většiny zaměstnanců:
|Platový stupeň
|Započitatelná praxe
|1.
|Do 5 let
|2.
|Více než 5 až 10 let
|3.
|Více než 10 až 15 let
|4.
|Více než 15 až 20 let
|5.
|Více než 20 až 25 let
|6.
|Více než 25 až 30 let
|7.
|Více než 30 až 35 let
|8.
|Více než 35 let
Navrhovaný termín účinnosti je 1. leden 2027. Představené částky a pravidla však zatím vycházejí z pracovního návrhu. Konečnou podobu platových tabulek musí stanovit vláda nařízením.