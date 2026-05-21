Nový podvod se „zapomenutým účtem“ cílí na seniory. Policie popisuje, jak probíhá

Další případ sofistikovaného kyberpodvodu řeší policisté v Ústí nad Labem. Pachatelé tentokrát vsadili na nenápadnou, ale velmi účinnou legendu – údajný zapomenutý účet, na kterém mají čekat peníze.
Právě vidina nečekaného finančního obnosu se stala začátkem podvodu, který připravil téměř o celoživotní úspory seniora z Ústecka.
„Máte zapomenutý účet.“ Věta, která spustila celý podvod
Vše začalo dopoledním telefonátem ze slovenského čísla. Seniora kontaktovala žena, která hovořila plynně česky. Muži sdělila, že má údajně zapomenutý účet z roku 2024, na kterém se nacházejí finanční prostředky. Zeptala se, zda si chce muž peníze vybrat.
Když senior souhlasil, oznámila mu, že se mu ozve manažer. A ten skutečně zavolal ještě tentýž den odpoledne. Ten už však mluvil lámanou češtinou a vystupoval jako údajný manažer či doktor. Seniorovi tvrdil, že pro převod peněz je nutné založit internetové bankovnictví.
Kvůli údajnému převodu si aktivoval internetové bankovnictví
Senior proto navštívil svou banku a internetové bankovnictví si skutečně zřídil. Poté už jen postupoval podle pokynů podvodníka. Komunikace probíhala telefonicky i přes aplikaci WhatsApp. Podvodníci seniora navedli k potvrzování transakcí a postupnému odesílání peněz.
Během několika hodin odsouhlasil celkem osmnáct plateb na různé účty.
Podvodníci přitom přišli s dalším vysvětlením. Účet je prý potřeba nejprve „vyčistit“, aby na něj mohly dorazit peníze ze zapomenutého účtu.
Právě psychický tlak a neustálé instrukce patří podle policie mezi hlavní zbraně podobných pachatelů. Oběti často jednají ve stresu, pod časovým tlakem a zpětně si už ani nedokážou vybavit, co přesně během několika hodin udělaly.
Zpozorněl ve chvíli, kdy chtěli další peníze
K definitivnímu prozření došlo až o dva dny později. To podvodník po seniorovi požadoval dalších 100 tisíc korun. Teprve tehdy muž pochopil, že se stal obětí podvodu.
Okamžitě kontaktoval banku, nechal zablokovat účet i platební kartu a vše oznámil policii. Celková škoda přesáhla 290 tisíc korun.
Pravidla, která mohou ušetřit statisíce
Podobné podvody jsou stále propracovanější a pachatelé působí velmi důvěryhodně. Často využívají lidskou důvěru, strach nebo naopak vidinu rychlého zisku.
Senioři by proto měli být obezřetní zejména tehdy, když:
- někdo telefonicky tvrdí, že mají nečekané peníze, dědictví nebo zapomenutý účet,
- volající vytváří časový tlak a nutí k rychlému jednání,
- žádá založení internetového bankovnictví nebo instalaci aplikací,
- požaduje potvrzování plateb či převody peněz,
- komunikace pokračuje přes WhatsApp nebo jiné aplikace.
Nikdy neposkytujte přístup k internetovému bankovnictví, nepotvrzujte neznámé transakce a při pochybnostech vše nejprve ověřte přímo u banky nebo s někým blízkým.