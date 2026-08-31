Novinka pro řidiče seniory: Mohou využít novou nabídku autoškol

Po delší přestávce může být návrat k řízení nepříjemný. Člověk si nemusí být jistý v hustém provozu, při parkování nebo třeba na křižovatkách, které se za několik let změnily. Právě seniorům, kteří si chtějí své schopnosti znovu procvičit, má pomoci nový projekt Zpátky za volant, za kterým stojí Asociace autoškol ČR.
Do projektu se zapojilo více než 200 autoškol z celé republiky. Nabídka je určena především lidem od 60 let a také rodičům po delší pauze od řízení.
Zájemce se zaregistruje na webu projektu a podle svého bydliště dostane doporučení na partnerskou autoškolu. 45minutová kondiční jízda stojí 800 korun, druhou stejně dlouhou jízdu pak účastník získá zdarma.
Nejde přitom o žádné přezkoušení řidiče. Instruktor se může zaměřit na konkrétní situace, ve kterých se člověk necítí jistě. Může jít například o jízdu ve městě, parkování, pohyb v hustém provozu nebo práci s moderními funkcemi automobilu.
Cílem je bezpečný návrat za volant
Nový projekt přitom nemá seniory od řízení odrazovat. Naopak jim má umožnit, aby si případnou nejistotu vyzkoušeli v bezpečném prostředí ještě předtím, než se sami vydají do běžného provozu.
Pro řidiče, který několik let nejezdil nebo si jednoduše není jistý některými situacemi, tak může být kondiční jízda způsobem, jak si ověřit, zda se za volantem stále cítí bezpečně.
Pro seniory už platí nová pravidla
Pro starší řidiče se od letošního roku změnila také pravidla týkající se zdravotních prohlídek. První povinná lékařská prohlídka je nově až v 70 letech. Řidiči mezi 65 a 69 lety tak už nemusí chodit k lékaři jen kvůli dosažení určitého věku. Po sedmdesátce se pak prohlídky opakují každé dva roky.
Změnilo se také prokazování zdravotní způsobilosti. U posudků vydaných od 1. ledna 2026 už řidiči nemusí mít při jízdě u sebe jejich papírovou podobu. Zdravotní způsobilost je vedena elektronicky a policie si ji může při kontrole ověřit v elektronických systémech.
U řidičů, kteří mají ještě platný papírový posudek vydaný před 1. lednem 2026, ale povinnost mít ho při řízení u sebe nadále platí. Jakmile získají nový elektronický posudek, papírový doklad už vozit nemusí.