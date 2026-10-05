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Odměna za volební komisi a JMHZ: Kdy ji letos nemusíte vykazovat a kdy už ano

Jana Knížková
Dnes
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Na obrázku je ruka, která vkládá obálku do volební urny. V pozadí stojí dvě osoby, které jsou ale rozmazané
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Členové okrskových volebních komisí dostávají za svou práci odměnu, která je od daně z příjmů osvobozena. Pro zaměstnavatele ale může vzniknout otázka, jak s touto odměnou naložit v novém jednotném měsíčním hlášení. Finanční správa nyní před volbami upřesnila, kdy ji v roce 2026 do JMHZ vůbec není nutné uvádět.
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Odměna člena okrskové volební komise je podle zákona o daních z příjmů příjmem ze závislé činnosti, který je od daně osvobozen. Podle běžných pravidel Jednotného měsíčního hlášení (JMHZ) by proto bylo možné očekávat, že zaměstnavatel bude muset člena komise evidovat a odměnu vykázat. Pro rok 2026 ale Finanční správa ČR uplatňuje mírnější postup.

Když člověk dostane jen odměnu za komisi

Pokud člen komise v daném měsíci dostane od konkrétního zaměstnavatele pouze odměnu za výkon funkce a nemá od něj žádný jiný příjem ze závislé činnosti, zaměstnavatel ho kvůli této odměně nemusí registrovat do evidence zaměstnanců. Stejně tak samotnou odměnu nemusí uvádět v JMHZ.

Prakticky tedy například obec, která vyplatí člověku pouze odměnu za účast v okrskové volební komisi a žádný další příjem mu v daném měsíci neposkytuje, nemusí kvůli této odměně zakládat zaměstnaneckou evidenci ani ji vykazovat v měsíčním hlášení.

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Pozor na příspěvek na stravování

Jak vysvětluje Finanční správa ČR, situace se může změnit, pokud obec nebo jiný zaměstnavatel poskytne členovi komise také příspěvek na stravování.

Pokud nepřesáhne 129,50 Kč, zůstává zachován stejný zjednodušený postup. Odměnu ani příspěvek tedy není nutné do JMHZ vykazovat a člověka není nutné kvůli těmto příjmům registrovat. Limit 129,50 Kč pro rok 2026 vychází z horní hranice stravného 185 Kč pro pracovní cestu v délce 5 až 12 hodin.

Jestliže ale příspěvek 129,50 Kč překročí, část nad limitem se stává zdanitelným příjmem. Výjimku už proto nelze použít. V takovém případě musí zaměstnavatel člena komise zaregistrovat v evidenci zaměstnanců ještě před zahájením výkonu funkce a odměnu i příslušné příjmy vykázat v JMHZ.

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Jiný příjem od stejného zaměstnavatele znamená další povinnost

Ještě jiná situace nastane, pokud člen komise dostává od stejného zaměstnavatele v daném měsíci také jiný příjem ze závislé činnosti. Typickým příkladem je člověk, který má u stejného zaměstnavatele zároveň dohodu o provedení práce (DPP).

V takovém případě už nelze využít výjimku pro samotnou odměnu za práci ve volební komisi. Dobrou zprávou ale je, že kvůli volební odměně není nutné zakládat další samostatný pracovněprávní vztah. Odměnu lze přiřadit k existujícímu vztahu, například k DPP, a zahrnout ji do příslušných údajů v JMHZ.

Rozhodující přitom není jen to, zda DPP v daném měsíci stále trvá. Podstatné je, zda byl v daném měsíci od stejného zaměstnavatele vyplacen nebo zúčtován ještě jiný příjem.

To může nastat například i u bývalého pracovníka. Pokud mu v říjnu zaměstnavatel zúčtuje náhradu za nevyčerpanou dovolenou ze skončené DPP a zároveň mu vyplatí odměnu za práci ve volební komisi, výjimku použít nelze. Finanční správa výslovně uvádí, že na tom nic nemění ani skutečnost, že DPP už skončila.

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Proč finanční správa pravidla pro letošek zmírnila?

Jde o přístup, který má platit pro rok 2026. Od 1. ledna 2027 se očekává změna zákona, podle níž odměna člena okrskové volební komise nebude předmětem JMHZ právě v situaci, kdy od stejného zaměstnavatele nemá v daném měsíci jiný příjem ze závislé činnosti.

Finanční správa ČR proto tento postup uplatňuje už nyní. Důvodem je podle ní omezení administrativní zátěže v době, kdy jsou tyto údaje pro finanční správu pouze informativní.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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