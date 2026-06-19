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Novinka pro zaměstnavatele: Od července přichází předregistrace zaměstnanců

Jana Knížková
Dnes
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Úřednice v kanceláři u stolu s dokumenty a klienty
Autor: Shutterstock
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Od července 2026 získají zaměstnavatelé nový nástroj, který má pomoci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Takzvaná předregistrace zaměstnance umožní splnit oznamovací povinnost ještě před nástupem pracovníka do zaměstnání, a to i v případě, že firma zatím nemá všechny potřebné údaje.
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Od 1. července 2026 budou moci zaměstnavatelé využívat nový proces nazvaný Předregistrace zaměstnance (PREZEC). Systém bude zpřístupněn už 23. června 2026, aby bylo možné s předstihem přihlásit i pracovníky nastupující v prvních červencových dnech.

Nový mechanismus má usnadnit plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelům, kteří před nástupem zaměstnance nemají k dispozici všechny údaje potřebné pro standardní registraci, uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v tiskové zprávě

Předregistrace jen pro české občany

Předregistraci bude možné podat nejdříve osm dní před plánovaným nástupem zaměstnance a nejpozději v den nástupu před zahájením práce. Využít ji půjde pouze u občanů České republiky.

Po skutečném nástupu zaměstnance bude mít zaměstnavatel osm dní na doplnění chybějících údajů a dokončení standardní registrace zaměstnance prostřednictvím procesu REGZEC. Pokud pracovník do zaměstnání nakonec nenastoupí, bude nutné tuto skutečnost oznámit.

PREZEC přitom nenahrazuje běžnou registraci zaměstnance, ale představuje samostatný proces určený především pro případy, kdy zaměstnavatel nemá všechny potřebné informace včas k dispozici.

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Stát chce omezit šedou ekonomiku

Zavedení předregistrace je součástí širší snahy o omezení nelegálního zaměstnávání a posílení kontroly pracovního trhu. Systém má pomoci zejména Státnímu úřadu inspekce práce při odhalování takzvané práce na černo a přispět k větší transparentnosti pracovněprávních vztahů, ať už jde o pracovní poměry, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Podle odhadů stát každoročně přichází kvůli nelegálnímu zaměstnávání o miliardy korun. Registrace zaměstnanců a přísnější postihy za porušování pravidel by podle propočtů mohly přivést na legální pracovní trh dalších 70 až 100 tisíc lidí. Přínos těchto opatření pro veřejné rozpočty se odhaduje na 15 až 20 miliard korun ročně.

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Potřebu účinnějších nástrojů potvrzuje také Nejvyšší kontrolní úřad, který dlouhodobě upozorňuje na negativní dopady šedé ekonomiky.

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První výsledky už stát vidí

Podobná povinnost začala platit pro zahraniční pracovníky od října 2025. Jen během prvních čtyř měsíců se podle údajů státu nově zaregistrovalo přibližně 50 tisíc zaměstnanců ze zahraničí, což výrazně převýšilo dosavadní počty. Opatření podle úřadů pomohlo zlepšit postavení lidí, kteří dříve pracovali bez řádných pracovních smluv nebo sociálního pojištění.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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