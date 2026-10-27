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Odbory rozjely kampaň Nechci IČO! Varují před možnou legalizací švarcsystému

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž s vyděšeným výrazem s rukama před sebou
Autor: Depositphotos
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Místo pracovní smlouvy podnikatelská činnost, místo zaměstnaneckých práv větší nejistota. Připravovaná změna zákoníku práce vyvolala spor o to, koho bude možné považovat za zaměstnance a kdy už půjde o práci na vlastní účet. Odbory se obávají, že nové podmínky mohou výrazně oslabit ochranu pracujících, proto spustily celostátní kampaň.
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Poslanci projednávají novelu zákoníku práce, jejíž součástí je také změna definice závislé práce. Právě ta vadí odborům, které upozorňují na možné usnadnění takzvaného švarcsystému. Jde o situaci, kdy člověk formálně podniká na IČO, ale ve skutečnosti pracuje jako zaměstnanec. Spouští proto kampaň s názvem Nechci IČO!.

Návrh už prošel prvním čtením ve Sněmovně a nyní míří do další fáze projednávání. Vedle něj se řeší také pravidla pro práci prostřednictvím digitálních platforem. Podle odborů však evropská směrnice o platformové práci nevyžaduje, aby se zároveň měnila obecná definice závislé práce.

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Počet chráněných pracovníků by mohl klesnout

Možný dopad změny naznačuje analýza PAQ Research. Podle ní dnes vykazuje znaky závislé práce přibližně šest procent OSVČ. Při použití navrhované definice by tento podíl klesl na 0,8 procenta. V přepočtu jde zhruba o 61 tisíc lidí oproti osmi tisícům.

Rozdíl souvisí s podmínkami, podle kterých se závislá práce posuzuje. Zatímco současná definice vychází ze čtyř znaků, nově by podle analýzy muselo být současně splněno šest konkrétních podmínek. Odbory se proto obávají, že prokázat zastřený pracovní poměr by bylo obtížnější.

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Na IČO mohou lidé přijít o zaměstnanecká práva

Člověk pracující jako OSVČ nemá automaticky stejné postavení jako zaměstnanec. Nemusí mít nárok na placenou dovolenou ani na odstupné a nevztahuje se na něj stejná ochrana při ukončení pracovního poměru. Podle odborů by proto změna mohla vést k tomu, že více lidí bude vykonávat práci bez těchto jistot, přestože se jejich každodenní činnost fakticky nezmění.

Odbory upozorňují také na možné dopady na veřejné finance. Jejich modelový výpočet uvádí rozdíl v daních a povinných odvodech přibližně 240 tisíc korun ročně na jednoho pracovníka v porovnávaném případě. Pokud by takto bylo nahrazeno 100 tisíc pracovních míst, rozdíl by podle tohoto scénáře dosáhl 24 miliard korun za rok. Jde o modelový propočet, nikoli o předpověď skutečného vývoje.

workshop ChatGPT

Ministerstvo práce a sociálních věcí výhrady vůči návrhu odmítá.

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Odbory požadují změnu návrhu

Proti úpravě odbory spustily kampaň Nechci IČO! Požadují, aby se změna obecné definice závislé práce z novely vypustila. Podporují přijetí pravidel pro práci prostřednictvím digitálních platforem, nesouhlasí ale s tím, aby se tato úprava spojovala s širší změnou pravidel pro posuzování pracovních vztahů.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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