Novela napravuje dopady změn v penzijním spoření

Sněmovní tisk s číslem 119 bude nyní projednávat Senát. Nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dotkne se účastníků s přiznaným starobním důchodem a uzavřeným penzijním připojištěním se státním příspěvkem nebo doplňkovým penzijním spořením, kteří díky legislativní změně přišli o státní příspěvky, odbytné či vlastní naspořené prostředky.
Co se dozvíte v článku
Odemčení uzamčených účastníků spoření
Účastníci spoření s přiznaným starobním důchodem neměli od července 2024 nárok na státní příspěvky. Systém je odkazoval pouze na obecné možnosti vystoupení. Bez finančních důsledků mohli vystoupit, pokud splňovali podmínky pro tzv. jednorázové vyrovnání, což je dávka, kterou lze čerpat ze všech prostředků účastníka. V opačném případě mohli využít tzv. odbytné, v jehož důsledku přišli o již připsané státní příspěvky, které je penzijní společnost při vyplacení odbytného povinna vrátit státu. Jestliže nesplňovali ani podmínky pro odbytné, přišli při ukončení spoření i o své vlastní prostředky, které zůstaly v doplňkovém penzijním spoření (účastnickém fondu) nebo v penzijním spoření se státním příspěvkem (transformovaném fondu).
Účastníci, kteří nesplňovali podmínky pro jednorázové vyrovnání, tak měli dvě možnosti. Buďto v systému setrvat a platit si alespoň minimální částku 100 Kč měsíčně bez čerpání státního příspěvku, nebo vystoupit s většími nebo menšími finančními důsledky. Právě z tohoto důvodu se pro skupinu setrvávajících účastníků vžilo označení „uzamčení účastníci“. Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření přichází ze zcela novým řešením.
Dvě opatření pro změnou dotčené účastníky
Situace se bude odvíjet od toho, zda účastníci dosud v systému přetrvávají, nebo ze systému s finančními důsledky vystoupili.
- Uzamčení účastníci, kteří dosud v systému jsou a platí si minimálně zmíněnou stokorunu bez možnosti státních příspěvků (koncem roku 2025 bylo takových účastníků kolem 150 000), budou moci systém bez finančních důsledků opustit. Budou mít právo na jednorázové vyrovnání, i když obecné podmínky pro jednorázové vyrovnání nesplní. To bude ostatně platit do budoucna pro všechny účastníky se smlouvou uzavřenou do konce roku 2023, kterým přestane být z důvodu přiznání starobního důchodu poskytován státní příspěvek.
- Uzamčeným účastníkům, kteří naopak ze systému vystoupili s finančními důsledky, bude na jejich žádost vrácen jednorázově státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli (zde se jedná přibližně o 16 000 osob) a případně i jejich vlastní příspěvky (jde o zhruba 100 osob).
Přechodná ustanovení k novele zákona
Účastníci spoření, kteří ze systému od roku 2024 vystoupili, musí o státní příspěvek sami do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti změny požádat. Žádat budou u penzijní společnosti, u které měli sjednáno doplňkové penzijní spoření. Jinak právo na státní příspěvek zanikne.
Penzijní společnost následně odešle za všechny účastníky spoření Ministerstvu financí ČR žádost o doplacení státního příspěvku. Poté budou státní příspěvky převedeny jednotlivým účastníkům, případně také odbytné, na které neměli z důvodu legislativní změny nárok či jejich vlastní prostředky, o které přišli.
Související novela zákona o daních z příjmů
S popisovanou změnou zákona o doplňkovém penzijním spoření souvisí rovněž novela zákona o daních z příjmů, prostřednictvím níž bude zajištěno, že plnění vyplacená účastníkům podle navrženého zákona nebudou podléhat dani z příjmů fyzických osob a že založením možnosti ze systému předčasně vystoupit nepřestane být daný produkt daňově podporovaným produktem spoření na stáří.
V tomto smyslu se upravuje první odstavec § 15b zákona o daních z příjmů – Daňová podpora produktu spoření na stáří:
Produkt spoření na stáří je daňově podporovaný, pokud je sjednáno nebo jinak určeno, že výplata peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu jsou ve prospěch a) poplatníka, který produkt sjednal, a to pouze po 120 kalendářních měsících od vzniku produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku, a v případě plnění z doplňkového penzijního spoření, na které podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření vzniká nárok dosažením věku o 5 let nižšího, než je jeho důchodový věk podle zákona upravujícího důchodové pojištění, nejdříve v okamžiku dosažení věku o 5 let nižšího, než je jeho důchodový věk podle zákona upravujícího důchodové pojištění; doba 120 kalendářních měsíců a podmínka dosažení 60 let věku se nepoužijí v případě plnění z doplňkového penzijního spoření, na které podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření vzniká nárok před uplynutím spořící doby v délce 120 kalendářních měsíců nebo dosažením 60 let věku ….
A současně se doplňuje čtvrtý odstavec zmíněného ustanovení, kdy dochází k navrácení daňové podpory produktu spoření na stáří, pokud před uplynutím 120 kalendářních měsíců od jeho vzniku nebo před kalendářním rokem, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku, došlo k výplatě peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo k odepsání majetku z dlouhodobého investičního produktu ve prospěch poplatníka, který produkt sjednal, nejedná-li se o plnění z doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření vyplacené podle zvláštního ustanovení o jednorázovém vyrovnání některých účastníků zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření.