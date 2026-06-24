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Od července klesnou minimální zálohy, netýká se to ale všech OSVČ

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
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Teorie bulharské konstanty: Změny v zálohách
Autor: Podnikatel.cz
Teorie bulharské konstanty: Změny v zálohách
Od července se sníží minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ, a to zpětně od začátku roku. Zatímco někteří podnikatelé si budou moci nechat vrátit 4290 Kč, jiným bude pokles záloh k ničemu.
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Změny zálohy ale nejsou jedinou červencovou novinkou. Zaměstnavatelé budou muset nově hlásit zaměstnance ještě před nástupem do práce a zákazníkům asijských e-shopů se prodraží nákupy. Na červencové legislativní změny se zaměřil nový díl podcastu Teorie bulharské konstanty.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální zálohy OSVČ se sníží až o 715 Kč
  2. Sníží se i paušální daň OSVČ v prvním pásmu
  3. Změní se lhůty pro registraci zaměstnanců a brigádníků
  4. Z nákupů na Temu a spol. se bude platit clo
  5. Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:
OSVČ dostanou zpět na zálohách až 4290 Kč. Jak peníze získat?
OSVČ dostanou zpět na zálohách až 4290 Kč. Jak peníze získat?
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Minimální zálohy OSVČ se sníží až o 715 Kč

Od července se OSVČ sníží minimální zálohy na sociální pojištění z 5720 Kč na 5005 Kč. Ke snížení navíc dojde zpětně od začátku letošního roku, přičemž rozdíl v zaplacených zálohách za první polovinu letošního roku si půjde nechat vrátit. Zpět lze získat až 4290 Kč (715 × 6). Pokud chce OSVČ získat přeplatek na pojistném zpět, musí podat žádost. Tu lze podat od nabytí účinnosti příslušné novely, tedy od července.

Kdo o vrácení přeplatku nepožádá, zohlední jej při podání přehledu za rok 2026. Výsledkem bude nižší nedoplatek nebo vznik přeplatku na pojistném.

Pozor ovšem na to, že ne všech OSVČ se snížení minimálních záloh dotkne. Předně se netýká OSVČ vedlejších a také začínajících OSVČ, které mají už nyní minimální zálohy snížené. Kdo v současnosti platí vyšší než minimální zálohu, toho se rovněž snížení nijak netýká.

Některé další OSVČ sice snížení záloh mohou využít, avšak ne o celých 715 Kč. Týká se to těch OSVČ, které v přehledech za loňský rok vyšly minimální zálohy pro rok letošní v rozmezí 5005 až 5720 Kč. Pokud OSVČ vyšla záloha na základě loňských výdělků například 5500 Kč, musí od června tato OSVČ platit právě 5500 Kč. Pokud bude žádat o vrácení přeplatku za první polovinu letošního roku, nepůjde o 4290 Kč, ale pouze o 1320 Kč.

Snížení záloh na sociální pojištění OSVČ a paušální daně v otázkách a odpovědích Přečtěte si také:

Snížení záloh na sociální pojištění OSVČ a paušální daně v otázkách a odpovědích

Sníží se i paušální daň OSVČ v prvním pásmu

Snížení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ. V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, od července ale klesne na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. OSVČ v paušální režimu si budou moct o rozdíl snížit nějakou další letošní platbu paušální daně a zaplatit jen 4230 Kč. 

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Jste v prvním pásmu paušální daně OSVČ? Nezapomeňte v červenci zaplatit jen 4230 Kč Přečtěte si také:

Jste v prvním pásmu paušální daně OSVČ? Nezapomeňte v červenci zaplatit jen 4230 Kč

Změní se lhůty pro registraci zaměstnanců a brigádníků

Další červencovou novinkou je, že pracovníky (i na dohody) bude nově nutné přihlásit na úřady nejpozději před okamžikem jejich nástupu k výkonu práce. Zaměstnavatelé si budou moct vybrat ze dvou možností, jak přihlásit zaměstnance (s výjimkou zahraničních pracovníků) do evidence zaměstnanců. A to buď jedním úkonem před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce (plné přihlášení do evidence zaměstnanců), nebo ve dvou na sebe navazujících úkonech, kdy alespoň první úkon musí učinit před okamžikem nástupu zaměstnance k výkonu práce (částečné přihlášení do evidence zaměstnanců/předregistrace s následným dohlášením). 

Spouští se předregistrace pro zaměstnance s nástupem od července 2026 Přečtěte si také:

Spouští se předregistrace pro zaměstnance s nástupem od července 2026

Z nákupů na Temu a spol. se bude platit clo

Od 1. července se rovněž prodraží nákupy z čínských e-shopů (a dalších zemí mimo EU). Zavádí se totiž clo ve výši 3 eur za tarifní položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a které jsou zasílány ze zahraničních e-shopů a platforem, které neleží v EU. 

Co dalšího zaznělo v novém díle serveru Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

  • Jakým způsobem musí OSVČ podat žádost o vrácení přeplatku?
  • Jak opozice zbytečně zkomplikovala OSVČ život
  • Snížení záloh pro OSVČ výhodné, i když se Jurečka snažil tvrdit opak
  • JMHZ zatím provází průšvih za průšvihem, nastane další v červenci?
  • Clo na nákupy z Temu se bude platit za celý balík, nebo za jednotlivé položky?
Zdroj: Youtube.com
Seriál: Teorie bulharské konstanty
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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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