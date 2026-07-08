Od července je k dispozici testovací prostředí pro EET 2.0

Playground slouží k testování služeb datového rozhraní při vývoji pokladních systémů a aplikací pro evidování tržeb.
Co se dozvíte v článku
EET čeká již třetí čtení
Zákon o evidenci tržeb, který od roku 2027 opětovně zavádí EET, prošel tento týden ve Sněmovně již druhým čtením a příští týden by mělo dojít k jeho schválení i ve třetím čtení. Přestože návrh ještě nebyl schválen, finanční správa už na začátku července dala vývojářům pokladních systémů k dispozici testovací prostředí Playground pro EET 2.0. Playground slouží k testování služeb datového rozhraní při vývoji pokladních systémů a aplikací pro evidování tržeb a je přístupný na URL adrese https://pg.trzbyeet.gov.cz/eet/services/EETServiceSOAP/v4.
Na uvedenou URL je možné odeslat testovací datovou zprávu s evidovanou tržbou a ověřit komunikaci pokladních systémů se systémem EET 2.0. Playground bude vracet potvrzovací datovou zprávu, popřípadě zprávu s uvedením zjištěné chyby.
Technická dokumentace k EET byla zveřejněna před měsícem
Technickou dokumentaci, specifikaci a další podklady potřebné pro vývoj a testování zveřejnila finanční správa již před měsícem. Další informace jsou zveřejňovány v návaznosti na vývoj legislativního procesu. Na webových stránkách finanční správy jsou nicméně už nyní průběžně aktualizované otázky a odpovědi k EET 2.0. Finanční správa navíc ujišťuje, že bude i další milníky projektu EET 2.0 zveřejňovat s dostatečným předstihem, aby podnikatelé, vývojáři i dodavatelé pokladních řešení měli průběžně k dispozici všechny potřebné informace pro včasnou přípravu.
Jaké další kroky nyní nastanou?
Na počátku listopadu by měly být nasazeny funkcionality EET 2.0 do Daňové informační schránky plus (DIS+) na portálu MOJE daně a na začátku prosince spuštěna webová aplikace pro evidenci tržeb MOJE EET pro menší podnikatele.
Harmonogram a klíčové termíny projektu EET 2.0:
- 5. června 2026 - Zveřejnění technické dokumentace k EET 2.0 pro vývojáře pokladních zařízení a systémů.
- 23. června 2026 – Seminář pro vývojáře pokladních systémů v Praze.
- 1. července 2026 – Zpřístupnění testovacího prostředí Playground – příjmové strany evidence tržeb, pro vývojáře.
- 1. listopadu 2026 – Dostupnost funkcí EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně, včetně zpřístupnění možnosti generování pokladních certifikátů pro evidenci tržeb
- 1. prosince 2026 – Spuštění aplikace pro evidenci tržeb – MOJE EET, určené pro malé subjekty.
- 1. ledna 2027 – Zahájení běžného provozu systému EET 2.0, v tomto měsíci se počítá s pilotním režimem projektu.
- 1. února 2027 – Ostrý provoz EET 2.0.