OBRAZEM: Starbucks otevřel první Drive Thru v Česku a není v Praze

Nová pobočka byla otevřena v obchodním centru Géčko v Liberci. Je vůbec první kavárnou s označením Starbucks Drive Thru. Zákazníkům tak nabízí možnost objednat nápoje a občerstvení nejen v kavárně, ale nově také z automobilu.
Nová pobočka se nachází v Sousedské ulici v liberecké části Růžodol, v areálu OC Géčko. Na ploše 158 m² nabízí 27 míst k sezení uvnitř a dalších 38 míst ve venkovní části.
Vedle služby Drive Thru bude návštěvníkům k dispozici také kompletní nabídka nápojů a občerstvení Starbucks, včetně možnosti úpravy nápojů podle vlastních preferencí.