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Chyba při hlášení může zkomplikovat podporu od pracáku. ČSSZ upřesňuje postup

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena se zoufalým výrazem sedí u stolu, v ruce drží propisku a zjevně nco zapisuje
Autor: Depositphotos.com
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Přechod státních zaměstnanců do pracovního poměru přinese od 1. listopadu 2026 změny také v administrativě zaměstnavatelů. Při odhlašování zaměstnanců bude nutné správně zvolit druh zaměstnání a odpovídající důvod ukončení vztahu. ČSSZ popsala, jak postupovat v běžných i přechodných případech.
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Změna právního postavení státních zaměstnanců se dotkne také údajů, které zaměstnavatelé předávají pro účely posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti. Nový zákon č. 195/2026 Sb., o právních poměrech státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech, má nabýt účinnosti 1. listopadu 2026.

Jak uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, při ukončení vztahu bude potřeba rozlišovat, zda zaměstnanec odchází ze služebního poměru podle dosavadního zákona o státní službě, nebo zda již pracoval v pracovním poměru podle nové právní úpravy. Od tohoto rozlišení se odvíjí výběr příslušných položek v evidenci zaměstnanců.

Dle ČSSZ by zaměstnavatelé měli zkontrolovat především tři evidované údaje:

  • 10525 – Druh zaměstnání
  • 10381 – Důvod ukončení služebního poměru
  • 10380 – Důvod ukončení pracovněprávního vztahu

Nesprávná volba může znamenat, že údaje o skončení zaměstnání nebudou odpovídat skutečnému právnímu režimu.

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Jaké hodnoty zadat do evidence?

Pro běžné případy stanovila ČSSZ dva základní postupy. Jejich použití závisí na tom, kdy a v jakém režimu zaměstnání skončilo.

Situace Druh zaměstnání – údaj 10525 Údaj o důvodu ukončení
Skončení služebního poměru nejpozději 31. 10. 2026 2 – služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb. 10381 – Důvod ukončení služebního poměru
Skončení pracovního poměru od 1. 11. do 31. 12. 2026 1 – pracovněprávní vztah 10380 – Důvod ukončení pracovněprávního vztahu
Zvláštní případ podle § 95 odst. 19 zákona č. 195/2026 Sb. 2 – služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb. 10381 – hodnota „Ostatní“

Pokud číselník nenabízí důvod, který by odpovídal konkrétní situaci, zaměstnavatel v běžných případech zvolí možnost „Ostatní“.

Co platí pro služební poměry končící v říjnu?

U služebních poměrů, které skončí nejpozději 31. října 2026 podle zákona č. 234/2014 Sb., se postup nemění.

V údaji 10525 zaměstnavatel vybere hodnotu 2. Následně vyplní údaj 10381 a zvolí příslušný důvod skončení služebního poměru. Pokud žádná nabízená možnost neodpovídá skutečnosti, uvede „Ostatní“.

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Od listopadu se použije jiný údaj

U pracovních poměrů státních zaměstnanců skončených od 1. listopadu do 31. prosince 2026 se již použije hodnota 1 – pracovněprávní vztah.

Po jejím výběru se zpřístupní pole 10380, do kterého zaměstnavatel zapíše odpovídající důvod ukončení pracovněprávního vztahu. Také zde platí, že pokud nelze vybrat žádnou odpovídající položku, použije se hodnota „Ostatní“.

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Výjimka se týká zaměstnanců mimo výkon služby

Zvláštní pravidla se vztahují na státní zaměstnance uvedené v § 95 odst. 19 zákona č. 195/2026 Sb. Jde o osoby, které jsou k 1. listopadu 2026 zařazeny mimo výkon služby z organizačních důvodů, případně u nichž je k 31. říjnu 2026 dán důvod pro takové zařazení. Jejich služební poměr skončí dnem nabytí účinnosti nového zákona.

V těchto případech se do údaje 10525 zadává hodnota 2, tedy služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb. Jako důvod ukončení služebního poměru v poli 10381 se uvede „Ostatní“.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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