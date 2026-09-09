Noví živnostníci dostávají do datovky „úřední“ výzvy k povinné placené registraci

Noví podnikatelé by měli být v těchto dnech obzvlášť obezřetní. Do datové schránky nebo klasickou poštou mohou dostat nabídku k zápisu do nejrůznějších soukromých rejstříků, evidencí či katalogů. Dokument může na první pohled působit jako úřední výzva a vyvolat dojem, že podnikatel musí požadovanou částku zaplatit.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR upozorňuje, že podobné nabídky často pouze využívají nepozornosti nebo nezkušenosti lidí, kteří právě začali podnikat. Odesílatelé mohou používat názvy a grafiku evokující veřejné instituce či oficiální rejstříky. Skutečná informace, že jde o soukromou obchodní nabídku, přitom může být ukryta například v drobném písmu.
Po zaplacení pak podnikatel zpravidla získá pouze zápis do soukromé databáze nebo katalogu. Ten pro něj nemusí mít prakticky žádnou hodnotu. Navíc může podpis nebo úhrada založit závazek k dalším platbám, například prostřednictvím automatického prodlužování smlouvy.
Založení živnosti, první povinnosti i komunikace s úřady. Stát teď nabízí kurz zdarma
Jeden oficiální rejstřík stačí
Důležité je vědět, že stát po podnikatelích nepožaduje placený zápis do soukromých katalogů. Oficiálním místem pro evidenci živnostníků je státem vedený Živnostenský rejstřík. Samotné založení živnosti neznamená povinnost následně platit soukromým společnostem za zveřejnění údajů v jejich databázích.
Pokud tedy krátce po založení živnosti dorazí faktura nebo výzva k zaplacení za zápis do neznámého registru, neplaťte automaticky.
Nejprve si důkladně přečtěte celý dokument, ověřte si, kdo jej poslal, a zjistěte, zda jde skutečně o povinnost vyplývající ze zákona. Pokud si nejste jistí, obraťte se na živnostenský úřad nebo využijte oficiální státní zdroje.
Ministerstvo varuje před množícími se případy
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR upozorňuje, že podnětů od podnikatelů v souvislosti s těmito nabídkami přibývá. Proto plánuje prostřednictvím Digitální a informační agentury posílat novým podnikatelům do datových schránek podrobnější upozornění včetně ukázek podobných nabídek.
Jednoduché pravidlo tedy zní: To, že něco přijde do datové schránky, ještě neznamená, že jde o povinnou platbu státu.
Každou podobnou výzvu si proto nejprve ověřte. Právě nepozornost při prvních dnech podnikání může člověka dostat do zbytečného a někdy i dlouhodobého finančního závazku.