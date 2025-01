Nový rok, nová investice? Přinášíme nabídku investičních úvěrů

Na co je investiční úvěr určen?

Jak jsme již psali, investiční úvěry řeší dlouhodobější perspektivu firmy. Jsou tedy určeny na pořízení či investici do dlouhodobého hmotného majetku, tedy staveb (včetně jejich pořízení či rekonstrukce), strojů a zařízení nebo jejich technologických souborů, dopravních prostředků a podobně. Podnikatelé nebo firmy je mohou využít také k pořízení nové technologie nebo na marketingové akce a propagační materiály.

Oproti nim jsou provozní úvěry určeny k financování oběžných aktiv, pohledávek a zásob, předzásobení materiálem či zbožím, na provozní financování výroby nebo jako finanční rezerva pro nenadálé příležitosti atd.

Rozdíly mezi provozními a investičními úvěry

Na rozdíl od neúčelového úvěru získá klient u investičního úvěru nižší úrokovou sazbu v porovnání s provozními úvěry. Navíc investiční úvěry vyžadují spoluúčast klienta na nákladech projektu a také mají delší dobu splatnosti. Splácení je rovnoměrné a nejčastěji čtvrtletní.





Michal Teubner, specialista externí komunikace v Komerční bance, serveru Podnikatel.cz dříve sdělil, že podle specifik projektu či oboru podnikání jsou zde občas používány i splátky nerovnoměrné, sezonní, progresivní či degresivní, místo čtvrtletních roční či měsíční a podobně. Délka investičního úvěru by měla kopírovat návratnost investice a tedy délku časového období, za které se prostředky vynaložené na investici vrátí ve formě příjmů.

Nabídka investičních úvěrů

Banka CREDITAS nabízí firemním klientům několik úvěrů. Uvádí, že nejprve posuzují jednotlivé žádosti o financování a na jejich základě klientům doporučí nejvhodnější produkt. Investiční úvěr je u nich účelový úvěr určený na financování investičních aktivit. Při žádosti o úvěr je pak potřeba předložit daňová přiznání včetně příloh za poslední dvě uzavřená kompletní účetní období nebo jedno daňové přiznání včetně přílohy a předběžné ukončené výkazy za posledních 12 měsíců, výroční zprávu a zprávu auditora (v případě povinnosti auditu) a predikci hospodaření na dobu jednoho roku.

Investiční úvěr na míru je název produktu České spořitelny. Je ideální pro modernizaci podnikání, na nákup automobilu, strojů nebo technologií a inovací. Je určen živnostníkům i právnickým osobám a jak název napovídá, zajištění a úročení nastavuje banka vždy individuálně. Splatnost může pak být až 15 let, a to podle účelu. Je zde také možnost využít mimořádných splátek.

V ČSOB je možné si jako investiční úvěr čerpaný například na nové technologie nebo vybavení firmy sjednat produkt s názvem Rychlý úvěr. Jeho výše je až 5 milionů a splatnost až 8 let. Není zde nutné dokládat účel čerpání.

Investiční financování od Fio banky je určeno těm, kteří chtějí rozšířit své podnikatelské aktivity nebo mají nový podnikatelský záměr. Klienti mohou využít možnosti výhodného financování pořízení hmotného i nehmotného majetku podle jejich záměrů a potřeb. U podnikatelských úvěrů je obecně výše úvěru od 20 milionů korun a doba splatnosti je až 25 let, a to v závislosti na charakteru a rozložení budoucích příjmů financovaného záměru. Banka uvádí, že po dohodě a splnění podmínek banky, zejména ohledně charakteru nemovitostního zajištění úvěru, je možné jednat o úvěru ve výši od 3 milionů korun.

Komerční banka nabízí tyto podnikatelské úvěry: revolvingový, kontokorentní, na provozní prostředky a na investiční potřeby. Poslední je určený k financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a umožňuje realizovat i finančně náročné investiční akce směřující k rozvoji podnikatelské činnosti. Jedná se o krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý úvěr, který lze čerpat a splácet jednorázově i postupně. Úroková sazba je zde pohyblivá nebo pevná.

U investičního úvěru v MONETA Money Bank je úvěr až na 100 % hodnoty investice včetně DPH a doba splácení je až 15 let. Klienti mohou úvěr čerpat postupně, a to podle průběhu svého projektu a mohou také využít bezplatné záruky. Úrok je zde individuální pro každý investiční záměr. Žádat o investiční úvěr mohou živnostníci s trvalým pobytem v ČR nebo firmy, nadace, rozpočtové a příspěvkové organizace se sídlem v ČR. K žádosti jsou pak potřeba účetní výkazy za poslední dvě daňová období.

Raiffeisenbank u investičního úvěru při posuzování bonity zohlední i obraty na podnikatelských účtech u jiných bank. Úvěr je do výše čtyř milionů korun bez zajištění nemovitostí a doba splácení je od 1 roku do 15 let. K získání investičního úvěru je potřeba být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tisíc do 100 mil. Kč, jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období, finanční výkazy v podobě rozvahy a výkazu zisků a ztrát a potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění.

Investiční úvěr Profesionál je splátkový úvěr určený i pro začínajícího podnikatele od UniCredit Bank. Je však určen pouze pro vybrané profese svobodných povolání, jako jsou notáři, advokáti, stomatologové, lékaři, exekutoři, insolvenční správci, lékárníci, veterináři, daňoví poradci, auditoři, architekti, zubní technici, dentální hygienisti, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi a fyzioterapeuti. Výše úvěru je minimálně 30 000 Kč a maximálně 2 500 000 Kč s tím, že bez dokládání příjmů je možné získat maximálně 500 000 Kč. Splatnost úvěru je 2 až 7 let a je zde zvýhodněná úroková sazba garantovaná po celou dobu splácení úvěru.

Přehled parametrů úvěrů

Parametry spojené s investičními úvěry Instituce Název produktu Výše úvěru Splatnost úvěru Úroková sazba Banka CREDITAS Investiční úvěr neuvedeno neuvedeno neuvedeno Česká spořitelna Investiční úvěr na míru neuvedeno až 15 let individuální ČSOB Rychlý úvěr až 5 milionů korun až 8 let individuální Fio investiční financování od 3 milionů korun neuvedeno individuální Komerční banka Úvěr na investiční potřeby neuvedeno neuvedeno individuální MONETA Money Bank Investiční úvěr neuvedeno až 15 let individuální Raiffeisenbank Investiční úvěr Do 4 mil. Kč bez zajištění nemovitostí 1–15 let individuální UniCredit Bank Investiční úvěr Profesionál 30 000 Kč až 5 000 000 Kč 2–7 let individuální

Zvažujete sjednání investičního úvěru? ANO, mám to v plánu.

NE, není na to vhodná situace.

ANO, je to jedna z možností.

NE, nepotřebuji nyní investovat.

NEVÍM, ještě jsem nad tím neuvažoval/a.

Poplatky spojené s investičními úvěry

Vybrané poplatky u investičních úvěrů Instituce Název produktu Správa a vedení úvěru Posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr Poskytnutí úvěru Předčasné splacení části nebo celého úvěru/mimořádná splátka Banka CREDITAS Investiční úvěr zdarma individuálně individuálně individuálně Česká spořitelna Investiční úvěr na míru 300 Kč 0,6 %, min. 5 000 Kč neuvedeno individuálně ČSOB Rychlý úvěr 500 Kč 0,3 % z výše úvěru, min. 2 000 Kč 0,5 % z výše úvěru, min. 5 000 Kč 2 % z výše splátky úvěru, min. 5 000 Kč Fio investiční financování individuálně individuálně individuálně zdarma Komerční banka Úvěr na investiční potřeby 200 Kč zdarma 0,4 % ze smluvně sjednané výše úvěru, min. 1 000 Kč neuvedeno MONETA Money Bank Investiční úvěr 250 Kč 5,000 Kč 0,5 %, min. 5 000 Kč 5 %, min. 3 000 Kč Raiffeisenbank Investiční úvěr 250 Kč 0,5 % z poskytnuté výše úvěru, min. 4 000 Kč neuvedeno 2 % z předčasně splacené jistiny úvěru, min. 6 000 Kč UniCredit Bank Investiční úvěr Profesionál 200 Kč zdarma 2 000 Kč 3 %, po uhrazení 18. anuitní splátky úvěru předčasná splátka max. 4× ročně bez poplatku