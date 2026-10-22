O kolik dní zpětně může lékař vystavit neschopenku?

Nemoc nemusí přijít zrovna v nejvhodnější chvíli. Člověku může být několik dní špatně, během víkendu nemusí mít svého praktického lékaře k dispozici a na vyšetření se dostane až později. Právě v takových situacích vyvstává otázka, zda lze pracovní neschopnost uznat také za dny, kdy pacient ještě u lékaře nebyl.
Česká právní úprava tuto možnost připouští. Standardně může lékař rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti až tři kalendářní dny zpětně. Pokud je potřeba uznat neschopnost za delší období, je nutný další postup a souhlas příslušného orgánu nemocenského pojištění.
Neschopenka až tři dny zpětně: Kdy je to možné?
Lékař může stanovit začátek pracovní neschopnosti až tři kalendářní dny před dnem, kdy zdravotní stav posoudí. Nejde přitom o automatický nárok pacienta. O vzniku pracovní neschopnosti rozhoduje lékař na základě posouzení zdravotního stavu a jeho vlivu na schopnost vykonávat práci.
Důležité je také to, že se počítají kalendářní, nikoli pouze pracovní dny. Do uvedené lhůty se tedy zahrnují i soboty, neděle a svátky. Pokud například zaměstnanec onemocní v pátek a k lékaři se dostane až v pondělí, může lékař za splnění příslušných podmínek stanovit začátek neschopnosti zpětně. Konkrétní datum však musí odpovídat lékařskému posouzení.
Co když potřebujete neschopenku vystavit za více než tři dny?
I delší zpětné uznání pracovní neschopnosti je možné, ale postup je přísnější. Lékař musí požádat o souhlas příslušný orgán nemocenského pojištění, zpravidla prostřednictvím příslušné správy sociálního zabezpečení.
Žádost musí být řádně odůvodněná. Samotná skutečnost, že pacient potřebuje neschopenku za delší období, ještě nezaručuje, že bude žádosti vyhověno.
Podle zákona o nemocenském pojištění platí, že pokud lékař určí počátek pracovní neschopnosti více než tři kalendářní dny před jejím zjištěním, aniž získá potřebný souhlas, považuje se neschopnost za vzniklou pouze tři dny zpětně.
Jak se postupuje u elektronické neschopenky?
Také elektronická neschopenka, známá jako eNeschopenka, umožňuje zadat datum vzniku pracovní neschopnosti zpětně. Pokud má být neschopnost uznána za období delší než tři dny, lékař postupuje prostřednictvím elektronického systému a podává žádost o souhlas se zpětným uznáním. Po jeho obdržení může provést příslušnou opravu podání. Podrobnosti popisuje Česká správa sociálního zabezpečení ve svých informacích pro lékaře.
Pro pacienta se tedy základní pravidlo nemění jen proto, že je neschopenka vystavována elektronicky. Rozhodující zůstává lékařské posouzení a případně souhlas příslušného orgánu.
Co by měl zaměstnanec udělat, když onemocní?
Pokud zdravotní stav neumožňuje pracovat, je vhodné co nejdříve kontaktovat lékaře a popsat mu, kdy obtíže začaly a jak se vyvíjely. Čím dříve lékař stav posoudí, tím snazší je správně stanovit začátek pracovní neschopnosti.
Zaměstnanec by měl zároveň bez zbytečného odkladu informovat zaměstnavatele, že nemůže nastoupit do práce. Elektronické vystavení neschopenky totiž neznamená, že by měl zaměstnanec povinnost zaměstnavatele o své nepřítomnosti přestat informovat.
Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost sdělit zaměstnavateli, že u něj nastala dočasná pracovní neschopnost, která je překážkou v práci, a to neprodleně, jakmile se o ní dozví. Tuto informaci postačuje sdělit telefonicky nebo e-mailem. Stejným způsobem bude zaměstnanec informovat zaměstnavatele po kontrole zdravotního stavu, že jeho dočasná pracovní neschopnost dále trvá, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu.