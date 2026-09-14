Obrovská příležitost pro české firmy. Na Ukrajinu míří miliardy

Program s názvem Záruka Obnova Ukrajiny, který právě spustily Národní rozvojová banka (NRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, má usnadnit financování projektů přímo na Ukrajině. Problémem je především vysoké riziko spojené s investicemi v zemi zasažené válkou. Právě toto riziko má částečně převzít stát prostřednictvím NRB.
Ta bude poskytovat individuální bankovní záruky ukrajinským partnerským bankám nebo České exportní bance. Ty následně mohou poskytovat úvěry ukrajinským firmám a dalším subjektům, které budou investice realizovat.
Díky zárukám by se mohly otevřít úvěry za téměř 4 miliardy korun a následně investice za dalších 4,8 miliardy. Standardně bude záruka pokrývat 80 procent nesplacené jistiny úvěru a způsobilých úroků. Podporované úvěry mohou být poměrně vysoké – od 1 milionu do 39 milionů eur, tedy až zhruba miliardu korun.
Peníze mají jít do energetiky i průmyslu
Nejde přitom o peníze určené na libovolné podnikání. Program se zaměří na oblasti, které budou pro poválečnou obnovu Ukrajiny zásadní.
Patří mezi ně například energetika, doprava, zemědělství a potravinářství, průmysl, kritické suroviny, sociální sektor, zelená transformace nebo strategické investice. Podporovat lze také projekty související se zbožím dvojího užití.
Právě v těchto oblastech mohou podle MPO najít uplatnění české technologie, výrobky a know-how. Pro české firmy tak program znamená především snazší cestu k projektům, na které by za běžných podmínek mohlo být kvůli vysokému riziku obtížné získat financování.
Evropská unie přidá většinu peněz
Celková alokace programu dosahuje 125 milionů eur, což je přibližně 3 miliardy korun. Z toho 100 milionů eur poskytla Evropská unie prostřednictvím Nástroje pro Ukrajinu. Dalších 25 milionů eur přidá české Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Smyslem je, aby veřejné peníze nepokryly pouze samotné investice, ale především pomohly přilákat další soukromé financování. Podle předpokladů by díky programu mohly vzniknout zaručené úvěry za více než 156 milionů eur a následně investice v celkové hodnotě přibližně 195 milionů eur, tedy asi 4,8 miliardy korun.
Firmy mohou žádat už nyní
Program je otevřený už od 10. září 2026 a počítá se s jeho fungováním po dobu tří let, případně do vyčerpání vyčleněných peněz. Zájemce ale nejdříve musí mít s financující bankou předjednaný úvěr. Teprve poté požádá NRB o záruku. Ta má následně bance pomoci snížit riziko spojené s financováním projektu.
Pro české podniky tak nejde o přímou dotaci na jejich účet. Výhoda je především v tom, že záruční program může usnadnit financování konkrétních projektů na Ukrajině, na kterých se české firmy mohou podílet jako dodavatelé technologií, zařízení nebo služeb.