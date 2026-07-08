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Od července je k dispozici testovací prostředí pro EET 2.0

Daniel Morávek
Dnes
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Muž v kanceláři na počítači odklikává úkoly
Autor: Shutterstock
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Finanční správa měsíc po zveřejnění technických informací a dokumentace zpřístupnila i testovací prostředí Playground pro EET 2.0.
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Playground slouží k testování služeb datového rozhraní při vývoji pokladních systémů a aplikací pro evidování tržeb.

Co se dozvíte v článku
  1. EET čeká již třetí čtení
  2. Technická dokumentace k EET byla zveřejněna před měsícem
  3. Jaké další kroky nyní nastanou?

EET čeká již třetí čtení

Zákon o evidenci tržeb, který od roku 2027 opětovně zavádí EET, prošel tento týden ve Sněmovně již druhým čtením a příští týden by mělo dojít k jeho schválení i ve třetím čtení. Přestože návrh ještě nebyl schválen, finanční správa už na začátku července dala vývojářům pokladních systémů k dispozici testovací prostředí Playground pro EET 2.0. Playground slouží k testování služeb datového rozhraní při vývoji pokladních systémů a aplikací pro evidování tržeb a je přístupný na URL adrese https://pg.trzbyeet.gov.cz/e­et/services/EETServiceSOAP/v4.

Na uvedenou URL je možné odeslat testovací datovou zprávu s evidovanou tržbou a ověřit komunikaci pokladních systémů se systémem EET 2.0. Playground bude vracet potvrzovací datovou zprávu, popřípadě zprávu s uvedením zjištěné chyby.

Technická dokumentace k EET byla zveřejněna před měsícem

Technickou dokumentaci, specifikaci a další podklady potřebné pro vývoj a testování zveřejnila finanční správa již před měsícem. Další informace jsou zveřejňovány v návaznosti na vývoj legislativního procesu. Na webových stránkách finanční správy jsou nicméně už nyní průběžně aktualizované otázky a odpovědi k EET 2.0. Finanční správa navíc ujišťuje, že bude i další milníky projektu EET 2.0 zveřejňovat s dostatečným předstihem, aby podnikatelé, vývojáři i dodavatelé pokladních řešení měli průběžně k dispozici všechny potřebné informace pro včasnou přípravu.

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Jaké další kroky nyní nastanou?

Na počátku listopadu by měly být nasazeny funkcionality EET 2.0 do Daňové informační schránky plus (DIS+) na portálu MOJE daně a na začátku prosince spuštěna webová aplikace pro evidenci tržeb MOJE EET pro menší podnikatele.

Harmonogram a klíčové termíny projektu EET 2.0:

  • 5. června 2026 - Zveřejnění technické dokumentace k EET 2.0 pro vývojáře pokladních zařízení a systémů.
  • 23. června 2026 – Seminář pro vývojáře pokladních systémů v Praze.
  • 1. července 2026 – Zpřístupnění testovacího prostředí Playground – příjmové strany evidence tržeb, pro vývojáře.
  • 1. listopadu 2026 – Dostupnost funkcí EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně, včetně zpřístupnění možnosti generování pokladních certifikátů pro evidenci tržeb
  • 1. prosince 2026 – Spuštění aplikace pro evidenci tržeb – MOJE EET, určené pro malé subjekty.
  • 1. ledna 2027 – Zahájení běžného provozu systému EET 2.0, v tomto měsíci se počítá s pilotním režimem projektu.
  • 1. února 2027 – Ostrý provoz EET 2.0.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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