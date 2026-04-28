Od margarínu v televizi po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Pojďte s námi projít cestu od prvního prodaného CD až po éru marketplace a AI asistentů.
Co se dozvíte v článku
Vše začalo ještě před internetem
Jedním z milníků týkajícího se on-line obchodování patří založení společnosti Compuserver. Stalo se tak v roce 1969 v Ohiu. Jedná se o společnost poskytující firmám služby sdílení počítačů odesíláním dat prostřednictvím telefonních linek. Tato technologie je známá pod označením Electronic Data Interchange, EDI a bylo možné si díky ní vyměňovat objednávky a faktury.
O několik let později, v roce 1984 si v anglickém Gatesheadu 72letá Jane Snowballová pomocí dálkového ovladače od televize objednala margarín, kukuřičné lupínky a vejce. Použila k tomu systému „Videotex“ vyvinutý anglickým vynálezcem Michaelem Aldrichem. Na televizní obrazovce si vygenerovala nákupní seznam a její objednávka byla telefonicky odeslána do místního obchodu Tesco. Původně se mělo jednat o službu pro seniory a znevýhodněné osoby.
Další rozvoj e-commerce poté souvisel se zavedením World Wide Webu v roce 1991 a s tím souvisejícím vznikem prohlížeče, protokolu http nebo značkovacího jazyka HTML.
První e-shopy i nákupy
Za první e-commerce firmu světa je považovaná Boston Computer Exchange založená v roce 1982, která přes bezdrátovou síť prodávala použité počítače. Jak uvádí server UpGates, na americkém trhu se stala poměrně známou. Následně došlo k jejímu prodeji firmě ValCom. Dále ji odkoupila počítačová společnost Compaq, která se v roce 2013 stala součástí molocha Hewlett-Packard.
V roce 1994 tehdy 21letý Daniel M. Kohn založil online tržiště s názvem NetMarket. Bylo označováno jako „nový podnik, který je ekvivalentem nákupního centra v kyberprostoru“. Navíc je s ním spojena první digitálně zabezpečená transakce. A co bylo první prodanou věcí? Šlo o CD od Stinga, které tento podnikatel prodal za 12,48 dolarů.
Společnost Textmaster na blogu zmiňuje, že v roce 1992 Charles M. Stack založil Book Stacks Unlimited: první online knihkupectví. Zpočátku se jednalo o systém BBS (bulletin board system), ale o dva roky později se z něj stalo skutečné tržiště pod názvem „Books.com“.
Vznik velkých hráčů
V roce 1995 Jeff Bezos založil firmu, která se stala největším online tržištěm na světě: Amazon. Podobně jako u předchozího e-shopu se tato platforma nejprve věnovala prodeji knih. O rok později následoval eBay a v roce 1997 byl spuštěn Rakuten, největší japonský e-commerce web. Čínská Alibaba se objevila v roce 1999.
Jak to bylo v Česku?
V České republice se první internetové obchody také objevovaly v průběhu devadesátých let. Mezi průkopníky patřila Vltava zpočátku také zaměřená na knihy nebo například Patro.cz. Společnost Alza byla založena v roce 1994 pod názvem Alzasoft. Tehdy si její zakladatel Aleš Zavoral vyřídil živnostenský list na obchodní činnost. První stránky, které však ještě nesoužily k nákupu, vznikly v roce 1998 a ve stejném roce si Alzasoft pronajal první prodejnu v Praze. O dva roky později vznikl pak elektronický obchod propojený s webovými stránkami.
V dnešní době Česko patří mezi země s nejvyšším počtem e-shopů na obyvatele v Evropě. Funguje jich zde téměř 70 tisíc a podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) tvoří zhruba 15 % českého maloobchodu.
Boom za covidu
Za velkým boomem elektronického obchodování stojí pandemie covidu. Spotřebitelé se tehdy obraceli k online nakupování, aby se vyhnuli návštěvě kamenných obchodů. Ty byly navíc v mnoha případech zavřené. Zatímco dříve byl e-shop volbou spojenou s pohodlím, pandemie z něj udělala záchranné lano. Vedle elektroniky se hitem staly i ty nejobyčejnější věci jako například látky na domácí šití roušek, které tehdy spojily celé Česko.
Navíc se jednalo o významný milník také pro samotné e-shopy. Mnoho z nich by bez covidu nevzniklo nebo se neposunulo dál. Například pro značku Goldea se jednalo o důležitý odrazový můstek. Jak jsme psali v příběhu podnikatele, situace je donutila k brutálnímu tempu. To, co by v běžném režimu trvalo deset let, museli v technologickém pokroku a vývoji firmy zvládnout takřka okamžitě. Měli jsme tehdy pár bezesných nocí, ale bylo to pro nás zásadní otevření očí.
Došlo nám, že pokud chceme dělat opravdu velký byznys, musí být všechno nastaveno výrazně automatičtěji. Éra tužky, papíru a živelné práce s lidmi musela skončit, popsal jeden ze zakladatelů společnosti Michal Kempa.
Od dob coviidu firmy také vyvíjejí vícekanálové strategie založené na kombinaci kamenných obchodů a internetových obchodů.
Vzestup marketplace
S těmito platformami je spojeno především velké množství zboží a také nižší ceny. Jak jsme psali, provozovatelem bývá často jedna firma, ale zboží je dodáváno jednotlivými prodejci. Mezi typické zástupce marketplace patří například Kaufland.cz zaměřený především na nepotravinářské zboží nebo polské Allegro.cz. Partnerský prodej mající mnohdy jiná a specifická pravidla nabízí více e-shopů jako například Alza.cz nebo Heureka.cz.
Michal Benatzky, marketingový manažer společnosti Upgates serveru Podnikatel.cz dříve potvrdil, že české spotřebitele u marketplace nejčastěji trápí špatná komunikace, komplikované reklamace a dlouhé dodací lhůty – zejména pokud zboží putuje od zahraničních prodejců. Ti často odesílají zboží rovnou z Asie, takže do Česka putuje i několik týdnů.
Dnes je výzvou AI
Dříve bylo pro provozovatele e-shopů důležité, aby měli svůj obchod optimalizovaný pro mobilní zařízení a nabízeli dostatečné a vhodné platební metody. Dnes hodně záleží na tom, jak přistupují k umělé inteligenci a jak s ní umějí pracovat. Jedním z důvodů je, že se mění, jak lidé vyhledávají zboží. Klesá klasické vyhledávání na internetu a rostou konzultace s AI modely. Podle Michala Benatzkyho bude dalším krokem nevyhnutelně i to, že AI rovnou za uživatele nakoupí, případně to zařídí AI agenti.
Například Alza.cz umělou inteligenci využívá dlouhodobě, a to napříč klíčovými oblastmi. Od personalizace nabídky přes zákaznickou podporu až po řízení logistiky. Mají i AI asistentka Alzee, která pomáhá zákazníkům s výběrem produktů, jejich porovnáním i doporučením vhodného řešení podle jejich potřeb. Jak dodala tisková mluvčí Eliška Čeřovská, odpovídá také na běžné dotazy zákazníků na telefonu i na chatu.
Výkonný ředitel APEK Jan Vetyška uvádí, že AI nabízí velké možnosti v oblasti tvorby vizuálního obsahu nebo zákaznické podpory fungující v rámci e-shopů.
Nesmíme ale zapomínat na to, že obchodníkům mohou zásadně pomoci také řešení pro práci s daty, řízením procesů nebo logistiky, doplnil v závěru.