Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Rok 2026 je rokem revolučních změn v oblasti mzdového účetnictví. Je tu řada každoročních novelizací, ale i zcela nové a poměrně obsáhlé právní předpisy. Zaměstnavatele a jejich účetní čekají nemalé úpravy mzdových programů.
Co se dozvíte v článku
Tradiční každoroční aktualizace
Každoročně dochází k parametrickým změnám. Minimální mzda, zaručený plat, cestovní náhrady, rozhodná částka a další jsou upraveny samostatnými vyhláškami a nařízeními vlády s účinností od 1. ledna 2026. Tentokrát je novelizována i vyhláška o pracovnělékařských službách. Vyhláška bude novým ustanovením od příštího roku pamatovat na zvláštní postupy v poskytování pracovnělékařských služeb, a to jak posuzování zdravotní způsobilosti k práci, zajištění dohledu na pracovišti včetně poradenství během vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo nařízení mimořádného opatřeni při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, jsou-li tyto stavy a opatření vyhlášeny po celém území ČR. Upravují se náležitosti žádosti o pracovnělékařsku prohlídku i samotný lékařský posudek. Rovněž došlo k vyjasnění situace, kdy se při změně druhu práce, převedení či přeložení zaměstnance provádí mimořádná, a kdy periodická prohlídka.
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
Zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se zásadně mění pravidelné informační povinnosti zaměstnavatelů vůči státním institucím. Jeho základním cílem je centralizace sběru dat od zaměstnavatelů a sloučení sběru dat do jediného pravidelně podávaného hlášení, které bude každou z informačních položek obsahovat pouze jednou. Očekává se zjednodušení a zlepšení současného stavu, kdy je podáván vysoký počet hlášení obsahujících řadu položek duplicitně podávaných v různých termínech na různá místa.
Za období leden až březen 2026 budou zaměstnavatelé plnit své evidenční povinnosti dosavadním způsobem, avšak tyto údaje bude nutné zpětně dohlásit prostřednictvím JMHZ na základě právní úpravy účinné od 1. ledna 2026. Tudíž je zaměstnavatelé musí mít v podobě (obsahové a datové) využitelné pro tyto účely.
- JMHZ je prostředkem, kterým zaměstnavatel vůči některým orgánům veřejné moci souhrnně plní své povinnosti sdělovat údaje o sobě a o svých zaměstnancích vyplývající mu z tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.
- Zákon upravuje způsob sdělování hlášených údajů a údajů vedených v evidenci zaměstnavatelů a evidenci zaměstnanců, předávání hlášených údajů a údajů vedených v evidenci zaměstnavatelů a evidenci zaměstnanců některým orgánům veřejné moci, vzájemnou komunikaci některých orgánů veřejné moci a zaměstnavatelů při sdělování hlášených údajů a údajů vedených v evidenci zaměstnavatelů a evidenci zaměstnanců, evidování hlášených údajů a údajů o zaměstnavatelích a zaměstnancích a jejich uchovávání.
- JMHZ slučuje údaje, které zaměstnavatel zasílá několika institucím do jednotného měsíčního hlášení, díky čemuž se zamezí dvojkolejnosti komunikace zaměstnavatelů s veřejnou správou a výrazně se sníží administrativní zátěž zaměstnavatelů.
Doprovodný zákon k JMHZ
Protože se jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dotkne hned několika zákonů, mění se dotčené právní předpisy samostatným zákonem vydaným v souvislosti s přijetím zákona o JMHZ (tzv. doprovodným zákonem). Jde o poměrně rozsáhlý právní předpis, kterým se mění cca 25 právních předpisů. Ne všechny změny souvisí s jednotným měsíčním hlášením, součástí zákona je řada dalších změn připojených v průběhu legislativního procesu pozměňovacími návrhy. Kupříkladu se spolu s tímto zákonem od roku 2026 zavádí nová sleva na pojistném na dohodu o provedení práce sjednanou na sezónní práce v zemědělství.
Nařízení vlády k JMHZ
K provádění zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele je vydáno Nařízení vlády č. 417/2025 Sb., kde jsou stanoveny obsahové podrobnosti a pokyny k vyplnění, formát a struktura podání, období, za které jsou jednotlivé údaje zaměstnavatelem sdělovány, pokyny k podání a obsah opravného hlášení. V nařízení vlády jsou uvedeny tabulky údajů sdělovaných v rámci jednotlivých typů podání (jednotné měsíční hlášení, evidence zaměstnavatele, evidence zaměstnance). Jedná se o základní sadu tabulek pro pracovní poměr a pro zaměstnání se stejným rozsahem údajů, ale také o další sady tabulek se zúženým rozsahem údajů pro další skupiny zaměstnání. U některých druhů zaměstnání totiž podle zákona o JMHZ nebudou zaměstnavatelé vykazovat všechny skupiny údajů, proto jsou pro ně stanoveny speciální tabulky.
Jsou zde stanoveny i situace, kdy zaměstnavatel není povinen přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců nebo uvádí zúžený okruh údajů. V těchto případech by bylo neúčelné vyžadovat opakované přihlášení zaměstnance, protože zaměstnavatel naváže na předchozí pracovněprávní či obdobný vztah.
Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří
Nový zákon o povinném příspěvku na produkty spoření na stáří upravuje povinnost zaměstnavatele platit povinný příspěvek na produkt spoření na stáří zaměstnancům vykonávajícím rizikovou práci. Nejedná se však o všechny zaměstnance. Za zaměstnance konající práci zařazenou do čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví již zaměstnavatelé odvádí od letošního roku vyšší sociální pojištění. Po odpracování určitého počtu směn (minimálně 2200 směn osmihodinových směn) mají snížený věk pro odchod do důchodu.
Popisovaný povinný příspěvek se týká jen zaměstnanců konajících práci ve třetí rizikové kategorii pro vybrané faktory pracovních podmínek, a to vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické práci vykonávané velkými svalovými skupinami (zvedání těžkých břemen). Těmto zaměstnancům bude zaměstnavatel po splnění zákonem daných podmínek poskytovat povinný příspěvek na produkty spoření na stáří.