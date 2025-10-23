Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Manželé Jitka a Rudolf Tyburecovi prodávají a vyrábějí pod značkou Hnojík hnojiva z hmyzího trusu a další produkty pro zahradničení.
Co se dozvíte v článku
První byly slepice
Než vznikl Hnojík, měli manželé Tyburecovi slepičí farmu. V zimě chtěli dodávat slepicím bílkoviny a dávali jim proto na přilepšenou moučné červy. Ty kupovali ve zverimexu a když je dali slepicím, jen se po nich zaprášilo. Byli však drazí, a proto je začali chovat doma.
Když jsme i v zimě chtěli mít vajíčka, tak jsme potřebovali světlo a bílkoviny a nejlepší zdroj bílkovin byli červíci. Jsou základ zimní výživy a když si to chováte, tak je to i cenově únosné, doplňuje Rudolf. V té době měli doma u kotle kolem padesáti přepravek s červy, dávali jim zbytky z kuchyně a slepice měly díky tomu pravidelný přísun bílkovin.
Rudolf zmiňuje, že tehdy moučné červy nechoval kvůli hnojivu, ale kvůli výživě slepic. Na internetu (konkrétně na Amazonu a eBayi) narazil na insect frass (hmyzí trus) a zaujalo jej, jak to bylo drahé. Říkal si, co to přesně je a díval se také na YouTube, kde o tom Američané básnili, jaká je to pecka.
Udělali jsme prvních dvě stě litrů hnojiva a dali jsme ho na Facebook s tím, že to byl pro nás přebytek. Ještě jsme neměli zahradu, tak jsem přemýšlel co s tím. Když se to prodávalo ve světě, říkal jsem si, že je to asi produkt, který se dá prodávat, dodává s tím, že se mu na Hnojíku líbilo, že nesmrděl, byl podobný strouhance a lidem jedno malé balení nahradí fůru nějakého jiného hnojiva.
Hnojík se Tyburecovi nejprve naučili vyrábět v malých podmínkách.
Měl jsem štěstí v tom, že kousek ode mě je soused, který se tím už nějakou dobu zabýval ve velkém, takže jsme navázali spolupráci, prozrazuje Rudolf. Od něj tedy hnojivo odebírají a dále zpracovávají a tato spolupráce funguje dodnes. Znají tedy celý proces i výrobní halu, chodí tam a ví, jak to vše funguje. Díky vyšším objemům došlo také k prudkému propadu cen. Podle Rudolfa ti, co frass neznají, si mohou myslet, že je to drahé, ale se čtyřlitrovým balením mají lidé postaráno o průměrnou zahradu a nemusí dokupovat žádné další suplementy.
Začátek dal zabrat
Rudolf vzpomíná, že když začínali tímto způsobem, neměli velký kapitál a dělali vše při práci.
Dali jsme děti spát a pak jsme měli dvě hodiny na objednávky. Naběhli jsme k prosévačkám. Škoda, že nemám video, jak manželka balila krabice. Nikdy jsem nikoho neviděl takhle rychle balit, bylo to jako z Hvězdných válek, směje se Rudolf. Když začala poptávka po Hnojíku, dalo jim zabrat udělat web, nevěděli nic o marketingu, neuměli v grafických programech a museli se učit všechny distribuční kanály a podobně. Nejtěžší na tom bylo, že vše museli zvládnout sami.
Také pro ně bylo těžké přežít náklady, protože sice dělali Hnojík při zaměstnání, ale zase to museli vše stíhat a snažili se to dělat co nejlíp.
Při tom se učíte podnikat, naučíte se sezónnost, do toho účetnictví. Já jsem si neuvědomoval všechny náklady, které s tím souvisí a kdy se platí, přiznává Rudolf. Podle něj bylo silnou stránkou věci, že si vše dělali sami, protože kdyby nabalili nějaký tým lidí, nejspíš by to nedopadlo dobře. Člověk trávil svůj volný čas na rozvoji a potom cítil závazek, když to lidé začali objednávat.
Dodnes Hnojík těží z toho, že pořád vše dělají s malinkatým týmem a nehrají si na něco, co nejsou a budou takto nejspíš i pokračovat dál. Jak uvádí Rudolf, asistenci mají jenom na podporu, kde jde o profesionály, kteří se starají o technické řešení a dále jednoho marketéra majícího know-how.
Jak se dostávají hnojiva na trh?
Tyburecovi museli samozřejmě dělat rozbory a mají za sebou chyby především z oblasti byrokracie. Rudolf popisuje, že museli například měnit texty na webech, kdy zjistili nějaký účinek a zveřejnili jej a mohli za to dostat pokutu. Tyto informace se špatně hledaly a podle Rudolfa trvalo dva roky než dali vše do pořádku.
My jsme úplně nevědomky napsali nějaké informace, které nejsou akceptovatelné úřady. I když jsem se to ručně se snažil upravovat, nebyl jsem schopný najít všechny informace, takže to vedlo dalšímu a dalšímu problému, vzpomíná s tím, že pro něj bylo velkým překvapením, co vše musí. Tyto věci se navíc neustále mění a zapojovali se do toho i další úřady.
Dále dokáže Jitku s Rudolfem překvapit, jak někdo komentuje produkt, který nezná. Jak mají lidé na internetu volnost, tak mohou psát i nesmysly. Nedávno jim například jedna žena napsala, že jí po použití Hnojíku uhynuly všechny rostliny a zmínila, co je na něm špatně. Nakonec se ukázalo, že u nich ani neudělala objednávku a přidává negativní komentáře k různým výrobkům.
Můžete mít tisíc pozitivních komentářů a pak přijde jeden takový, který ovlivní další lidi, přidává Rudolf. Takoví lidé si často nenechají rozmluvit svůj názor, a to i když jim ukážou rozbory, data z Fyzikálního ústavu Akademie věd nebo nejrůznější testy.
Už jsme došli tam, že nás baví na to neodpovídat, protože se sami zákazníci chytnou a začnou bránit tu značku, protože mají rádi produkt, komentuje s úsměvem Rudolf.
Samotný vstup na trh byl bez překážek, ty se podle Rudolfa objevily až potom a souvisely s tím, jak se produkt rozvíjí nebo jak přicházela různá udání. Registrace existovala, produkt se mohl prodávat, ale bylo například potřeba registrace předělat.
Je to o tom, že se člověk musí držet v nějakých mantinelech a v tu chvíli nebyly úplně jasné a naše chyby byly nezáměrné. Teď už jsme usazení a už vše odpovídá všem normám, zdůrazňuje.
Velkou výhodou je univerzálnost
Hnojík nezapáchá a může se používat pro všechny typy rostlin. To je dané neutrálním pH, takže člověk nemůže rostliny spálit. To je podle Rudolfa největší devíza, protože jej můžete dát například i na kyselomilné rostliny, na stromy, keře atd. Každá rostlina potřebuje základní výživu jako je NPK (dusík, fosfor, draslík), což je právě ve Hnojíku.
Marketingový tah je, že máte hnojiva na borůvky a tamto a tohle, ale když vezmete jakékoliv hnojivo a nepřeženete to s ním, ta rostlina si vždycky vezme, co potřebuje, podotýká Rudolf.
Kromě univerzálnosti už zákazník jen řeší, kolik toho chce pohnojit, jak často a jakým způsobem. Někdo hnojí jednou za rok, jiný má výluh z Hnojíku, který pravidelně lije do záhonů a podobně. Nejrychlejší je podle Rudolfa vodní aplikace, kdy si uděláte výluh a stříkáte nebo zaléváte tím rostliny. Také je možné dát Hnojík do jamky při výsadbě sazenic, posypat jím trávník nebo jej například před deštěm rozházet kolem rostlin. Člověk si musí sám najít, co mu nejvíce vyhovuje.
Hodně lidí si to vychytává, dělají si koncentrát z Hnojíku a ten potom rozlévají do menších nádob a dále používají. Lidé na internetu uvedli spousty postupů, dodává Rudolf s tím, že sám používá vše dohromady a nejčastěji chodí po zahradě s postřikovačem.
Facebooková skupina jako výkladní skříň
K propagaci používá Hnojík klasické kanály jako je například Google nebo Facebook reklama, občas nějaký článek jako je tento. Jsou například na Alze, zkoušeli i Kaufland, který jim nefungoval.
Hlídáme, aby to na sebe nějakým způsobem vydělalo, protože nejsme žádný Agrofert a musíme to dělat s rozmyslem, doplňuje s úsměvem Rudolf. Na Facebooku mají i veřejnou skupinu s názvem Máme rádi Hnojík, která má téměř 12 tisíc členů. Je to taková výkladní skříň, která podle manželů dobře funguje. Lidé se tam ptají a je to možnost, jak oslovit jejich zákazníky bez dalších marketingových nákladů. O skupinu se stará hlavně Jitka, která díky notebooku a technologiím může lidem odpovídat kdykoliv ve volných chvílích, například když čeká na parkovišti na děti.
V sortimentu internetového obchodu se nenachází jen samotný Hnojík, ale je toho mnohem více. Například svlečky, u kterých také dlouho trvalo než je oficiálně dostali na trh. Jedná se o svlečky hmyzu, které se přirozeně vyskytují v přírodě a jsou zdrojem chitinu.
Je to produkt, který nepotřebuje reklamu, protože kdo zkusí svlečky, tak u nich zůstane. Povýší totiž odolnost rostlin takovým způsobem, že máte vlastně bezproblémovou zahradu, popisuje Rudolf.
Mezi další produkty patří mykorhizní houby, vápník nebo lignohumát, což jsou výrobky od partnerů, kteří to také dělají srdcem a Rudolf byl v jejich výrobě.
Všechny produkty, co máme v nabídce, jsou přírodní a sami je používáme a jsme s nimi spokojení. Snažíme se najít i nějaké další, jako je Zeleko, které nyní přibylo a má produkty na podporu proti plísním, uvádí dále Rudolf s tím, že je rád, že se u nich české firmy scházejí. Cílem je rozšiřovat sortiment, a proto v něm nyní mají i semínka nebo sadbový česnek.
Tip na další příběh
Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání snů
Začínali jako včelaři amatéři, ale vždy chtěli dělat věci moderně. Dnes nabízejí spoustu produktů a věnují se také osvětě ohledně ochrany včel. Poznejte je. Více v článku.