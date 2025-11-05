Od roku 2026 se zavádí nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Zákonem č. 360/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, tzv. doprovodným zákonem k JMHZ se od příštího roku zavádí nová sleva na pojistném. Jejím cílem je podpora sektoru ovoce a zeleniny. V mnoha případech vyžaduje pouze ruční práci a je výrazně sezónní.
Co se dozvíte v článku
Podle důvodové zprávy k novele má navrhovaná úprava přispět ke zvýšení zájmu osob o práci v tomto sektoru tím, že se jim zvýší příjem oproti dosavadnímu stavu. Zároveň bude zajištěno, aby sleva náležela i z příjmů, které budou zúčtovány dodatečně.
DPP dle zákona o zemědělství až na 1280 hodin
Do zákona o zemědělství přibude od roku 2026 nové ustanovení § 6 s názvem sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Výlučně k výkonu takové práce může být sjednána dohoda o provedení práce sjednána v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku. Konkrétně na sklizeň, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňovou úpravu, třídění, skladování, balení a přípravu k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny. Pokud nebude na základě této dohody vykonávána i jiná práce, může rozsah práce v tomto období činit nejvýše 1 280 hodin. Počet hodin je konečný, oproti běžné dohodě se zde nevyužije ustanovení § 75 odst. 1 a 2 zákoníku práce (do limitu se tak započítají i překážky v práci a čerpání řádné dovolené).
Takovou dohodu o provedení práce může sjednat pouze zemědělský podnikatel, který byl v dotačním období předcházejícím kalendářnímu roku, na jehož stanovené období je dohoda o provedení práce sjednána, příjemcem podpor vázaných na produkci
- a) ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
- b) ovocných druhů s vysokou pracností,
- c) zeleninových druhů s velmi vysokou pracností nebo
- d) zeleninových druhů s vysokou pracností
podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.
Mezi zaměstnancem a zemědělským podnikatelem může být k výše popsané činnosti uzavřeno i více dohod o provedení práce, avšak do rozsahu práce (maximálně 1280 hodin) se započítají souhrnně.
Kombinace DPP na jiné činnosti
Zákonem není vyloučena kombinace dohod o provedení práce k výkonu různých prací. Tuto zvláštní DPP k výkonu vyjmenovaných sezónních prací ve vymezeném období je možné uzavřít až na uvedených 1280 hodin. Přitom je možné se stejným zaměstnancem téhož zaměstnavatele sjednat souběžně další DPP na jiný druh práce nebo v jiném období. V takovém případě půjde o standardní DPP v režimu § 75 zákoníku práce, na níž se aplikuje i limit rozsahu práce 300 hodin za kalendářní rok. Takové DPP na sobě budou z hlediska limitu maximálního rozsahu práce nezávislé.
Sleva pro zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny
Zaměstnanec splňující podmínky DPP v ovocnářství a při pěstování zeleniny splňující bude mít nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc. Podmínky pro její poskytnutí musí být splněny po celou dobu, za kterou je sleva na pojistném uplatňována.
Sleva na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny náleží též z příjmů zúčtovaných za kalendářní měsíce následující po kalendářním měsíci, v němž zaměstnání skončilo, pokud se tyto příjmy zahrnují do vyměřovacího základu zaměstnance a v kalendářním měsíci, v němž zaměstnání skončilo, byly splněny podmínky pro její uplatnění.
Výše slevy na pojistném
Výše slevy na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny za kalendářní měsíc činí 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance (důchodové i nemocenské pojištění). Sleva na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Za zaměstnance nebude odvedeno žádné pojistné, zaměstnavatel bude platit standardně.
Slevu na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny za kalendářní měsíc uplatní zaměstnavatel prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení (nebude třeba aktivovat záměr). Sleva na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny za kalendářní měsíc nenáleží, pokud byl zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny u téhož zaměstnavatele ze všech takových dohod o provedení práce byl zúčtován v úhrnu započitatelný příjem vyšší než průměrná mzda stanovená pro daný kalendářní rok zaokrouhlená na celou pětisetkorunu směrem dolů. Zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny standardně nedosahují takových příjmů, opatření je nutné z důvodu předcházení zneužívání zvýhodnění těchto zaměstnanců.
Vzdání se slevy na pojistném
Při sezónních pracích v ovocnářství a při pěstování zeleniny často pracují zahraniční sezónní zaměstnanci. Pro ně je důchodové pojištění v České republice bezpředmětné. Sleva bude tudíž uplatněna automaticky, pokud se jí zaměstnanec písemně nevzdá. V takovém případě se doba získaná na základě dohody o provedení práce pro sezónní pracovníky v sektoru ovoce a zeleniny pro účely nároku a výše českého důchodu zhodnotí. Zákon výslovně uvádí, že zaměstnanec v ovocnářství a při pěstování zeleniny, který má nárok na slevu na pojistném zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny, se může písemným prohlášením nároku na tuto slevu na pojistném vzdát, a to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž toto prohlášení předal zaměstnavateli. Vzdání se nároku na tuto slevu na pojistném lze učinit též jen pro určité období. Zaměstnanec může kdykoliv písemně odvolat vzdání se nároku na tuto slevu na pojistném, a to nejdříve za kalendářní měsíc, v němž toto odvolání předal zaměstnavateli.
Souběh se slevou na pojistném pracujícího důchodce
Zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny, který splňuje též podmínky pro nárok na slevu na pojistném pracujícího důchodce (podle ustanovení § 7d), náleží sleva na pojistném jen jednou, a to jako zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Jde o souběh dvou slev na pojistném u téhož zaměstnance. Přednost je ze zákona dána slevě na pojistném jako zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny před slevou na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu.