Odložený příjem v JMHZ: Jak správně postupovat při registraci i vykazování

Je zřejmé, že problematika odloženého příjmu není vůbec jednoduchá. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dokonce vydalo k odloženému příjmu samostatný několikastránkový návodný manuál.
Co se dozvíte v článku
Co je odložený příjem?
Jde o příjem, který je zaměstnanci zúčtován po skončení pracovněprávního vztahu nebo měl být vyplacen v důsledku jeho neplatného ukončení. Patří sem kupříkladu i přeplatek z ročního zúčtování daní. Finanční správa ČR již začátkem měsíce března zveřejnila Přechodné řešení při spuštění systému JMHZ v roce 2026. Letos nemusí zaměstnavatelé vykazovat údaje o ročním zúčtování za zaměstnance, jejichž pracovní poměr skončil v roce 2025, a tudíž nejsou v systému JMHZ evidováni. Obecně ani výsledky z ročního zúčtování za rok 2025 nemusí být v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) nyní povinně reportovány. Řešení je ale pouze technického charakteru a nijak nemění zákonnou povinnost zaměstnavatele provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za splnění zákonných podmínek i u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr v průběhu předchozího roku skončil. Opatření je přechodné, v roce 2027 již nebude tolerance ze strany finanční správy možná z důvodu, že by znemožnila správné stanovení a samovyměření daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Zaměstnavatelé s odloženým příjmem pracují i v jiných situacích, seznámení se s postupem jeho vykazování v měsíčním hlášení je v řadě případů nemine.
Dohledání zaměstnance se skončeným pracovněprávním vztahem
Prvním nezbytným krokem při zúčtování odloženého příjmu je dohledání pracovněprávního vztahu, respektive jeho identifikátoru (ID PPV). Identifikátor zjistí zaměstnavatel podle toho, zda a kdy byl pracovněprávní vztah (PPV) historicky v databázi ČSSZ evidován. V praxi může nastat několik variant.
- PPV byl evidován v databázi v roce 2026 – zaměstnavatel nemusí nic zjišťovat, protože identifikátor zná a má ho ve své vlastní evidenci (zaměstnanec je registrovaný případně byl doregistrovaný v průběhu měsíce dubna 2026).
- PPV byl platný (otevřený) alespoň 1 den v období posledních 10 let (počítáno od 1. ledna 2026) – zaměstnavatel identifikátor zjistí prostřednictvím služby Seznam zaměstnanců na ePortálu ČSSZ, kde si jej může zobrazit, stáhnout ve formátu csv a od března 2026 i ve formátu xml.
- PPV staršího data (tj. před rokem 2016) – zaměstnavatel zjistí identifikátor individuálně prostřednictvím příslušné OSSZ. Zde půjde v praxi spíše o ojedinělé situace.
- PPV není v systémech ČSSZ nalezen, a to ani ve službě Seznam zaměstnanců, ani na základě vyhledávání OSSZ, tedy nebyl nikdy evidován (nepojištěná činnost). V takovém případě musí zaměstnavatel daného zaměstnance a jeho PPV standardně přihlásit přes REGZEC Akce 1 (Nástup) a obdrží ID PPV. Jde o tzv. fiktivní registraci PPV, která v registru vytvoří záznam o existenci již neexistující pracovněprávního vztahu (požadovanou technickou stopu). Tento pracovněprávní vztah musí být také ukončen, tudíž zaměstnavatel v rámci jednoho podání Akce 1 – nástup nahlásí také datum skončení zaměstnání. Popisovaný postup umožní následné podání měsíčního hlášení.
Za jaké měsíce máte úspěšně podáno měsíční hlášení?
Doplnění potřebných údajů zaměstnanců se skončeným PPV před 1. lednem 2026
Hlášení zúčtovaného příjmu ze závislé činnosti po skončení PPV vyžaduje doplnění povinných údajů, které jsou v daném období standardně požadovány v rámci registračního procesu. Chybějící informace doplní zaměstnavatel prostřednictvím Akce 3 – Změna, obdobně jako u aktivních zaměstnanců a jejich PPV. U odloženého příjmu se v atributu „Datum platnosti akce od“ uvede aktuální datum, kdy je dané podání odesíláno. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí v Pravidlech podání JMHZ pro odložený příjem, které atributy musí zaměstnavatel v této situaci povinně vyplnit. Nezbytné je rovněž vyplnění druhu činnosti a datum skutečného skončení zaměstnání. Tento postup se netýká bodu 4, kdy zaměstnavatel podává novou registraci (potřebné údaje jsou doplněny Akcí 1 – nástup) a bodu 1 (údaje v databázi jsou kompletní).
Pokud je o zúčtování odloženého příjmu u zaměstnance s otevřeným pracovněprávním vztahem, nová registrace či doplnění údajů neproběhne, příjem se zúčtuje v rámci tohoto existujícího PPV.
Metodický materiál MPSV – Pravidla podání JMHZ – Odložený příjem
Účast na nemocenském pojištění
Další postup se odvíjí od skutečnosti, zda při zúčtování odloženého příjmu může nebo nemůže vzniknout účast na nemocenském pojištění.
- Zúčtovaný příjem může založit účast na nemocenském pojištění (může být odvod sociálního pojištění) – uvede se druh činnosti 1–9 s příznakem ZMR (zaměstnání malého rozsahu). U zaměstnání, které skončilo před 1. lednem 2026 se při doregistraci uvádí skutečné datum nástupu a skončení zaměstnání.
- Zúčtovaný příjem nemůže založit účast na nemocenském pojištění (nemůže dojít k odvodu sociálního pojištění, kupříkladu při poskytnutí plnění poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání) – uvede se kód Druh činnosti 13. Zde je datum nástupu u zaměstnání skočených před 1. lednem 2026 vždy fiktivní, tj. uvede se coby datum nástupu a datum skončení zaměstnání stejný den – 1. ledna 2026.
Měsíční hlášení při zúčtování odloženého příjmu
Metodika uvádí další postup zaměstnavatele po nezbytných registračních krocích (doregistrace údajů či nová registrace zaměstnance), kdy následuje zúčtování odloženého příjmu vykázaného prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele v konkrétním měsíci (měsících) roku 2026. Registrace s kódem Druh činnosti 13, kdy zaměstnavatel uváděl shodné datum nástupu i skončení zaměstnání 1. ledna 2026, vyžaduje podání hlášení nejen za měsíc (měsíce) roku 2026, kdy je odložený příjem skutečně zúčtován, ale také za měsíc leden 2026 (v tomto měsíci je fiktivní den nástupu a skončení zaměstnání). Jde o nezbytný technický krok. Lednové hlášení se podá zpětně a bude obsahovat nulový zúčtovaný příjem i nulovou mzdu/plat za vykonanou práci. Jde opět o technický, avšak nezbytný krok.
U zaměstnání, které může založit účast na nemocenském pojištění, se podává pouze standardní měsíční hlášení v měsíci (měsících) zúčtování příjmu. Z pohledu atributu ID 10548 Typ Odloženého příjmu se jedná o typ 1 – Příjem po skončení zaměstnaneckého poměru, případně o typ 5, pokud je zúčtovaný příjem hlášen společně s ročním zúčtováním po skončení zaměstnaneckého poměru. Hlášení odloženého příjmu k registraci s kódem druhu činnosti „1–9“ a označením ZMR „Ano“ je třeba správně vyplnit rovněž atributy vztahující se k evidenčnímu listu důchodového pojištění (ELDP). Zde zaměstnavatelům rovněž pomůže výše zmíněná speciálně připravená metodika pro účely odloženého příjmu.