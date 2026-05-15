Občané si opět mohou pořídit státní dluhopisy, jaké mají výnosy?

U základního fixního dluhopisu je splatnost 5 let a výnos do splatnosti činí 4,544 % p. a. Investovat lze také do protiinflačního dluhopisu či do krátkodobého Flexi Bondu.
Občané si opět mohou koupit státní dluhopisy
Ministerstvo financí zahájilo včera po polední první upisovací období Dluhopisů Republiky, které umožňují občanům investovat do státních dluhopisů ČR. Každý občan může investovat minimálně 1000 Kč a maximálně 3 miliony Kč do Fixního dluhopisu, Proti-inflačního dluhopisu anebo krátkodobého Flexi Bondu.
Pro stát je výhodné, když část jeho dluhů drží domácnosti, protože to posiluje jeho pozici a stabilitu na finančních trzích. Je to výhodné i pro občany, kteří získají bezpečný a atraktivní způsob zhodnocení úspor, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
První upisovací období, kdy jde dluhopisy kupovat, potrvá od 14. května do 28. června. Zaplatit je musíte nejpozději do 7. července. Samotná emise pak bude vydána 15. července.
Jaké dluhopisy lze zakoupit?
V nabídce jsou tři typy dluhopisů:
- Fixní státní dluhopis má splatnost pět let a výnos do splatnosti 4,544 % p. a. Výnosy jsou jednou ročně reinvestovány do stejné emise dluhopisů. Lze využít možnost předčasného splacení jednou ročně k předem stanovenému datu v plné výši včetně výnosu bez sankcí a bez poplatků. Maximálního zisku občan dosáhne při dodržení celé pětileté doby spoření, protože nejvyšší výnos bude připsán v posledním výnosovém období (tzn. pátém roce) jako motivace pro držení dluhopisu do splatnosti.
- Proti-inflační státní dluhopis má také pětiletou splatnost a výnosy jsou jednou ročně reinvestovány do stejné emise dluhopisů. Také u těchto dluhopisů lze využít předčasné splacení, o které je možné žádat jednou ročně. Oproti fixním se nicméně liší ve způsobu stanovení výnosu. Ten bude každoročně určován pohyblivou úrokovou sazbou dle výše květnové meziroční změny indexu spotřebitelských cen (tzn. inflace). I proti-inflační dluhopis obsahuje prvek motivace pro jeho držení celých pět let. Při předčasném splacení bude roční výnos zastropován na max. 5 %, zatímco při dodržení celé pětileté doby spoření se v pátém roce připíše součet hodnot veškeré dosavadní meziroční inflace přesahující 5 % coby prémie za držení dluhopisu do splatnosti.
- Flexi Bond má splatnost 3 měsíce a výnos je k datu zahájení úpisu určený pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,5 % p. a. Pokud dvoutýdenní repo sazba České národní banky účinná ke konci upisovacího období bude vyšší, pak bude výnos stanoven ve výši této vyšší sazby. Po 3 měsících se Flexi Bond automaticky vymění a výnos reinvestuje do nové emise se splatností opět 3 měsíce. Pokud vlastník dluhopisů nemá zájem o automatickou výměnu na další 3 měsíce, může nejpozději 4 pracovní dny před datem splatnosti požádat o vyplacení peněz. V případě prvního upisovacího období bude nejzazším termínem pro žádost o vyplacení peněz z Flexi Bondu pátek 9. října 2026.
U všech dluhopisů platí, že jsou osvobozeny od 15% daně z příjmů.
Jak dluhopisy pořídit?
Dluhopisy lze pořídit elektronicky a bez poplatků na speciální webové stránce. Na webu je nutné založit si účet prostřednictvím Identity občana s úrovní záruky Vysoká nebo Značná (např. Bank ID, eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu). Založit účet lze také skrze osobní číslo a PIN zaslaný na mobilní telefon a poštou po registraci na internetových stránkách ministerstva financí a následné návštěvě pobočky Czech POINT. Kdo už účet má z minulosti, může jej využít. Všechny nabízené dluhopisy lze koupit na 50 vybraných pobočkách Československé obchodní banky. Fixní dluhopis a Proti-inflační dluhopis lze koupit také na 55 vybraných pobočkách České spořitelny.