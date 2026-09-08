Od ledna přijde změna na výplatních páskách. Vláda schválila novou částku

Minimální mzda od 1. ledna 2027 vzroste na 24 900 korun měsíčně. Při standardní pracovní době 40 hodin týdně bude nově činit minimální hodinová sazba 148,30 koruny.
Pro zaměstnance s nejnižšími příjmy to znamená, že jejich výplata bude muset od začátku příštího roku respektovat novou hranici. Pokud někdo pracuje za minimální mzdu, změnu tak pocítí přímo ve své výplatě.
Tentokrát ale nejde o částku, kterou by vláda jednoduše stanovila podle vlastního rozhodnutí. Výše minimální mzdy se už určuje pomocí valorizačního mechanismu zakotveného v zákoníku práce. Ten má zajistit, aby růst minimální mzdy byl předvídatelný a navazoval na vývoj mezd v české ekonomice, uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v tiskové zprávě.
Pro rok 2027 vláda schválila koeficient 0,446. Minimální mzda tak bude odpovídat přibližně 44,6 procenta očekávané průměrné mzdy.
Změna nekončí u jedné výplaty
Nová částka je důležitá i pro lidi, kteří minimální mzdu sami nepobírají. Její výše totiž vstupuje do některých dalších oblastí pracovního a sociálního systému. Proto se změna může týkat i zaměstnanců, jejichž mzda je výrazně vyšší než stanovené minimum.
Vláda už zároveň stanovila také koeficient pro rok 2028. Ten bude 0,458, což by mělo znamenat další posun minimální mzdy směrem k průměrné mzdě.
Růst se očekává i v příštích letech
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přitom počítá s pokračováním růstu i v dalších letech. Cílem je, aby v roce 2029 minimální mzda dosahovala přibližně 47 procent průměrné mzdy.
Od ledna tak nebude důležitá jen nová částka na výplatní pásce. Změní se také hranice, od které se v některých případech odvíjejí další výpočty. Pro zaměstnance s nejnižšími příjmy ale bude nejviditelnější právě jedno číslo: 24 900 korun měsíčně.