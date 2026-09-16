Nový svět práce, nová slovní zásoba: Pojmy, které si účetní musí osvojit

Jasná pravidla hry definicí právního statusu kurýrů a řidičů a dalších profesí má přinést nový zákon o platformové práci. Česká republika tím reaguje na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2831 ze dne 23. října 2024 o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platformy. Směrnice byla publikována v Úředním věstníku dne 11. listopadu 2024 a nabyla účinnosti dne 1. prosince 2024. Do svých národních právních řádů ji musí členské státy EU transponovat nejpozději do 2. prosince 2026.
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Návrh zákona o platformové práci se zaměřuje na zlepšení některých pracovních podmínek zaměstnanců digitálních pracovních platforem a ochranu osobních údajů všech platformových pracovníků, a to v kontextu platformové práce. Dále zavádí opatření pro usnadnění správného určení existence základního pracovněprávního vztahu, tj. statusu zaměstnance platformy, a stanovuje pravidla pro zajištění transparentnosti, lidského dohledu a přezkumu, bezpečnosti a odpovědnosti při algoritmickém řízení platformových pracovníků.
Zcela logicky návrh zákona obsahuje samostatnou úpravu týkající se kontrolní činnosti a zakotvuje nové skutkové podstaty přestupků, které mají zajistit odpovědnost digitálních pracovních platforem a zprostředkovatelů při plnění zákonem uložených povinností.
Základní definice a znaky platformy
Návrh zákona o platformové práci jasně definuje některé pojmy. Ty se následně promítnou do ostatních právních předpisů, například do zákoníku práce, do zákona o zaměstnanosti a dalších. Měli by se s nimi tudíž seznámit i zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní a personalisté, a to i v případě, že oni sami platformovou práci využívat nebudou.
Vymezení platformy zohledňuje moderní formy práce organizované prostřednictvím elektronických prostředků a zahrnuje automatizované systémy, které mají zásadní vliv na pracovní podmínky. Za platformu se má podle návrhu zákona označovat osoba poskytující službu, která splňuje zákonem stanovené podmínky. Jedná se o službu, která musí být alespoň zčásti poskytována na dálku pomocí elektronických prostředků (internetové stránky nebo mobilní aplikace), je poskytována na žádost příjemce služby, zahrnuje jako nezbytnou a zásadní (tj. ne okrajovou či doplňkovou) složku organizaci práce vykonávané osobami za úplatu (práce může být vykonávána online nebo na určitém místě) a zahrnuje používání automatizovaných systémů.
Platformou je osoba poskytující službu, která
- a) je alespoň zčásti poskytována na dálku pomocí elektronických prostředků, jako jsou internetové stránky nebo mobilní aplikace,
- b) je poskytována na žádost příjemce služby,
- c) zahrnuje jako nezbytnou a zásadní složku organizaci práce vykonávané fyzickými osobami za úplatu, bez ohledu na to, zda je tato práce vykonávána online nebo na určitém místě, a
- d) zahrnuje používání automatizovaných systémů.
Organizací práce se rozumí faktický vliv na podmínky výkonu práce, zejména rozhodování o tom, kdo bude práci vykonávat, kdy, kde a jakým způsobem bude provedena. Pouhé zprostředkování kontaktu mezi fyzickou osobou fakticky poskytující službu a příjemcem služby, spočívající v jejich propojení prostřednictvím elektronických prostředků bez takového vlivu na podmínky výkonu práce, organizaci práce nepředstavuje. Subjekt, jehož činnost je omezena na takové zprostředkování a který neovlivňuje, kdy, kde a jak bude práce vykonána, proto nesplňuje definiční znak organizace práce a nepovažuje se za digitální pracovní platformu.
Podmínka používání automatizovaných systémů zajišťuje, že definici naplní pouze skutečné platformy využívající automatické systémy, tj. elektronické systémy používané zejména pro automatizované hodnocení a monitorování platformových pracovníků a automatizované rozhodování o jejich úkolech, odměně, BOZP, pracovní době, přístupu k odborné přípravě a kariérnímu růstu.
Právní úprava platformové práce řeší jen pracovněprávní postavení pracovníků platforem, povinnosti platforem a zprostředkovatelů vůči pracovníkům platforem a povinnosti platforem a zprostředkovatelů vůči orgánům moci veřejné a záležitosti s uvedeným spojené, nikoli vztahy vůči zákazníkům.
Platformová práce a platformový pracovník
Platformová práce není záměrně definována jako práce nutně závislá. Jde o pojem označující jak práci vykonávanou v pracovněprávním vztahu, tak i na základě jiného smluvního vztahu mimo režim závislé práce. O platformovou práci půjde bez ohledu na skutečnost, zda mezi příjemcem služby a fyzickou osobou vykonávající platformovou práci nebo zprostředkovatelem existuje smluvní vztah.
Platformovou prací je práce zajišťující poskytování služby, organizovaná platformou a konaná fyzickou osobou za úplatu na základě smlouvy mezi platformou nebo zprostředkovatelem a touto osobou.
Bude se rozlišovat mezi platformovým pracovníkem a zaměstnancem platformy. To umožní přizpůsobit ochranu různým kategoriím těchto osob a zároveň k tomu adekvátně vymezit povinnosti platforem. Pojem platformový pracovník, na rozdíl od zaměstnance, zahrnuje všechny osoby konající platformovou práci, bez ohledu na jejich smluvní vztah k platformě nebo zprostředkovateli.
Platformovým pracovníkem je fyzická osoba vykonávající platformovou práci.
Zaměstnancem platformy je platformový pracovník v základním pracovněprávním vztahu k platformě nebo zprostředkovateli.
Lze tedy konstatovat, že platformový pracovník je pojem nadřazený zaměstnanci platformy a dalším fyzickým osobám konajícím platformovou práci, např. jako OSVČ. Zaměstnanec platformy tak bude vždy zároveň platformovým pracovníkem.
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Zprostředkovatel a automatizované systémy
Zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která za účelem zpřístupnění platformové práce jiné fyzické osobě, tj, budoucímu platformovému pracovníkovi, uzavře smlouvu s platformou a zároveň též další smlouvu s platformovým pracovníkem (i zde přichází do úvahy různé smluvní typy, na základě kterých bude vykonávána platformová práce, včetně pracovní smlouvy). Dále se může jednat o osobu, která je ve smluvním řetězci mezi platformou a platformovým pracovníkem.
Zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která za účelem zpřístupnění platformové práce
- a) uzavře smlouvu s platformou a zároveň smlouvu s platformovým pracovníkem, nebo
- b) je ve smluvním řetězci mezi platformou a platformovým pracovníkem.
Definice pojmu „automatizované systémy“ je nezbytná pro účely zajištění transparentnosti, lidského dohledu a možnosti přezkumu rozhodnutí. Nezbytnost ukotvení definice vychází ze specifik platformové práce, neboť tyto systémy využívající algoritmy ve stále větší míře nahrazují funkce, které v podnicích zpravidla zastávají vedoucí zaměstnanci.
Automatizovanými systémy se pro účely tohoto zákona rozumí automatizovaný monitorovací systém a automatizovaný rozhodovací systém.
Automatizovaným monitorovacím systémem se pro účely tohoto zákona rozumí elektronický systém, který se používá pro automatizované elektronické monitorování, dohled nebo hodnocení pracovního výkonu platformových pracovníků nebo jimi prováděných činností, mimo jiné shromažďováním osobních údajů. Automatizovaným monitorovacím systémem je i takový automatizovaný systém, který tyto činnosti elektronicky podporuje.
Automatizovaným rozhodovacím systémem se pro účely tohoto zákona rozumí elektronický systém, který se používá k automatizovanému přijímání nebo podpoře rozhodnutí, která významně ovlivňují platformové pracovníky, a to zejména ve vztahu k jejich náboru, dostupnosti a organizaci jejich pracovních úkolů, jejich odměně včetně stanovení její výše za jednotlivé pracovní úkoly, jejich bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jejich pracovní době, jejich přístupu k odborné přípravě, jejich kariérnímu postupu nebo jeho obdobě a jejich smluvnímu statusu, včetně omezení, pozastavení nebo zrušení jejich uživatelského účtu.