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OBRAZEM: Starbucks otevřel první Drive Thru v Česku a není v Praze

Michael Hovorka
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Kavárenský řetězec Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren a přináší novinku, která je určena hlavně pro řidiče.
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Nová pobočka byla otevřena v obchodním centru Géčko v Liberci. Je vůbec první kavárnou s označením Starbucks Drive Thru. Zákazníkům tak nabízí možnost objednat nápoje a občerstvení nejen v kavárně, ale nově také z automobilu.

Nová pobočka se nachází v Sousedské ulici v liberecké části Růžodol, v areálu OC Géčko. Na ploše 158 m² nabízí 27 míst k sezení uvnitř a dalších 38 míst ve venkovní části.

Vedle služby Drive Thru bude návštěvníkům k dispozici také kompletní nabídka nápojů a občerstvení Starbucks, včetně možnosti úpravy nápojů podle vlastních preferencí. 

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Autor článku

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz

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