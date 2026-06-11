Od července začnou platit nová pravidla pro některé živnosti

Od 1. července 2026 vstoupí v účinnost novela živnostenského zákona, která zavádí mezi vázané živnosti poskytování služeb v oblasti poradenské psychoterapie. Právě tato změna vyvolala mezi částí odborné veřejnosti otázky, zda se nové podmínky budou vztahovat také na arteterapii a další umělecké terapeutické přístupy.
Arteterapie zůstává v režimu živnosti volné
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém vyjádření zdůraznilo, že nová právní úprava se na samostatné poskytování uměleckých terapií nevztahuje. Arteterapii bude možné i po 1. červenci 2026 nadále provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
Podle ministerstva není arteterapie v současnosti definována ani regulována žádným zvláštním právním předpisem. Na její poskytování se proto nevztahují požadavky odborné způsobilosti, které zákon stanovuje pro některé vázané živnosti.
Opírá se i o rozhodnutí soudu
Ministerstvo své stanovisko opírá také o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2019. Ten se zabýval činnostmi, které nejsou regulovanými živnostmi a současně nepodléhají zvláštní právní úpravě.
Z pohledu resortu tak nic nebrání tomu, aby poskytovatelé uměleckých terapií pokračovali ve své činnosti za stejných podmínek jako dosud.
Psychoterapeuti mohou umělecké metody využívat dál
Vyjádření zároveň potvrzuje, že podnikatelé poskytující poradenskou psychoterapii mohou i nadále využívat metody a přístupy jednotlivých uměleckých terapií v rámci své praxe.
Ministerstvo upozornilo, že opačný výklad by byl příliš formalistický a neodpovídal by skutečnému fungování psychoterapie, kde se různé terapeutické směry a techniky běžně prolínají.
Co se tedy od července změní?
Novela živnostenského zákona zavádí novou vázanou živnost pro oblast poradenské psychoterapie. Samotné poskytování arteterapie a dalších obdobných uměleckých terapií však zůstává i po 1. červenci 2026 v režimu živnosti volné a nebude vyžadovat splnění zvláštních kvalifikačních podmínek.