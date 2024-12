Odešel do předčasného důchodu, ale přivydělává si. Musí platit pojistné?

Běžně se stává, že člověk využije možnosti odejít do předčasného důchodu. peněz s příliš nedostává, tak sáhne po šanci na přivýdělek na částečný úvazek. Jak je to s platbou pojistného na zdravotní pojištění a je možné přivydělat si bez omezení?

Předčasný starobní důchod a přivýdělek

Souběžně s pobíráním předčasného starobního důchodu si lze až do dosažení důchodového věku vydělávat jen tak, aby výdělek nezakládal účast na důchodovém pojištění. To znamená, že lze pracovat v rámci tzv. malého rozsahu (sjednaná částka měsíčního příjmu nepřekročí 2499 korun) nebo na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun. Pokud člověk, který pobírá předčasný starobní důchod, nastoupí do zaměstnání, kde výdělek zakládá účast na důchodovém pojištění, je nezbytné výplatu předčasného starobního důchodu přerušit.

Mohlo by vás zaujmout: Je na mateřské a přivydělává si prodejem na internetu. Musí platit pojistné?





Vznik účasti na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění je nutné oznámit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a ta výplatu dočasně zastaví; po ukončení činnosti nebo po dosažení důchodového věku si člověk musí o obnovení výplaty důchodu znovu požádat.

A zároveň platí povinnost oznámit tyto skutečnosti zdravotní pojišťovně, protože jsou rozhodné pro nárok, či naopak zánik nároku na platbu pojistného státem.

Člověk pobírající starobní důchod může pracovat na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc korun nebo na dohodu o pracovní činnosti s příjmem menším než 2 500 korun za měsíc. Práce na dohodu nad uvedené limity je už posuzována jako běžné zaměstnání. Co se týká zdravotního pojištění, u „podlimitních dohod“ není nutné hradit, resp. zaměstnavatel neplatí pojistné – platí ho jen stát jako za příjemce důchodu, vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Předčasný důchod a SVČ

Při pobírání předčasného důchodu je možno také podnikat, ale opět jen s tak malými příjmy, které nezakládají účast na důchodovém pojištění. Za rok 2018 to je do 71 950 korun za rok. Předčasný důchod je přitom důvodem pro to, aby samostatná výdělečná činnost byla brána jako činnost „vedlejší“, nikoli jako hlavní, kde je plátcem důchodového pojištění každý bez ohledu na výši příjmu.

Ohledně zdravotního pojištění souběh platby státu a samostatné výdělečné činnosti znamená, že taková OSVČ není povinna dodržet minimální vyměřovací základ, musí ale platit zálohy na pojistné (kromě prvního roku činnosti).

V době pobírání řádné starobní penze je už souběžná výdělečná činnost možná bez omezení a plátcem pojistného na zdravotní pojištění je stát i sám důchodce, a to jako zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele nebo sám jako OSVČ. Souběh se státní platbou zde znamená, že se na dotyčného zaměstnance nebo podnikatele nevztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ; jako OSVČ však musí platit zálohy na pojistné.

Na rozdíl od předčasného důchodu je u předdůchodu možno si libovolně přivydělávat, ať už v zaměstnání nebo podnikáním. Co se týká zdravotního pojištění, je situace stejná jako v předchozím případě a plátcem pojistného je stát i sám „předdůchodce“.

Desetitisícový limit pro odvod pojistného z dohody o provedení práce byl stanoven v roce 2011. Od té doby i přes zvyšování životních nákladů stagnuje. Zvýší se hranice pro odvody pojistného u dohod?