Podnikatel.cz  »  Finance

Od ledna přijde změna na výplatních páskách. Vláda schválila novou částku

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena v brýlích pečlivě studuje papírový dokument
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Od ledna 2027 se zaměstnancům změní hranice nejnižšího možného výdělku. Vláda už schválila novou výši minimální mzdy, která se opět zvýší. Změna se přitom netýká jen lidí, kteří pobírají nejnižší možnou mzdu. Od její výše se odvíjejí i některé další výpočty.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Minimální mzda od 1. ledna 2027 vzroste na 24 900 korun měsíčně. Při standardní pracovní době 40 hodin týdně bude nově činit minimální hodinová sazba 148,30 koruny.

Pro zaměstnance s nejnižšími příjmy to znamená, že jejich výplata bude muset od začátku příštího roku respektovat novou hranici. Pokud někdo pracuje za minimální mzdu, změnu tak pocítí přímo ve své výplatě.

Tentokrát ale nejde o částku, kterou by vláda jednoduše stanovila podle vlastního rozhodnutí. Výše minimální mzdy se už určuje pomocí valorizačního mechanismu zakotveného v zákoníku práce. Ten má zajistit, aby růst minimální mzdy byl předvídatelný a navazoval na vývoj mezd v české ekonomice, uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v tiskové zprávě

Pro rok 2027 vláda schválila koeficient 0,446. Minimální mzda tak bude odpovídat přibližně 44,6 procenta očekávané průměrné mzdy.

Potvrzeno, minimální mzda se v roce 2027 rekordně zvýší Přečtěte si také:

Potvrzeno, minimální mzda se v roce 2027 rekordně zvýší

Změna nekončí u jedné výplaty

Nová částka je důležitá i pro lidi, kteří minimální mzdu sami nepobírají. Její výše totiž vstupuje do některých dalších oblastí pracovního a sociálního systému. Proto se změna může týkat i zaměstnanců, jejichž mzda je výrazně vyšší než stanovené minimum.

Vláda už zároveň stanovila také koeficient pro rok 2028. Ten bude 0,458, což by mělo znamenat další posun minimální mzdy směrem k průměrné mzdě.

Růst se očekává i v příštích letech

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přitom počítá s pokračováním růstu i v dalších letech. Cílem je, aby v roce 2029 minimální mzda dosahovala přibližně 47 procent průměrné mzdy.

Od ledna tak nebude důležitá jen nová částka na výplatní pásce. Změní se také hranice, od které se v některých případech odvíjejí další výpočty. Pro zaměstnance s nejnižšími příjmy ale bude nejviditelnější právě jedno číslo: 24 900 korun měsíčně.

Jurečka se kasá automatem u minimální mzdy, ve skutečnosti ale o žádný automat nejde Přečtěte si také:

Jurečka se kasá automatem u minimální mzdy, ve skutečnosti ale o žádný automat nejde

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).