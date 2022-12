Obchody a e-shopy už nebudou moct „čarovat“ se slevami. Jaká budou nová pravidla?

Slevy získají zákonná pravidla

Novela, která přináší změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a kterou ministerstvo průmyslu a obchodu implementuje evropskou směrnici “Omnibus”, vyšla minulý týden ve Sbírce zákonů ČR. Vzhledem k tomu, že úprava nabyde účinnosti 30 dnů po vyhlášení, začnou změny platit 6. ledna 2023. Řada novinek se týká fungování e-shopů a online platforem. Přehled změn pro e-shopy sestavila například Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Jednou z oblastí, na které se zákon zaměřuje, je uvádění slev. Pravidla, která se nově zavádí, mají pomoci k odstranění umělého navyšování cen před slevou.

Slevy se budou počítat z nejnižší ceny za posledních 30 dnů

Obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato úprava se vztahuje i na oznámení o plošné slevě na všechny výrobky v nabídce prodávajícího, pokud tato oznámení obsahují konkrétní měřitelnou výši slevy, například „dnes 20% sleva na vše“, „dnes 20% sleva na vánoční výzdobu” aj., doplňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Jak upřesňuje APEK, pravidla se navíc týkají všech oznámení, která vytvářejí dojem snížení ceny, jako jsou „sleva“, „speciální nabídka“ nebo „nabídka Black Friday“, přičemž u zboží dotčeného oznámením musí být vždy uvedena „předchozí“ cena.

Pokud se bude sleva postupně zvyšovat, 30 dnů se může prodloužit

Pokud obchodník bude slevu postupně zvyšovat, může ji uvádět z ceny v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Ke zvyšování slevy musí však docházet kontinuálně bez přerušení, a to po vymezenou dobu. Opět platí, že rozhodným obdobím je 30 dnů. Pokud by ve sledovaném období došlo ke snížení ceny, následně k jejímu vrácení na původní hodnotu před slevou a opětovnému snížení ceny, pak by musela být sleva uváděna z prvního snížení ceny. To by mělo znamenat, že pokud dochází k postupnému snižování ceny označované jako sleva u jednoho výrobku, mělo by být možné jako předchozí (referenční) cenu uvádět původní cenu (před prvním zlevněním) – po „přiměřenou dobu“, dodal APEK.

V případě výrobků, které jsou prodávajícím nabízeny/prodávány po dobu kratší než 30 dnů, má být referenční cenou pro slevu nejnižší cena uplatňovaná od okamžiku uvedení výrobku do prodeje prodávajícím.

Jak shrnuje APEK, pokud chce obchodník uvádět u ceny slevu:

Musí vždy uvést, kolik činila nejnižší předchozí cena zboží.

Předchozí (referenční) cena nesmí být starší než 30 dnů (před poskytnutím slevy).

Pokud je výrobek v prodeji méně než 30 dnů, je referenční cenou nejnižší cena od okamžiku první nabídky.

Zvláštní pravidla platí pro postupné snižování cen.

Příklady výpočtu slev dle APEK

Příklad 1: Jedna změna ceny

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za cenu 10 000 Kč. Následně takový obchodník zboží zlevní na 8000 Kč, přičemž toto zlevnění prezentuje jako slevu.





Obchodník musí v takovém případě uvést, že cena zboží před slevou činila 10 000 Kč.

Příklad 2: Opakované změny ceny

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč, které následně v rámci akce Black Friday nabízí za 8500 Kč. Po skončení této akce je zboží obchodníkem opětovně nabízeno za 10 000 Kč. Ještě před uplynutím 30 dnů od skončení akce Black Friday obchodník zboží opět zlevní na 8000 Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu.

V takovém případě musí obchodník uvést, že cena před slevou činila 8500 Kč. Sleva tedy musí být uvedena z ceny 8500 Kč.

Příklad 3: Postupné snižování ceny zboží – prezentování slevy

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč. Po měsíci obchodník zlevní takové zboží na 8000 Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu. Po uplynutí dalšího měsíce obchodník dále sníží cenu tohoto zboží tentokráte na 7000 Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu.

Obchodník může v takovém případě po celou dobu uvádět, že cena tohoto zboží před slevou činila 10 000 Kč (tzv. referenční cena) – to by mělo platit za předpokladu, že bylo zboží bez přestávky nabízeno „ve slevě“.

Původní cena 10 000 Kč. Nová cena po slevě 8000 Kč ⇒ sleva z 10 000 Kč. Aktualizovaná cena po dalších 30 dnech 7000 Kč ⇒ sleva z 10 000 Kč.

Po celou dobu je zboží v nabídce uváděno s cenou „ve slevě“.

Příklad 4: Postupné snižování ceny zboží – nereprezentování slevy v první fázi

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč. Po měsíci obchodník zlevní takové zboží na 8000 Kč a toto zlevnění NEprezentuje jako slevu. Po uplynutí pěti dnů obchodník dále sníží cenu tohoto zboží tentokráte na 7000 Kč a toto zlevnění již prezentuje jako slevu.

Referenční cena (cena před slevou) v tomto případě činí 8000 Kč.

Původní cena 10 000 Kč. Nová cena 8000 Kč (není uváděno jako ve slevě). Aktualizovaná cena po dalších 5 dnech 7000 Kč ⇒ sleva z 8000 Kč.

Zboží bylo označeno jako ve slevě až v bodě 3.

Příklad 5: Postupné snižování ceny zboží s přechodným navýšením ceny

Obchodník nabízí spotřebitelům zboží za 10 000 Kč. Po měsíci obchodník zlevní takové zboží na 7000 Kč a toto zlevnění prezentuje jako slevu. Po uplynutí 10 dnů obchodník však zvýší cenu tohoto zboží na 8000 Kč. Po pěti dalších dnech dojde ke snížení ceny na 6000 Kč a toto zlevnění prezentuje obchodník jako slevu.

Referenční cena v tomto případě tedy činí 7000 Kč.

Původní cena 10 000 Kč. Nová cena 7000 Kč (⇒ sleva z 10 000 Kč). Navýšení ceny po 10 dnech na 8000 Kč. Nová cena po dalších 5 dnech 6000 Kč ⇒ sleva z 7000 Kč.

Cena nebyla postupně snižována a sleva je z nejnižší ceny v předchozích 30 dnech.

Výjimku bude mít rychle se kazící zboží

Pravidla pro slevy budou platit jak pro kamenné obchody, tak pro e-shopy. Nová úprava se má vztahovat rovněž na všechna sdělení, v nichž prodávající oznamuje měřitelnou slevu z prodejní ceny výrobku. Výjimkou jsou obecné propagační materiály (katalog výrobků, reklamní letáky, brožury) a propagační e-maily prodávajícího, které necílí na upozornění na konkrétní slevovou akci, ale na obecné informování spotřebitele o sortimentu výrobků, které prodávající nabízí, či neobsahuje konkrétní informaci o poskytnuté výši slevy, ale obecné oznámení o konání slevové akce, například „výprodej“, „sleva“, „zaváděcí ceny“.

Nová pravidla se nebudou týkat také slev poskytovaných zákazníkům v rámci tzv. věrnostních programů, které získají jako odměnu za své nákupy, a slev poskytovaných z důvodu zhoršené jakosti nebo vady.

V neposlední řadě dostanou výjimku i výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. Většinou se bude jednat o potraviny s krátkou dobou použitelnosti či potraviny určené k okamžité konzumaci, jako jsou mléčné výrobky, lahůdkářské výrobky, masné výrobky a uzeniny, čerstvé pečivo, ryby atd., jakož i o výrobky, jimž v krátkém období vyprší doba spotřeby.