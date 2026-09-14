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Novinka pro podnikatele. Další důležitá ohlašovací povinnost se mění

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž s fousy v černých brýlích se raduje. Ukazuje palce nahoru jako souhlasné gesto
Autor: Depositphotos.com
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Začínáte podnikat v potravinářství, měníte svou činnost, nebo ji naopak ukončujete? Od září můžete oznámení vůči Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) vyřídit mnohem snadnější cestou.
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Podnikatelé, kteří mají povinnost registrovat svou činnost u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), už nemusí oznámení vyřizovat pouze dosavadními způsoby. Od září 2026 je k dispozici elektronické podání, které umožňuje vyřídit registraci pohodlně přes internet.

Kdy se registrace týká podnikatele

Povinnost se může týkat podnikatelů, kteří provozují činnost v oblasti potravin. Nejde přitom pouze o klasické potravinářské provozy. Registrace se může týkat například podnikatelů, kteří potraviny vyrábějí, zpracovávají, skladují nebo uvádějí na trh.

Oznámení se netýká jen zahájení činnosti. Podnikatel musí příslušným způsobem oznámit také změnu údajů nebo ukončení činnosti. Samostatnou oblastí je také oznamování uvádění některých druhů ovoce a zeleniny na trh nebo účasti na produkci některých zemědělských produktů.

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Nově stačí elektronický formulář

Právě pro tyto případy je nyní možné využít elektronické podání. Podnikatel ve formuláři vyplní požadované údaje a oznámení odešle elektronicky.

Formulář Ministerstva zemědělství ČR slouží pro oznámení o zahájení, změně nebo ukončení činnosti potravinářského podniku, včetně oznámení týkajících se uvádění ovoce a zeleniny na trh a účasti na produkci chráněných zeměpisných označení, chráněných označení původu a zaručených tradičních specialit.

SZPI podnikatelům doporučuje využít právě tuto elektronickou cestu.

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Registraci není radno ignorovat

Pro podnikatele, který s potravinami začíná, je registrace jednou z povinností, které je potřeba vyřešit před zahájením příslušné činnosti. Stejně tak je důležité oznámit změny, pokud se údaje nebo rozsah činnosti později změní.

Podrobné informace k registraci včetně toho, koho se povinnost týká a jak postupovat, zveřejňuje SZPI v sekci určené nejen začínajícím podnikatelům.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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