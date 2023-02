Odborům byl zrušen přístup do datových schránek, zapomnělo se na související zákon

Datovky se nově zřizují řadě osob

Od roku 2023 se rozšířil seznam subjektů, které mají ze zákona zřízené datové schránky. Nově se datové schránky zřizují všem podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku (například v živnostenském rejstříku nebo v jakémkoli z veřejných rejstříků evidovaných soudy). Týká se to tedy těch, které mají IČO.

Datové schránky jsou také zřizovány každé právnické osobě, která ji ještě nemá. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Nově se tak datové schránky povinně týkají i odborů. Řada odborů již nicméně měla datovou schránku z dřívějška dobrovolnou, což se však při přechodu na datovou schránku ze zákona ukázalo jako problém. Datové schránky jim totiž byly nedopatřením znepřístupněny.

Odbory ztratily přístup do datovek

Máme od členských svazů informaci, že v poslední době zaznamenaly problém s funkčností datových schránek a bohužel jejich technická linka je obtížně dostupná. Co je ještě větší problém, tak že různé subjekty, a to se týká i některých základních odborových organizací, nemají například vzhledem ke své velikosti potřebné vybavení organizace a také zástupnost lidí, kteří schránku té které organizace spravují, komentoval pro server Podnikatel.cz Pavel Vlček, mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů. Je to opravdu tak, ani nám nešla datová schránka, připojil se Bohumír Dufek, šéf Asociace samostatných odborů.

Problémy potvrdilo i ministerstvo vnitra. Správce Informačního systému datových schránek (ISDS) zaznamenal v případě datových schránek některých odborových organizací dočasné zamezení přístupů osob v roli statutárního orgánu. Situace byla způsobena v důsledku čerpání rejstříkových dat z registru osob, kdy neveřejné údaje o osobách na pozici statutárního orgánu nebyly správci ISDS od editora údajů, správce veřejného rejstříku – ministerstvem spravedlnosti dočasně poskytovány, doplnila Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra, s tím, že zrušení přístupů trvalo cca 14 dnů.

Zapomnělo se na související zákon

Jak ovšem upřesnilo ministerstvo spravedlnosti, problém byl v tom, že zákonodárci zapomněli na § 25 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Toto ustanovení totiž říká, že údaje o členech orgánu odborové organizace znepřístupněné veřejnosti je možné zpřístupnit jen na základě písemné žádosti odborové organizace.

Do registru osob se znepřístupněné údaje o statutárních orgánech nepředávají, a to z toho důvodu, že zákon o základních registrech považuje většinu referenčních údajů za veřejnou (a to včetně údajů o statutárních orgánech). Údaje nebyly poskytovány z důvodu jejich znepřístupnění dle § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. Údaje o statutárních orgánech odborových organizací jsou automaticky znepřístupňovány, potvrdil serveru Podnikatel.cz Michal Pleskot z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.





Tím, jak se na začátku roku změnil u odborů způsob zřízení datové schránky z dosavadního „na žádost“ na „ze zákona“, systém zneplatnil statutárním orgánům odborů přístup.

Vše je už napraveno

Ministerstva si sice nejprve přehazovala odpovědnost, po opakované urgenci odborů ale nakonec došlo v druhé polovině ledna k nápravě. Přístup do datových schránek byl oprávněným osobám obnoven na základě zjištění dotčených uživatelů a následné spolupráce mezi správci ISDS a IS veřejného rejstříku v reakci na dané zjištění. Dne 18. 1. 2023 byly údaje o oprávněných osobách v roli statutárního orgánu na základě dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR znovu obnoveny. Oprávněným osobám v roli statutárního orgánu byly přístupové údaje zaslány na adresu trvalého pobytu, dodala Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra. Že už se lze do datových schránek opět přihlašovat, potvrdily serveru Podnikatel.cz i odbory.

Problémy hlásila i SVJ

Odbory nejsou jediné, které se v souvislosti se změnami potýkaly s problémy. Některá SVJ například hlásila, že přístupové údaje přišly řadovým členům výboru a nikoli předsedovi. Jak upozornil server Lupa.cz, u SVJ vyvstal v souvislosti s datovými schránkami ještě jeden problém. Pouze část členů výboru může za SVJ jednat. Velká část SVJ má totiž ve stanovách, že za ně může jednat jen předseda, případně, pokud je nepřítomen, tak místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru, bývá doplněno ve stanovách. Jenže ministerstvo vnitra rozesílá přístup všem členům výboru, tedy i těm, kteří nemají oprávnění za SVJ jednat.