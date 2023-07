Odjíždíte na dovolenou? Máte dobře pojištěný majetek pro případ vloupání?

Rozumíte však odborným termínům?

Zkusme si je nyní společně vysvětlit. Kdo je to pojistitel, pojistník a pojištěný? Pojištěný je ten, na jehož majetek se sjednává pojistná ochrana. Pokud se pojišťuje domácnost, jedná se o fyzickou osobu. Pojišťuje-li se firemní majetek, může jít o fyzickou nebo právnickou osobu. Pojistníkem je ten, kdo sjednává pojištění ve prospěch pojištěného a uzavírá v jeho prospěch pojistnou smlouvu. Pokud si pojištění sjednává přímo pojištěný, je zároveň i pojistníkem. Běžné jsou ale i situace, kdy třeba syn sjedná pojištění domácnosti pro svého starého rodiče. Pak je pojistníkem syn a pojištěným jeho rodič, vlastník pojištěného majetku. Konkrétní pojišťovna je pak označována jako pojistitel.

Co se skrývá za pojmy pojistná částka, podpojištění, pojistné riziko, plnění a limity? U každé věci, případně souboru věcí, musíme zvolit výši konkrétní pojistné částky, která vyjadřuje hodnotu pojišťované věci v korunách. Nejčastěji se sjednává pojištění na tzv. novou cenu. Tj. určíme takovou pojistnou částku, za kterou bychom v době sjednání pojištění koupili daný předmět na trhu jako nový. Má to svou logiku. Když o majetek přijdeme, budeme ho muset koupit znovu. Stanovenou pojistnou částku pak pojistitel vynásobí příslušnou sazbou pojištění a získá tak konkrétní výši pojistného. Logicky tedy čím vyšší pojistná částka, tím vyšší i pojistné, které musíme uhradit.

Tato skutečnost by mohla zájemce o pojištění svést k tomu, že pojišťovně nahlásí nižší hodnotu, než je skutečná hodnota majetku. V tomto případě by se ale jednalo o podpojištění, které by pojišťovna odhalila v momentě, kdy by nastala pojistná událost. Pojistné plnění by pak krátila. Pojistnou částku totiž určuje pojištěný a nese odpovědnost s tím spojenou.

Nehrozí i vám podpojištění?

Riziko podpojištění může totiž nastat i v případě, kdy byla na počátku částka stanovena správně, přičemž viníkem je inflace. Když rychle rostou ceny, může být dnes „nová cena“ stanovená před rokem dvěma dosti odlišná. Hodnota věcí, které nepodléhají tak rychle opotřebení, může být časem vyšší než původně sjednaná pojistná částka. Částečně je toto riziko u některých pojišťoven preventivně podchyceno ujednáním o toleranci. O podpojištění se pak hovoří teprve, když je pojistná částka nižší oproti hodnotě majetku o více než 20 %.

Většinou je také možné v pojistné smlouvě sjednat tzv. inflační doložku. Což je ujednání, že se každoročně navýší pojistná částka o inflaci. V neposlední řadě můžete jednou za čas navštívit svou pojišťovnu a částky zaktualizovat.

Kolik v případě pojistné události dostanete?

Nikdy nemůžete dostat víc, než činí sjednaná pojistná částka. Neznamená to však ani, že pojistné plnění bude rovno této pojistné částce. A to z několika důvodů. Pokud předmět pojištění rychle podléhá opotřebení, pak hrozí, že výše opotřebení bude v rámci pojistného plnění zohledněna. Obvyklou hranicí pro plnění v nových cenách bývá 30% hranice, ale jsou i pojišťovny, u nichž je tato hranice vyšší až do 50 %. Toto je třeba si zjistit u pojistitele při sjednávání pojištění. Dalším možným omezením výše plnění jsou tzv. pojistné limity. Ty bezprostředně souvisejí s výší pojistného rizika.

Pojistné riziko vyjadřuje míru hrozby, že nastane pojistná událost. V případě události vloupání a krádeže je riziko dané jednak regionem, kde se nachází nemovitost, v níž je majetek uložen, a dále konkrétním stupněm zabezpečení majetku. Jsou regiony/místa, kde je trestní majetková činnost páchána častěji nebo hrozba vloupání pravděpodobnější. Pokud má pojišťovna plnit, musí pachatel překonat překážky, aby se cizího majetku zmocnil. Prostou krádež pojišťovny, až na velmi výjimečné situace, nekryjí. Lze konstatovat, že pokud je riziko vysoké, je pravděpodobné, že pojistitel podmíní výši svého plnění nějakým limitem.

Pozor na zabezpečení majetku

Zabezpečení majetku je základ, který ovlivňuje i to, zda s námipojišťovna uzavře smlouvu a za jakou cenu. Nutná míra zabezpečení je závislá přímo na hodnotě předmětného majetku. Čím cennější majetek, tím lépe a sofistikovaněji ho musíme chránit. Jinou sazbu pojistitel zvolí, pokud budeme mít na vchodových dveřích pouze zámek nízkého bezpečnostního stupně, a jinou, pokud budou dveře vybaveny kvalitnějším certifikovaným bezpečnostním zámkem a okna navíc opatřena mřížemi. Stanovené limity plnění s tím půjdou ruku v ruce.

Svou roli rovněž hraje druh pojišťovaného majetku. Například se musíme smířit s tím, že v případě pojištění cenností a hotovosti jsou limity pojistného plnění sjednány vždy. Navíc ještě pojistitel stanoví pravidla zabezpečení, kterými podmíní své případné plnění. Pokud bychom je nedodrželi, pojistitel bude pojistné plnění krátit nebo ho neposkytne vůbec.

Nejlepší je rada od odborníka

Vždycky se předem důkladně poraďte s tím, kdo pojištění rozumí. Nebojte se pojistitele na vše podrobně zeptat. Pamatujte na to, že ne vše je napsané přímo v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává v souladu s tzv. pojistnými podmínkami, na které konkrétní pojistná smlouva odkazuje. Právě v nich naleznete požadované způsoby zabezpečení majetku a limity plnění. Dočtete se v nich také, jak máte postupovat v případě vzniku pojistné události, aby ji mohla pojišťovna uznat a poskytnout pojistné plnění.