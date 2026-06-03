Od července přibude zaměstnavatelům registrační problém u navazujícího zaměstnáni

Situace však není neřešitelná. Existují dvě možné varianty, jak potížím s kódem činnosti u navazujících zaměstnání předejít. S návodem pomohla Česká správa sociálního zabezpečení.
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Navazující zaměstnání po 1. dubnu 2026
Problematika navazujícího zaměstnání se po spuštění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) výrazně změnila. Pokud je po skončení pracovního poměru po 1. dubnu 2026 sjednán další pracovní poměr u téhož zaměstnavatele tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují a platí pro ně stejné podmínky účasti na pojištění, musí zaměstnavatel první zaměstnání odhlásit a druhé zaměstnání přihlásit. A to bez ohledu na vznik účasti na nemocenském pojištění.
Aktuálně se totiž nehlásí jen zaměstnání s účastí na nemocenském pojištění, registruje se každé zaměstnání. U běžných navazujících zaměstnání, u kterých tato skutečnost nastala po 1. dubnu 2026 (pracovní poměr navazuje na další pracovní poměr, dohoda o provedení práce na dohodu o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti na dohodu o pracovní činnosti), je vždy nezbytné nahlásit skončení prvního zaměstnání a nástup do druhého zaměstnání.
Zaměstnání se hlásí jednotlivě i v situaci, kdy zůstává zachována nepřetržitá účast na nemocenském pojištění (je bezprostředně navazován stejný druh pracovněprávního vztahu a pro něj stejné podmínky účasti na pojištění – např. je skončen pracovní poměr a od následujícího dne uzavřen nový pracovní poměr). Je-li jedno ze zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu nebo dohodou o provedení, práce a doba pojištění trvá bez přerušení (§ 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění), podání „Registrace zaměstnance – Skončení zaměstnání“ a podání „Registrace zaměstnance – Nástup do zaměstnání“ se podává i v těchto případech.
Den nástupu nemusí být shodný s datem vzniku pracovněprávního vztahu. U navazujícího zaměstnání se ale použije specifický postup. Protože nemohou být navazována zaměstnání, u nichž by byla přerušená registrace, považuje se v těchto situacích (pro navazující zaměstnání stejného druhu) za den nástupu do zaměstnání vždy den vzniku pracovní smlouvy (dohody) tzn. den bezprostředně následující po ukončení první smlouvy, tedy po ukončení prvního zaměstnání. Den vzniku zaměstnání a den nástupu do zaměstnání je u navazujícího zaměstnání, vždy shodný.
Navazující zaměstnání po 1. červenci 2026
Ovšem od 1. července bude situace u navazujícího zaměstnání komplikovanější. Zaměstnavatel bude povinen přihlásit svého zaměstnance do evidence zaměstnanců nejdříve 8 dnů před předpokládaným dnem nástupu do zaměstnání, nejpozději před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce. Bude možné rozdělit registraci na dva kroky, tj. využít částečné registrace (nevyužije se pro zahraniční zaměstnance) s následným dokončením registračního procesu 8 dní po nástupu zaměstnance.
První pracovněprávní vztah zaměstnavatel odhlásí v osmidenní lhůtě po jeho skončení a druhý (navazující) pracovněprávní vztah stejného druhu nahlásí před okamžikem jeho nástupu (nejdříve 8 dnů před předpokládaným dnem nástupu). U navazujícího zaměstnání je dnem nástupu den vzniku pracovněprávního vztahu, tudíž nejdříve 8 dnů přede dnem vzniku pracovněprávního vztahu. A tady nastane zásadní problém. První pracovněprávní vztah nebude ještě odhlášen, zatímco druhý navazující již zaměstnavatel přihlašuje (tzv. do budoucna).
Navazující zaměstnání v praxi
První pracovní poměr na dobu určitou sjednaný 1. ledna 2026 do 31. července 2026 byl ukončen a odhlášen v osmidenní lhůtě. Druhý navazující pracovní poměr je sjednán k 1. srpnu 2026 (vznik zaměstnání) a řádně registrován před okamžikem nástupu do práce (pro účely navazujícího zaměstnání stejného druhu shodné datum vzniku pracovněprávního vztahu a nástupu).
Ovšem první pracovní poměr (kód druhu činnosti 1) ještě není v okamžiku přihlášení druhého pracovního poměru odhlášen. Tudíž zaměstnavatel nemůže využít kód druhu činnosti 1, přestože nepůjde o souběžné pracovní poměry u stejného zaměstnavatele, navazující pracovněprávní vztah lze registrovat pouze jako druhý v pořadí.
K popisované situaci se za Českou správu sociálního zabezpečení vyjádřila Jitka Drmolová. Vzhledem k tomu, že není možné, aby zaměstnanec byl současně evidován v jednom okamžiku u stejného zaměstnavatele se dvěma totožnými (shodnými) kódy druhu činnosti, lze využít u navazujícího pracovněprávního vztahu (což bude nejběžnější případ) jiný kód příslušného druhu činnosti (např. na druh činnosti 1 navázat druhem činnosti 2). Odlišný kód druhu činnosti pak však zůstane u navazujícího zaměstnání zachován až do jeho skončení.
Dalším možným postupem je v případě českých zaměstnanců, aby zaměstnavatel využil postup přihlášení dvěma kroky, tzn. nejdříve částečnou registrací (tzv. předregistrace), u té kód druhu činnosti není sdělován a ke kolizi nedojde. Zaměstnavatel má při tomto postupu větší časový prostor pro odhlášení ukončeného pracovního poměru, na dohlášení kompletních údajů nového zaměstnance je lhůta do 8 dnů od nástupu do zaměstnání. Pro úplnost ještě uvádíme, že pokud by došlo jen k prodloužení pracovněprávního vztahu např. dodatkem ke smlouvě nebo dohodě, není třeba provádět odhlášení a nové přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců, neboť půjde stále o tentýž pracovněprávní vztah, vysvětlila Jitka Drmolová. U navazujících dohod konaných mimo pracovní poměr nastane samozřejmě obdobná situace.
V uvedeném příkladu jsou tedy podle Jitky Drmolové dvě možnosti:
- Zaměstnavatel odhlásí první pracovní poměr s kódem druhu činnosti 1 v termínu od 1. do 8. srpna 2026 a přihlásí navazující pracovní poměr s kódem 1 v termínu do 1. srpna 2026 (před nástupem k výkonu práce).
- Zaměstnavatel odhlásí první pracovní poměr s kódem 1 v termínu od 1. do 8. srpna 2026 a provede předregistraci u navazujícího pracovního poměru v termínu do 1. srpna 2026 (před nástupem k výkonu práce) bez označení druhu činnosti a poté dohlásí plnou registraci u druhého pracovního poměru s kódem 1 do 8 dnů od nástupu do zaměstnání (aby mohl být použit stejný druh činnosti – kód 1, musí být odhlášení prvního pracovního poměru v systémech již zpracováno).