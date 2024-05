Oblečení a udržitelnost? Zjistili jsme, jak jsou na tom známé značky

GUESS věří, že móda a udržitelnost jdou ruku v ruce

Ve společnosti GUESS si uvědomují dopad módního průmyslu na životní prostředí a podnikají tak aktivní kroky k řešení těchto dopadů. Přicházejí proto s inovacemi, podporují oběhové hospodářství a chytře vybírají materiály. K jejich klíčovým tématům patří klima, odpovědné materiály a produkty, chemikálie, znečištění a hospodaření s vodou, oběhové hospodářství, obaly a odpady a také příroda a biologická rozmanitost. Paul Marciano, spoluzakladatel a ředitel kreativy Guess, v reportu ESG uvedl, že je výzvou společnosti zajistit, aby přispívali ke světu, který chtějí jejich zákazníci vidět. Prostřednictvím inovací a výběrem designu se snažíme vytvářet oblečení, které nejen dobře vypadá, ale také se díky němu budete cítit dobře – obojí jak pro naše zákazníky, tak pro naši planetu, kterou nazýváme domovem, doplnil.

Společnost například pomáhá svým dodavatelům adoptovat nové technologie, které jim umožňují používat méně vody, méně chemikálií a méně energie. Také pomocí technologií v celém výrobním procesu měří dopad na životní prostředí a identifikují tak oblasti, kde by mělo dojít ke zlepšení. Například výroba džínoviny (denimu) je náročná na vodu, a proto zde musí Guess podnikat určité kroky. Jedná se o metody zahrnující konkrétně například ozón pro změkčování tkanin, laserové ošetření džínoviny, čistší procesy při barvení příze a látek nebo moderní tiskové procesy, jako je digitální tisk a inkoust na bázi vody.

Tommy Hilfiger: Žádné plýtvání

V Tommy Hilfiger ví, že si musí být vědomi toho, jak jejich rozhodnutí ovlivňují svět kolem nás, a chtějí se zbavit plýtvání. V rámci toho snižují uhlíkovou stopu, odpady i vodní stopu, a to napříč všemi jejich provozy: od maloobchodních prodejen nebo kanceláří až po distribuční centra. Do roku 2030 se snaží navrhovat všechny produkty v souladu s principy oběhového hospodářství, tedy tak, aby byly více používané, recyklovatelné a také vyrobené z bezpečných a recyklovaných nebo obnovitelných vstupů. Kriticky také posuzujeme dopad toho, jak naše kusy cestují po světě a kam se dostanou na konci svého životního cyklu, dodávají na webu s tím, že rozšiřují inovace ve snaze zajistit, aby jejich materiály byly vyrobeny z bezpečných a recyklovaných nebo obnovitelných zdrojů a produkty byly vyráběny s ohledem na životní prostředí, využití půdy a zdroje sladké a slané vody.





Jedním z jejich úspěchů, kterých dosáhli, je, že v roce 2022 bylo 97 % bavlny, kterou Tommy Hilfiger celosvětově používá, získáváno z udržitelných zdrojů. Ve stejném roce společnost dosáhla 78% pokrytí obnovitelnými zdroji energie napříč jejich globálními maloobchodními operacemi prostřednictvím nákupu certifikovaných kreditů na obnovitelné zdroje energie a zavedením solární energie. Dále od roku 2020 bylo prostřednictvím jejich cirkulárních obchodních modelů odkloněno ze skládek přes 50 tisíc kilogramů textilu. Díky tomu mohly být zničené produkty značky znovu využity například opravou nebo recyklací na nové kousky.

Esprit záleží i na zvířatech

Pro Esprit je cirkularita hlavním principem od roku 2018. Tento koncept pro ně zahrnuje například to, jak společnost navrhuje a vytváří produkty, jaké materiály jsou vybírány a proč, jak jsou spravovány přírodní zdroje nebo jak si cení lidských zdrojů. Z hlediska chytrého designu produktů se podobně jako ostatní zaměřují na udržitelné materiály, ale také na welfare zvířat. Zakládají si tedy na dobrých životních podmínkách zvířat a humánní zacházení se zvířaty. Všechny produkty získané ze zvířat musí být vyrobeny v souladu s jejich kodexem chování a pěti svobodami výborů pro dobré životní podmínky hospodářských zvířat (FAWC). Mezi ně patří: svoboda od hladu a žízně, svoboda od nepohodlí, svoboda od bolesti, zranění nebo nemoci, svoboda vyjadřovat normální chování, svoboda od strachu a úzkosti.

Esprit je tak například společnost bez kožešin, což znamená, že v jejich produktech používají pouze syntetické kožešiny. Jsou členy světového programu s názvem Fur Free Retailer. Od roku 2013 je také v jejich výrobcích zakázána angorská vlna pocházející z angorského králíka. Zákaz angorské vlny zůstane v platnosti, dokud nebudou zavedeny řádné kontroly a transparentnost, aby bylo zajištěno humánní zacházení s angorskými králíky, upřesňují na webu. Podobně se v minulosti rozhodli ukončit prodej mohérové vlny z angorských koz a dnes používají pouze vlákna, která jsou certifikována podle normy Responsible Mohair Standard zaručující uctivé a humánní zacházení s těmito zvířaty. Přísná pravidla má společnost také na dodavatele kůže nebo peří.

V Under Armour kladou důraz na materiály

Také v Under Armour pracují na snížení ekologické stopy jejich produktů a operací a na zrychlení jejich sociálního a komunitního dopadu po celém světě. Strategie udržitelnosti společnosti se skládá ze tří hlavních pilířů: Produkty, Domácí pole a Tým. U produktů se tak zaměřují na cirkulární systémy, chtějí chránit domov a v týmech prosazovat rozmanitost, spravedlnost a začlenění a dávat pozor také na blahobyt pracovníků.

Mezi jejich konkrétní cíle týkající se materiálů patří například: do roku 2030 používat v oděvech a doplňcích pouze recyklovaný polyester a do roku 2025 dosáhnout alespoň 35 % nebo do roku 2025 prodloužit životnost alespoň 75 % poškozených a vadných vrácených produktů prostřednictvím opravy a recyklace a snížit výrobní odpad. Chtějí například snížit jednorázové plastové obaly značkových výrobků o 75 %.

Under Armour chce používat materiály, které označuje za inovativní. Konkrétně se k nim řadí recyklovaný polyester. Dále ve společnosti pracují na přechodu jejich voděodolných produktů na technologii bez fluoru, který může mít špatné dopady jak na životní prostředí, tak na zdraví člověka. Jejich nové voděodolné produkty na silikonové bázi mají za cíl udržet sportovce v suchu a také pohodlí. Společnost také pracuje s inovativními chemickými látkami nahrazujícími antimikrobiální povrchové úpravy na bázi kovů a snaží se vylepšovat barvení látek přechodem na udržitelnější barviva.

Diesel hledá alternativy

Diesel o sobě prohlašuje, že se zrodil jako alternativa: alternativa k luxusu, alternativa k tradičním džínám s pěti kapsami a nyní podle nich nadešel čas najít alternativy k destruktivním praktikám, které sužují módní průmysl. Věříme, že nejradikálnější věcí, kterou dnes můžeme udělat, je vytvořit produkty s nízkým dopadem a najít inovativní způsoby, jak zajistit, aby naše podnikání bylo cirkulární, a nabízet našim zákazníkům značku a produkty, které jsou vyrobeny „pro odpovědný život“, uvádějí.

S heslem „Be the alternative“ představují své kroky například u materiálů s nižším dopadem, tedy certifikované jako organické nebo recyklované. Jedná se o bio bavlnu pocházející z ekologického zemědělství. Nejde však jen o samotnou džínovinu, alternativu hledají i v dalších prvcích jejich oblečení, jako jsou etikety, nášivky, knoflíky nebo zipy. Diesel také pracuje na snižování obalů, a to jak pro zákazníky, tak v rámci přepravy. Požadují, aby jejich kartony a papíry měly certifikaci FSC®. Zavázali se také k systematickému odstraňování jednorázově použitých plastových obalů z jejich logistiky do roku 2025.