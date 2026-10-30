O tomhle se skoro nemluví. ČT a ČRo se mají krátit peníze i v budoucnu

Příspěvek z rozpočtu se má totiž zvýšit až tehdy, kdy kumulovaná inflace překročí 10 %. Příspěvek navíc vzroste jen o 10 %, i kdyby kumulovaná inflace činila třeba 20 %. V nové epizodě podcastu Teorie bulharské konstanty rozebíráme navrhované změny ve financování veřejnoprávních médií a především detaily, o kterých se skoro nemluví.
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Bizár ve Sněmovně
Návrh na zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování pod státní rozpočet minulý týden ve Sněmovně prvním čtením, a to za poměrně bouřlivých okolností. K řízení schůze nebyli puštěni opoziční místopředsedové, řada poslanců se nedostala ke slovu a nastavilo se pevné hlasování na 4:36 ráno. Právníci se shodují, že tím vládní koalice zákon a může se tak klidně stát, že normu kvůli tomu shodí Ústavní soud.
Debata by se nicméně neměla omezovat jen na procesní věci. Stejně důležité je samotné meritum návrhu. Nejde totiž jen o zrušení poplatků a převedení pod státní rozpočet, ale i konkrétní způsob, jakým se to má stát a zda Česká televize a Český rozhlas budou mít dostatek prostředků na plnění svých zákonných povinností i v dalších letech. Podstatné totiž je, kolik peněz mají obě instituce dostat a jak rychle se jim budou příspěvky nominálně zvyšovat, abych se zachovaly reálnou hodnotu. Právě v těchto detailech se skrývá problém, o kterém se moc nemluví.
Příspěvky budou médiím reálně klesat
Například Česká televize má podle vládního návrhu získat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun. V porovnání s očekávaným letošním inkasem koncesionářských poplatků by znamenalo pokles o 1,3 miliardy korun. Další háček představuje valorizace. Návrh sice počítá s automatickým navyšováním státního příspěvku, ale až ve chvíli, kdy kumulovaná inflace překročí deset procent. Příspěvek se následně zvýší o deset procent, nikoli o celou kumulovanou inflaci. Část růstu nákladů by tedy zůstala nekompenzována. Do té doby by navíc média hospodařila se stejnou nominální částkou, přestože jim zdražují energie, technologie, náklady na mzdy nebo práva na sportovní přenosy.
Současný poplatkový systém má přitom nižší spouštěcí hranici automatické valorizace. Právě nastavení nového mechanismu tak může rozhodovat o tom, zda financování médií dlouhodobě udrží krok s inflací, nebo se jejich reálné příjmy budou postupně zmenšovat.
Co dalšího zaznělo v novém díle podcastu Teorie bulharské konstanty:
- Proč se hlasovalo právě ve 4:36 ráno?
- Co je skutečným záměrem vlády?
- Jak by šlo veřejnoprávní média financovat jinak?
- Proč návrh skoro jistě skončí u Ústavního soudu a jak to dopadne?
- Proč je jednodušší měnit příspěvek ze státního rozpočtu než koncesionářské poplatky?