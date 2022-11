Novela občanského zákoníku zklamala e-shopy. Neřeší, že se z nich staly půjčovny

Nepřesná implementace směrnice EU do nového občanského zákoníka způsobila, že se z řady e-shopů staly v podstatě půjčovny. Zákazník totiž teoreticky může zboží během 14denní lhůty na odstoupení volně používat, následně ho vrátit a dostat zpět plnou kupní cenu. E-shopy doufaly, že pochybení napraví novela občanského zákoníku. Jenže novela, kterou před týdnem předložilo ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení, nic takového neobsahuje.

Špatná implementace směrnice udělala z e-shopů půjčovny



Jednou z novinek, které e-shopům přinesl nový občanský zákoník, je § 1833, který se týká vrácení zboží do 14 dnů od koupě. Paragraf říká: Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Jak upozornili už před časem odborníci, tato úprava dělá z e-shopů de facto půjčovny. Zákazník totiž nemá právo na plné vrácení peněz jen tehdy, pokud se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Autoři NOZ totiž nepřesně implementovali směrnici EU. Jde o způsob používání vs. použití zboží před odstoupením od smlouvy a následným vrácením. Správně to má být tak, že spotřebitel si může vyzkoušet vlastnosti zboží, tedy jej použít, ale neměl by ho používat. Ovšem v NOZ je toto implementováno špatně, teoreticky pak může spotřebitel používat zboží bez omezení, vysvětlil serveru Podnikatel.cz Jan Vetyška, šéf APEK.

Novela NOZ problém vůbec neřeší

E-shopy doufaly, že ministerstvo spravedlnosti napraví chybu v co nejbližší době. Ministerstvo totiž slíbilo, že do konce letošního roku připraví velkou novelu občanského zákoníku, která mimo jiné pozmění i tuto problematiku. Jenže z velké novely zbylo jen torzo a odstoupení od smlouvy do 14 dnů se v ní vůbec neřeší. Ministerstvo sice v důvodové zprávě uvádí, že předložený návrh je reakcí na nejnaléhavější podněty k novelizaci od dotčených resortů, svazů, profesních komor i veřejnosti, volání e-shopů po nápravě však nijak nereflektuje.





Pokud se tak úprava nedostane do zákona v rámci připomínkového řízení či pozměňovacích návrhů, budou muset e-shopy i nadále jen doufat, že zákazníci je nebudou využívat jako půjčovny.