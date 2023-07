Novinka u daně z nemovitostí: Místní koeficient půjde stanovit i pro jednu nemovitost

Místní koeficient půjde určit i na druhy nemovitostí

Konsolidační balíček přináší řadu změn v oblasti daně z nemovitých věcí. Kromě zavedení nového státního a inflačního koeficientu či možnosti snížení místního koeficientu pod 1 chystá vláda ještě další úpravy místního koeficientu. V současnosti lze místní koeficient určit jen obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce. Nově budou moct obce stanovit místní koeficient nejen na základě území, ale také pro jednotlivé druhy zdanitelných staveb a jednotek (například pro rekreační domy či nemovitosti užívané pro podnikání).

Koeficient může být i pro jednu nemovitost

Obce navíc mají dokonce získat možnost stanovit místní koeficient pro libovolný, nediskriminačním a odůvodněným způsobem stanovený výčet nemovitých věcí opatřením obecné povahy. Důvodem zavedení tohoto nástroje pro účely stanovení místního koeficientu je umožnit obcím cíleněji reagovat na specifika svého území, která nelze zohlednit v rámci obecně závazných vyhlášek z toho důvodu, že by nebyl naplněn požadavek na jejich obecnost, vysvětluje se v důvodové zprávě s tím, že obecně závazná vyhláška má zůstat primárním nástrojem pro stanovení místního koeficientu a opatření obecné povahy má být využívané jen ve specifických případech. Příkladem může být relativně malá část území obce (zejména ve srovnání s katastrálními územími dané obce), kde je provozována průmyslová činnost, která výrazně ovlivňuje kvalitu životního prostředí či kvalitu života v obci, dodává důvodová zpráva.

Obdobně jako u obecně závazné vyhlášky má vydání opatření obecné povahy spadat do působnosti zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce tedy bude muset nejdříve schválit návrh opatření obecné povahy, který bude následně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů způsobem umožňujícím i dálkový přístup. K návrhu budou moci dotčené osoby uplatnit připomínky a námitky, jež budou muset být následně vypořádány. Poté bude zastupitelstvo obce projednávat návrh opatření obecné povahy podruhé společně s odůvodněním vypořádávajícím připomínky a námitky vznesené k návrhu opatření obecné povahy.

S ohledem na to, že poplatníky daně z nemovitých věcí nejsou pouze jejich vlastníci, ale v určitých případech i stavebníci, nájemci, pachtýři a uživatelé, tak je nezbytné, aby správní orgán tyto osoby považoval za osoby oprávněné podat námitky ve smyslu § 172 odst. 5 správního řádu a s jejich případnými námitkami se vypořádal rozhodnutím s odůvodněním, které zároveň bude součástí odůvodnění opatření obecné povahy, uvádí důvodová zpráva.

Můžete se soudit, říká ministerstvo

Nově tak budou moct obce stanovit zvláštní koeficient i pro jednotlivou nemovitost, a to ať už nižší, nebo vyšší než pro ostatní nemovitosti. Proti této úpravě se v připomínkovém řízení postavilo například ministerstvo vnitra, podle kterého navrhovaná úprava ponechává značný prostor pro libovůli. Pro daný způsob stanovení místního koeficientu nejsou stanoveny žádné bližší podmínky přímo v zákoně. Patrně by tento způsob měl být využíván v případě, kdy cíle sledovaného obcí nelze dosáhnout (nebo to není vhodné) při zachování určité míry obecnosti vymezení okruhu dotčených nemovitých věcí, tj. není-li žádoucí stanovení místního koeficientu obecně závaznou vyhláškou. Ani z důvodové zprávy však nejsou zjistitelné typové situace, kdy je využití daného institutu opodstatněné a legitimní, kritizovalo v připomínkách ministerstvo vnitra.

Podle ministerstva financí však tato novinka nemá žádná korupční rizika či rizika šikany, jelikož je vyvážena zvýšenou mírou ochrany subjektů dotčených opatřením obecné povahy. Kromě zmíněné možnosti námitek a připomínek má jít o možnost napadnout vše u soudu či podat podnět k zahájení přezkumného řízení podle správního řádu. Mezi nástroji obrany dotčených subjektů, resp. prosazení jejich práv, je pak třeba zmínit též ústavní stížnost. Je však třeba uvést, že proto, aby se Ústavní soud mohl podanou stížností zabývat, je nezbytné splnit podmínky stanovené zákonem o Ústavním soudu, zejména vyčerpat před podáním ústavní stížnosti všechny procesní prostředky, které zákon stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje, tj. v případě opatření obecné povahy vedle podání správní žaloby i následné podání kasační stížnosti, jakožto mimořádného opravného prostředku proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, doplňuje důvodová zpráva.

Opatření bude muset být vydáno do 30. června

Za účelem dalšího posílení možností soudní obrany je nastavena též lhůta, ve které je obec povinna opatření obecné povahy vydat, aby jej bylo možné od následujícího zdaňovacího období aplikovat. Tato lhůta končí 30. června toho roku, který předchází zdaňovacímu období, v němž se koeficient stanovený opatřením obecné povahy aplikuje poprvé. Lze proto předpokládat, že případné soudní řízení týkající se návrhu na zrušení vydaného opatření obecné povahy by mělo ve většině případů skončit do konce kalendářního roku, v němž bylo vydáno, tedy do 31. 12. To je důležité z toho důvodu, aby v okamžiku, který je rozhodný pro posouzení skutečností relevantních pro stanovení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období (tj. 1. leden), bylo jasné, jaký koeficient a v jaké výši se má aplikovat, píše se v důvodové zprávě.

Zároveň ovšem důvodová zpráva přiznává, že medián délky trvání řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy v roce 2021 pro Českou republiku měl hodnotu 198,5 dnu, přičemž období od 30. června do 31. prosince (tedy od konce lhůty pro vydání opatření obecné povahy do konce kalendářního roku) činí 184 dnů.

Nesystémový krok, kritizují samosprávy

Podle Sdružení samospráv České republiky je ale tato úprava nesystémová a příliš komplikovaná a bude znamenat obrovskou zátěž pro správní soudy i obecní úřady, neboť lze očekávat, že minimálně v prvních letech po nabytí účinnosti právní úpravy (při absenci ustálené judikatury) budou vlastníci v drtivé většině případů stanovení místního koeficientu na jednotlivou nemovitou věc podávat k soudům návrhy na zrušení předmětných opatření obecné povahy.