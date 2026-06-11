Podnikatel.cz  »  Byznys

Od července začnou platit nová pravidla pro některé živnosti

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Elegantní starší žena s varovně zdviženým ukazováčkem
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Změny v živnostenském zákoně vyvolaly mezi odborníky nejistotu. Mnozí se obávali, že se nová pravidla dotknou i poskytovatelů uměleckých terapií. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní vydalo jasné stanovisko, které situaci vysvětluje.

Od 1. července 2026 vstoupí v účinnost novela živnostenského zákona, která zavádí mezi vázané živnosti poskytování služeb v oblasti poradenské psychoterapie. Právě tato změna vyvolala mezi částí odborné veřejnosti otázky, zda se nové podmínky budou vztahovat také na arteterapii a další umělecké terapeutické přístupy.

Arteterapie zůstává v režimu živnosti volné

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém vyjádření zdůraznilo, že nová právní úprava se na samostatné poskytování uměleckých terapií nevztahuje. Arteterapii bude možné i po 1. červenci 2026 nadále provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Podle ministerstva není arteterapie v současnosti definována ani regulována žádným zvláštním právním předpisem. Na její poskytování se proto nevztahují požadavky odborné způsobilosti, které zákon stanovuje pro některé vázané živnosti.

Máte přerušenou živnost? Ujistěte se, že se automaticky neobnovila Přečtěte si také:

Máte přerušenou živnost? Ujistěte se, že se automaticky neobnovila

Opírá se i o rozhodnutí soudu

Ministerstvo své stanovisko opírá také o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2019. Ten se zabýval činnostmi, které nejsou regulovanými živnostmi a současně nepodléhají zvláštní právní úpravě.

Z pohledu resortu tak nic nebrání tomu, aby poskytovatelé uměleckých terapií pokračovali ve své činnosti za stejných podmínek jako dosud.

Psychoterapeuti mohou umělecké metody využívat dál

Vyjádření zároveň potvrzuje, že podnikatelé poskytující poradenskou psychoterapii mohou i nadále využívat metody a přístupy jednotlivých uměleckých terapií v rámci své praxe.

WT100_26

Ministerstvo upozornilo, že opačný výklad by byl příliš formalistický a neodpovídal by skutečnému fungování psychoterapie, kde se různé terapeutické směry a techniky běžně prolínají.

Jak postupovat, pokud ukončíte živnost a chcete znepřístupnit datovou schránku? Přečtěte si také:

Jak postupovat, pokud ukončíte živnost a chcete znepřístupnit datovou schránku?

Co se tedy od července změní?

Novela živnostenského zákona zavádí novou vázanou živnost pro oblast poradenské psychoterapie. Samotné poskytování arteterapie a dalších obdobných uměleckých terapií však zůstává i po 1. červenci 2026 v režimu živnosti volné a nebude vyžadovat splnění zvláštních kvalifikačních podmínek.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).