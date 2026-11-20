Známá značka Columbia Sportswear zaměřující se na sportovní a outdoorové oblečení otevřela v Praze další prodejnu.
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Nová vlajková prodejna
Nová prodejna se nachází v ulici Na Příkopě 958/25 a jedná se o sedmou pobočku v České republice. Podle Radky Šabatkové, Senior Sales Manager Columbia Sportswear Czech, jde o první samostatnou prodejnu Columbia v Česku na prémiové nákupní třídě v centru města, která představuje vlajkovou prodejnu značky.
Díky své ploše 134 metrů čtverečních je tato prodejna doposud největší. Zákazníci na prodejně najdou oblečení, obuv a doplňky pro ženy i muže, od turistických a zimních kolekcí po lyžařské a volnočasové vybavení. Otevírací doba prodejny je denně od 10 do 20 hodin.
Na zákazníky čeká lesní bar
S otevřením nové prodejny je připravena akce nazvaná „lesní bar“: V rámci něj bude pro zákazníky od pátku 20. listopadu do pondělí 23. listopadu připravena nabídka teplého nápoje k nákupu zdarma. K tomu zde bude připravena interaktivní turistická stezka po zajímavých technologiích a produktech Columbia, po jejímž absolvování si mohou návštěvníci prodejny také zdarma vychutnat nabídku in-store lesního baru.
Prodejny přibývají
V Praze se nacházejí další prodejny Columbia, a to v OC Palladium, OC Nový Smíchov a OC Letňany, a také první český outlet ve Fashion Aréně. Ten značka otevřela na začátku listopadu. Další prodejny této značky jsou v Brně a Olomouci. Letos značka také spustila český internetový obchod.