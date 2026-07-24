Od roku 2027 se vrátí některé slevy na dani, sleva na manželku se ale nezmění

Nijak se naopak nemá změnit sleva na manželku/manžela, přestože návrat do její původní podoby vláda slíbila v programovém prohlášení.
Co se dozvíte v článku
- Zrušené slevy na dani se vrátí
- Sleva na studenta se vrátí v původní verzi
- Školkovné se upraví
- Při střídavé péči budou moci slevu uplatnit oba rodiče
- Rodiče se budou moct domluvit na jiné dělení
- Školky budou muset berňáku hlásit informace o dětech
- Sleva na manželku zůstane limitována věkem dítěte
- Zavede se i sleva na evidenci tržeb
Zrušené slevy na dani se vrátí
Bývalá Fialova vláda zrušila od roku 2024 konsolidačním balíčkem dvě slevy na dani. Zcela skončila sleva na studenta a školkovné. Zároveň došlo k omezení slevy na nepracující manželku/manžela, kdy se tato sleva omezila výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Všechny tyto změny slíbil stávající Babišův kabinet v programovém prohlášení revidovat.
V nedávno schváleném zákonu o evidenci tržeb pak koalice sice skutečně prosadila návrat slevy na studenta a školkovného, oproti slibům však ponechala slevu na manžela/manželku omezenou péčí o dítě do 3 let věku.
Sleva na studenta se vrátí v původní verzi
Od roku 2027 se tak vrátí sleva na studenta. Její výše i podmínky budou stejné jako předtím, než byla sleva zrušena. Sleva tak bude činit 4020 Kč ročně a bude ji moct uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Nárok na slevu bude mít student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.
K doložení nároku na slevu bude opět nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře.
Soustavnou přípravou na budoucí povolání je i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se sice považuje studium na středních a vysokých školách, ovšem s výjimkou studia za trvání služebního poměru (platí pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky z povolání).
Školkovné se upraví
Od roku 2027 se obnoví i školkovné. Poplatník bude moci opět uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši rovnající se částce, kterou prokazatelně uhradil předškolnímu zařízení za umístění dítěte v něm v daném zdaňovacím období. Maximálně výše slevy bude zase omezena minimální mzdou pro dané zdaňovací období (pro letošek by šlo o 22 400 Kč) za každé dítě.
Při střídavé péči budou moci slevu uplatnit oba rodiče
Oproti dřívějšímu nastavení však bude maximální výše slevy vázána na vyživované dítě, nikoli na poplatníka, a pokud tedy slevu za umístění jednoho vyživovaného dítěte uplatní více poplatníků, aplikuje se maximální výše slevy na úhrn jimi uplatněných slev.
Tato změna má za cíl reflektovat situace, kdy je dítě v péči obou rodičů, kteří však spolu nežijí ve společně hospodařící domácnosti. V praxi půjde o případy, kdy je dítě vychováváno v péči obou rodičů podle § 907 občanského zákoníku (dříve střídavá nebo společná péče).
V těchto případech je obvyklé, že náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení vznikají oběma rodičům a nelze spravedlivě požadovat, aby slevu mohl uplatnit pouze jeden z nich, zároveň však není odůvodněné, aby se na každého z takových rodičů vztahoval celý maximální limit slevy za umístění dítěte, tedy v úhrnu by na jedno dítě mohly být uplatněny slevy až ve výši dvojnásobku minimální mzdy. Navržená změna tak narovnává ve vztahu ke slevě za umístění dítěte postavení rodičů (poplatníků), kteří spolu nežijí ve společně hospodařící domácnosti, s rodiči (poplatníky), kteří vychovávají dítě společně s druhým z rodičů ve společné domácnosti, upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.
Pro tyto případy, kdy slevu bude moci uplatnit více poplatníků, se stanoví speciální úprava ve vztahu k maximální výši slevy, kterou může uplatnit každý z nich. Vzhledem k tomu, že slevu za umístění dítěte nemůže uplatnit více poplatníků žijících spolu ve společně hospodařící domácnosti, rozděluje se maximální výše slevy v poměru podle počtu společně hospodařících domácností, ve kterých dítě žije.
Počet poplatníků, kteří mohou slevy vůči jednomu dítěti uplatnit, je totiž roven počtu společně hospodařících domácností, ve kterých dítě žije. Pokud tedy např. budou rodiče dítěte rozvedeni a matka dítěte je znovu vdaná, může uplatnit slevu otec dítěte a jeden poplatník z dvojice matka-její nový manžel (neboť tito dva žijí ve společně hospodařící domácnosti). Maximální výše slevy se tedy dělí na poloviny, dodává důvodová zpráva.
Rodiče se budou moct domluvit na jiné dělení
Zároveň návrh počítá s tím, že se poplatníci ne vždy podílejí na nákladech za umístění dítěte do předškolního zařízení stejným dílem. Zákon jim tak umožní, aby se písemně dohodli na jiném způsobu určení maximální výše slevy pro každého z nich. Například, že první z rodičů je oprávněn uplatnit slevu až do výše 70 % minimální mzdy a druhý z rodičů až do výše 30 % minimální mzdy. Tato dohoda však nemůže stanovit, že by součet maximální výše slev obou rodičů byl vyšší než minimální mzda. Písemná forma této dohody se stanoví za účelem průkaznosti existence této dohody.
Definice pojmu „předškolní zařízení“ pak bude stejná jako v předchozí právní úpravě. Pojem předškolní zařízení tak bude zahrnovat mateřské školy, dětské skupiny a zařízení pečující o předškolní dítě osobami s živnostenským oprávněním (např. živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu), které v rámci péče o dítě kromě uspokojování jeho základních potřeb zajišťují i výchovu a rozvoj dítěte na obdobné úrovni, jako je tomu v mateřské škole nebo v dětské skupině, a dále zařízení v zahraničí obdobná uvedeným.
Školky budou muset berňáku hlásit informace o dětech
Další novinkou budou nové povinnosti pro předškolní zařízení. Ta budou muset podávat správci daně za každý kalendářní rok oznámení, ve kterém uvedou individualizované údaje o dětech umístěných v tomto předškolním zařízení, individualizované údaje o poplatnících, kteří vynaložili výdaje za umístění dětí v tomto předškolním zařízení, a celkovou částku, kterou každý poplatník vynaložil. Toto oznámení bude nutné podat elektronicky do 31. ledna po skončení kalendářního roku, ke kterému se uvedené údaje váží.
Účelem zakotvení této povinnosti je předcházení tomu, aby poplatníci uplatňovali slevu za umístění dítěte duplicitně nebo ve výši překračující maximální výši slevy podle § 35bd zákona o daních z příjmů. Zakotvení této povinnosti je nezbytné pro případy, kdy je poplatník povinen podat daňové přiznání a současně uplatňuje slevu za umístění dítěte, doplňuje se v důvodové zprávě.
Které přesně údaje bude nutné vyplnit a jak bude formulář vypadat, upřesní ministerstvo financí vyhláškou.
Sleva na manželku zůstane limitována věkem dítěte
Nijak se naopak nemá změnit sleva na manželku/manžela, která činí 24 840 Kč a kterou lze v současnosti uplatnit jen na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Kromě péče o dítě je nutné splnit i podmínku příjmů manželky/manžela, které nesmí být vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
Zavede se i sleva na evidenci tržeb
Zákon o evidenci tržeb opětovně zavádí i slevu na evidenci, která byla zrušena spolu s první EET. Slevu budou moci využít poplatníci daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti, kterých se evidence týká. Výše slevy na evidenci tržeb bude zpravidla činit 5000 Kč, bude však limitována výší kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevou na poplatníka. Pokud tedy částka 15 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů po snížení o základní slevu na poplatníka nedosáhne celých 5000 Kč, bude výše slevy na evidenci tržeb nižší.
Pokud tato částka naopak převýší 5000 Kč, lze uplatnit slevu na evidenci tržeb v plné výši 5000 Kč. Pokud by částka 15 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti byla nižší než výše základní slevy na poplatníka (popř. ve stejné výši), a tedy by rozdíl mezi těmito částkami byl záporný (popř. roven nule), výše slevy na evidenci tržeb bude nulová.
Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze jednou, a to v prvním zdaňovacím období, ve kterém poplatník podle nového zákona o evidenci tržeb poprvé zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat. Tímto prvním zdaňovacím obdobím bude s ohledem na účinnost nového zákona o evidenci tržeb zdaňovací období začínající 1. ledna 2027.