Od července začne platit několik změn, týkají se OSVČ, zaměstnavatelů i zákazníků

Změny se dotknou i lidí, kteří nakupují přes asijské e-shopy. Nově se totiž zavádí clo ve výši 3 eur za tarifní položku.
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Minimální zálohy OSVČ se sníží až o 715 Kč
Od července, kdy nabyde účinnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, se OSVČ sníží minimální zálohy na sociální pojištění z 5720 Kč na 5005 Kč. Ke snížení navíc dojde zpětně od začátku letošního roku, přičemž rozdíl v zaplacených zálohách za první polovinu letošního roku si půjde nechat vrátit. Zpět lze získat až 4290 Kč (715 × 6). Pokud chce OSVČ získat přeplatek na pojistném zpět, musí podat žádost. Tu lze podat od nabytí účinnosti příslušné novely, tedy od července.
Kdo o vrácení přeplatku nepožádá, zohlední jej při podání přehledu za rok 2026. Výsledkem bude nižší nedoplatek nebo vznik přeplatku na pojistném.
Klesne i paušální daň OSVČ v prvním pásmu
Snížení minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, od července ale klesne na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. OSVČ v paušální režimu si budou moct o rozdíl snížit další platbu a v červenci zaplatit jen 4230 Kč. Původně mělo jít snížit pouze červencovou zálohu, nakonec ale podle finanční správy půjde snížit jakoukoli letošní zálohu paušální daň. Pokud si OSVČ žádnou zálohu nesníží a zaplatí všechny v plné výši, vznikne jí přeplatek. Ten však nebude možné během roku 2026 vrátit a k jeho vrácení může dojít až po vyměření paušální daně za rok 2026.
Zaměstnance bude nutné registrovat ještě před nástupem do zaměstnání
Zatímco v současnosti mají zaměstnavatelé na nahlášení tuzemského zaměstnance České správě sociálního zabezpečení 8 dnů ode dne jeho nástupu do zaměstnání, od července bude nutné pracovníky přihlásit do evidence nejpozději před okamžikem jejich nástupu k výkonu práce. Zaměstnavatelé si budou moct vybrat ze dvou možností, jak přihlásit zaměstnance (s výjimkou zahraničních pracovníků) do evidence zaměstnanců. A to buď jedním úkonem před okamžikem nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce (plné přihlášení do evidence zaměstnanců), nebo ve dvou na sebe navazujících úkonech, kdy alespoň první úkon musí učinit před okamžikem nástupu zaměstnance k výkonu práce (částečné přihlášení do evidence zaměstnanců/předregistrace s následným dohlášením).
Při částečném přihlášení bude zaměstnavatel uvádět údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství zaměstnance a předpokládaný den nástupu zaměstnance do zaměstnání a variabilní symbol zaměstnavatele. Ostatní údaje stanovené pro přihlášení zaměstnance do evidence zaměstnanců pak zaměstnavatel bude muset oznámit ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tento zaměstnanec nastoupil k výkonu práce.
Zaměstnanec nenastoupí? Budete muset posílat storno
Jak u plného, tak i u částečného přihlášení bude platit, že zaměstnavatel bude muset v případě, že pracovník nakonec nenastoupí, do 8 dnů ode dne předpokládaného nástupu učinit storno. Pokud to zaměstnavatel v termínu neudělá, bude moct dostat pokutu až 20 tisíc korun. Stejně vysokou sankci půjde dostat i tehdy, pokud do 8 dnů od nástupu zaměstnance do práce nedoplníte částečné přihlášení na plné.
Z nákupů na Temu a spol. se bude platit clo
Aktuálně platí při nákupech zboží z čínských e-shopů výjimka z placení cla, pokud hodnota zboží v zásilce nepřekročí 150 eur. Jediné, co zákazník nyní platí, je DPH a případně poplatek firmě, která ho zastupuje v celním řízení. I díky tomu, pokud si fyzická osoba objedná zboží na e-shopu, podává její zástupce nebo i sama fyzická osoba celní prohlášení s omezeným rozsahem údajů.
Od 1. července však nákupy z Číny (a dalších zemí mimo EU) výrazně podraží. Zavádí se totiž clo ve výši 3 eur za tarifní položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a které jsou zasílány ze zahraničních e-shopů a platforem, které neleží v EU. Clo bude zavedeno na poštovní zásilky a zásilky od obchodníků, kteří platí DPH v tzv. zvláštním režimu pro prodej na dálku. Zvláštní režim zákazník pozná podle toho, že zaplatí DPH přímo na e-shopu.
Pozor na to, že zmíněné clo ve výši 3 eur se bude platit za položku nákupu a nikoli za celou zásilku. Položkou se rozumí jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Tedy pokud si zakoupíte jednu klávesnici a tři pouzdra na mobil, jsou to dva druhy zboží, a tedy dvě položky. Clo v takovém případě bude 6 eur. Clo bude platit i pro všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, pokud nejsou plátci DPH. V případě, že zboží bude pocházet ze země, se kterou má EU uzavřenu dohodu o nižší výši cla, bude se platit clo dle této dohody (a může být tak i nulové).