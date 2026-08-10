Od července se změnila některá pravidla pro mateřskou

Dosud bylo pro získání peněžité pomoci v mateřství klíčové splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění, případně být v ochranné lhůtě. Od července 2026 ale platí výjimka, která může pomoci některým ženám, jež už zaměstnání ukončily nebo nejsou nemocensky pojištěné.
Novinku potvrzuje také Česká správa sociálního zabezpečení.
Kdo může nově získat mateřskou
Nová pravidla se týkají žen, které čekají další dítě a od předchozího porodu ještě neuplynuly čtyři roky. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mohou nově získat i v případě, že při nástupu na mateřskou:
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už nejsou zaměstnané,
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nejsou nemocensky pojištěné,
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ani jim neběží ochranná lhůta.
Nestačí ale pouze to, že žena v minulosti pracovala a pobírala mateřskou. Musí splnit také další podmínky.
Při předchozím dítěti musela pobírat peněžitou pomoc v mateřství a před jejím nástupem musela být v posledních čtyřech letech účastná nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dnů.
Právě tato podmínka může být důležitá například pro ženy, které po narození prvního dítěte zůstaly doma s dítětem, zaměstnání mezitím skončilo a nyní čekají dalšího potomka.
Výše mateřské se bude odvíjet od předchozí dávky
Ani v případě nové výjimky se výše peněžité pomoci v mateřství nebude určovat zcela nově. Pro výpočet se použije denní vyměřovací základ, který byl použit při výpočtu předchozí mateřské. Zároveň se ale zohlední aktuálně platné redukční hranice.
Nová pravidla se přitom vztahují pouze na ženy, které na peněžitou pomoc v mateřství nastoupily 1. července 2026 nebo později. Nárok na tuto nově umožněnou dávku naopak nevznikne ženám, které současně pobírají obdobnou dávku v jiném členském státě Evropské unie.
Jak o mateřskou požádat
Způsob podání žádosti se liší podle toho, v jaké situaci žena právě je.
- Zaměstnankyně a ženy v ochranné lhůtě žádají o dávku prostřednictvím svého zaměstnavatele.
- OSVČ využijí formulář pro nemocenské dávky OSVČ, který je dostupný na ePortálu ČSSZ.
- Ženy, jejichž zaměstnání už skončilo nebo nejsou nemocensky pojištěné, mohou využít speciální formulář určený právě pro tento případ.
Žádost je možné podat prostřednictvím formuláře ČSSZ pro peněžitou pomoc v mateřství pro osoby bez účasti na nemocenském pojištění.
Změna může pomoci hlavně matkám navazujícím na rodičovskou
Novinka je důležitá především pro ženy, které mají děti v relativně krátkém rozestupu. Pokud například žena při prvním dítěti pobírala mateřskou, následně zůstala doma na rodičovské a její pracovní poměr mezitím skončil, podle dosavadních pravidel mohla při dalším těhotenství narazit na problém s nárokem na PPM.
Od července 2026 už samotný fakt, že při nástupu na další mateřskou není zaměstnaná nebo nemocensky pojištěná, nemusí znamenat automatickou ztrátu nároku. Rozhodující je především to, zda splnila podmínky vztahující se k předchozí mateřské a potřebné účasti na nemocenském pojištění.
Pokud tedy žena čeká další dítě do čtyř let od předchozího porodu, vyplatí se ověřit, zda na novou možnost čerpání peněžité pomoci v mateřství dosáhne.