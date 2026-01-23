Podnikatel.cz  »  Marketing  »  Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si s námi 70letý příběh legendární české značky

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si s námi 70letý příběh legendární české značky

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Sazka prošla cestou od počátečních úspěchů až k pádu a opětovnému znovuzrození. Před několika dny se legendární značka definitivně změnila na Allwyn.

Název Sazka provázel loterijní fanoušky 70 let. Nyní však již definitivně patří minulosti. Připomeňte si s námi příběh společnosti Sazka a její nejslavnější loterie Sportky.

Co se dozvíte v článku
  1. Sazka vznikla před 70 lety
  2. Jakými změnami prošla Sportka
  3. Hušákovo megalomanství firmu položilo
  4. Značku Sazka nahradil Allwyn

Sazka vznikla před 70 lety

Společnost Sazka byla založena v roce 1956 jakožto následnice zrušeného státního podniku Staska (Státní sázková kancelář), který v roce 1953 ukončil činnost kvůli podezření z manipulace sportovních utkání. První sázkovou hrou, kterou nová společnost spustila, byla stejnojmenná Sazka, ve které lidé mohli sázet na sportovní zápasy. O rok později byla firma svěřena Československému svazu tělesné výchovy a v tomtéž roce se také rozjela legendární loterie Sportka, která se těší velké oblibě do dnešních dnů.

Jakými změnami prošla Sportka

Inspiraci pro loterii našla Sazka v Německu a i v Československu byla pro Sportku zvolena kombinace 6 losovaných čísel ze 49 (každé číslo představovalo jeden ze sportů – odtud název Sportka). První losování Sportky proběhlo 22. dubna 1957. Cena jedné sázky činila 3 koruny a maximální výhra dosahovala 40 000 korun. Zájem o loterii byl velký a navíc značně rostl. Ve druhém čtvrtletí dokonce Sazka neměla pro zájemce o loterii dost sázenek.

Přestože základní princip loterie zůstal stejný až do současnosti, prošla Sportka za desítky let své existence celou řadou změn, a to nejen co se týče výše výher. V roce 1962 se zavedlo tipování dodatkového čísla za 1 korunu. Toto číslo platilo pro všechna pořadí a výše prémie mohla být až 40 000 Kčs. O tři roky později se začal losovat i druhý tah. Losování 1. tahu Sportky probíhalo v neděli dopoledne na různých místech republiky, obvykle o přestávce sportovního utkání, losování 2. tahu pak probíhalo vždy v Praze v budově podniku Sazka přibližně tři hodiny poté, upřesňuje se na webu společnosti Allwyn.

V roce 1969 pak byla zavedena nová sázenka, která umožňovala vsadit najednou tři sloupce. O čtyři roky později došlo k další přelomové události, která podpořila oblibu Sportky. Československá televize totiž začala pravidelně vysílat slosování Sportky a u televizorů se tak často scházely celé rodiny, aby sledovaly, zda se zrovna ony nestaly těmi šťastnými.

Hušákovo megalomanství firmu položilo

Vzhledem k charakteru její činnosti neznamenala pro Sazku žádný větší problém ani změna poměrů v roce 1989. Jejími novými majiteli se stala občanská sdružení z tělovýchovy a sportu, které následně dostávaly výnosy z loterií. Nejvíce akcií vlastnil Český svaz tělesné výchovy. V roce 1995 se ředitelem firmy stal Aleš Hušák a první roky pod jeho vedením vypadaly slibně. Firma zněkolikanásobila tržby a značka Sazka se zařadila mezi nejcennější české značky. Jenže žádný strom neroste až do nebe.

Hušák se rozhodl si nechat postavit pomník v podobě velké multifunkční arény v pražských Vysočanech a právě tato stavba mu nakonec zlomila vaz. Aréna se totiž prodražila a Sazka se dostala do problémů s financováním. Největší balík dluhů následně skoupil podnikatel Radoslav Vítek a v roce 2011 poslal firmu do konkurzu. V něm pak Sazku koupili miliardáři Petr Kellner a Karel Komárek. Druhý jmenovaný následně odkoupil Kellnerův podíl a firmu se mu podařilo dostat zpátky na nohy. V roce 2024 přesáhly tržby Sazky 13 miliard korun a zisk více než 2 miliardy korun.

Značku Sazka nahradil Allwyn

Na podzim loňského roku firma oznámila, že se ke konci ledna 2026 přejmenuje ze Sazky na Allwyn. Tento název přijala už v roce 2021 mateřská Sazka Group. Před několika dny pak jméno Sazka definitivně skončilo a nejstarší tuzemská loterijní společnost nově vystupuje pod názvem Allwyn Česko. Změna názvu navázala na dlouhodobý vývoj firmy a její propojení s mezinárodní skupinou Allwyn. Přijetí jednotného názvu je podle společnosti zároveň příležitostí značku zmodernizovat, oslovit nové zákazníky a posílit její roli jako moderní zábavní firmy, která se opírá o loterie, ale zároveň reflektuje aktuální trendy v oblasti zábavy, včetně digitálních herních zážitků.

Sazka je nyní Allwyn. Nová značka nám přinese omlazení, novou energii, trendové produkty a rychlejší tempo inovací včetně vývoje vlastních her jak pro český trh, tak ostatní země skupiny Allwyn. Zároveň je důležité říct, že zůstáváme stále českou firmou pro českého zákazníka, která staví na svých oblíbených produktech a opírá se o sílu a know-how mateřské skupiny Allwyn, uzavřel Aleš Veselý, generální ředitel společnosti Allwyn Česko.

Seriál: Příběhy československých značek
Přečtěte si všechny díly seriálu Příběhy československých značek nebo sledujte jeho RSS
Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

