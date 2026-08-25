Od září mají někteří studenti nárok na novou dávku. Dostanou 7 467 Kč měsíčně

Nová dávka s názvem Podpora studujícího rodiče, přezdívaná také „hlídačkovné“, má pomoci studujícím rodičům malých dětí. Má pomoci mladým lidem skloubit péči o dítě s dokončením vysoké nebo vyšší odborné školy. Měsíčně mohou získat 7 467 korun.
O novou dávku budou moci žádat rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a zároveň studují. Podmínkou je prezenční studium na vysoké škole nebo denní studium na vyšší odborné škole v České republice, uvádí úřad práce.
Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně. Musí však jít o jejich první studium daného typu a formy. Výjimku mají rodiče studující první doktorský studijní program, u kterých se věková hranice neuplatňuje.
Na co mohou rodiče peníze využít
Dávka má pomoci především s náklady na péči o dítě v době studia. Peníze tak mohou rodiče využít například na dětskou skupinu, jesle, chůvu nebo jinou formu hlídání.
Příjemce přitom nebude muset dokládat, za jakou konkrétní službu peníze utratil. Přezdívka „hlídačkovné“ tak podle Úřadu práce vystihuje hlavní účel podpory, nejde ale o příspěvek, u něhož by bylo nutné následně předkládat účtenky.
Velkou výhodou je také to, že se při žádosti nebudou zkoumat příjmy studujícího rodiče ani celé domácnosti. Výše podpory odpovídá jedné třetině minimální mzdy. V roce 2026 jde o 7 467 korun měsíčně.
Jak o novou dávku požádat
Žádosti bude možné podávat od 1. září 2026, a to elektronicky prostřednictvím Klientské zóny Jenda nebo osobně na pracovištích Úřadu práce ČR. Žadatel bude muset doložit speciální formulář s názvem Potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče. Ten potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola.
Běžné potvrzení o studiu podle Úřadu práce stačit nebude. Formulář totiž obsahuje další údaje potřebné k posouzení nároku, například informace o typu a formě studia a jeho délce.
Kdy se dávka nevyplácí
Nová podpora nebude náležet po celý rok bez výjimky. Vyplácet se nebude za měsíce červenec a srpen ani v případě, kdy je studium přerušeno po celý kalendářní měsíc.
Studium navíc musí probíhat ve standardní době studia, kterou lze prodloužit maximálně o jeden rok. U bakalářských a většiny magisterských programů vznikne nárok zpravidla až po dokončení prvních 12 měsíců studia.
Úřad práce zdůrazňuje, že cílem nové dávky je co nejvíce zjednodušit život rodičům, kteří se snaží zvládnout zároveň péči o dítě i školní povinnosti. Podle úřadu budou žadatelé dokládat pouze nezbytné informace a většinu vyřízení zvládnou elektronicky.